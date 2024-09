Elche CF-Córdoba CF | Todo lo que debes saber del partido de LaLiga Hypermotion

El Córdoba CF ultima los detalles para afrontar el tercer capítulo de la Liga 2024-25, en el que ha de visitar al Elche CF en el Martínez Valero (21.30 horas), este lunes, estadio al que llegará tras haber estrenado su casillero de puntos con el sufrido empate logrado en El Arcángel, ante el Burgos. Un enfrentamiento que es un clásico de Segunda División A ya que, de hecho, el conjunto franjiverde es el segundo equipo al que más se ha enfrentado el Córdoba CF en su historia. Este lunes será el partido número 61 entre ambos rivales, y sólo el Recreativo de Huelva se ha visto más las caras con el conjunto cordobesista.

El Elche aún no se ha estrenado

Sólo dos equipos de LaLiga Hypermotion no han visto portería rival tras las dos primeras jornadas de competición. Uno es el Castellón de Schreuder y el otro es el Elche de Sarabia, próximo rival del Córdoba CF. El conjunto ilicitano selló con derrotas por la mínima sus dos primeros compromisos ligueros. Su estreno en competición en casa ante el sorprendente Huesca (0-1) y su primer viaje fuera, al Carlos Belmonte (1-0), por lo que el primer reto de los franjiverdes, ante el equipo de Iván Ania, será al menos festejar su primer gol en esta temporada 2024-25. Por su parte, el Córdoba CF logró estrenar tanto su casillero de puntos como el goleador en su primer compromiso en El Arcángel, la pasada semana, ante el Burgos (2-2), después de que el estreno liguero se saldase con una frustrante derrota en Anduva, ante el Mirandés (1-0).

Eder Sarabia, durante una rueda de prensa como técnico del Elche CF. / INFORMACIÓN

Final de mercado

Pese a las críticas de la afición franjiverde, lo cierto es que el final del mercado ha sido movido para el Elche, ya que incorporó al mediocentro Gerard Hernández, procedente de Villarreal B, el extremo sueco Elbasan Rashani, procedente de un equipo de la Ligue 1, y del delantero Sory Kaba, ese delantero que buscaba el conjunto ilicitano para dar salida a Mourad hacia el Córdoba CF pero que, finalmente, no se dio y provocó un enredo entre clubes sobre si se iba a rolex o a setas. Sarabia no podrá contar con Carlos Clerc, Pedro Bigas, Bakary Traoré, Raúl Guti y John Chetauya, mientras que Álex Martín es duda para el duelo de este lunes. Si entrarán en la lista Canario Álvarez y Bambo Diaby, que apuntan ambos a la titularidad ante el Córdoba CF. Por su parte, Iván Ania no podrá contar ni con Isma Ruiz ni con Kuki Zalazar, mientras que Adilson Mendes entra en la lista con su máscara incluida.

Regreso cinco años después

La última visita del Córdoba CF al Martínez Valero en Liga, también en Segunda División, se produjo en abril del 2019. Los blanquiverdes eran dirigidos por Rafa Navarro, hoy entrenador del juvenil División de Honor cordobesista, mientras que los ilicitanos eran comandados por José Rojo ‘Pacheta’. Los locales se impusieron por la mínima con un gol del eterno Nino en el minuto 15 y tan sólo sobrevive un futbolista de aquel encuentro: el franjiverde Josan. Por echar una vista al pasado, recordar que el Córdoba CF formó con Lavín, Fernández, Luis Muñoz, Álex Quintanilla, Miguel Flaño, Álex Menéndez, Bodiger, Blati Touré, De las Cuevas, Andrés Martín y Carrillo y tuvieron minutos Chus Herrero, Alfaro y Álex Carbonell.

Andrés Martín y varios compañeros protestan en el último partido del Córdoba CF en el Martínez Valero. / LOF

El primer gol al Córdoba CF, de Mezquita

Como se ha dicho, un partido entre el Elche y el Córdoba CF es ya un clásico en Segunda División A. Para los blanquiverdes, los ilicitanos son el segundo rival más recurrente, sólo superado por el Recreativo de Huelva (63 partidos). El de este lunes será el encuentro número 61 entre el Elche y el Córdoba CF, con un saldo de 20 victorias blanquiverdes, 22 franjiverdes y 18 empates. De los 60 encuentros disputados, dos tercios fueron en Segunda División, categoría en la que se vieron las caras por primera vez, el 26 de octubre de 1958. El Elche CF goleó al Córdoba CF por cinco tantos a cero y el primer tanto, en el minuto 4, fue obra del defensa Mezquita, curiosamente.

La época oscura del ‘Cavernícola’

A lo largo de 30 años, desde finales de los 60 hasta finales de los 90, el Elche era una especie de bestia negra blanquiverde, se enfrentara en Primera, Segunda, Segunda B o liguilla de ascenso a Segunda. En esa etapa se vieron las caras en 13 ocasiones, con un balance de seis victorias franjiverdes y siete empates, incluyendo las dos igualadas sin goles en aquella fatídica fase de ascenso de la 1996-97. En la temporada 1982-83 se produjo la peor derrota del Córdoba CF como visitante en toda su historia. El Elche le endosó un 7-0 que anunciaba el primero de los dos descensos que sufriría el conjunto blanquiverde hasta dar con sus huesos en Tercera División, dos años después y cinco de aquellos goles los anotó el paraguayo Felipe Nery Franco, apodado ‘El Cavenícola’. Ese día anotó un tercio de los 15 tantos que anotó aquella campaña, la mejor personal en suelo español en toda su carrera, aunque posteriormente llegó a ganar incluso la Libertadores.

El Cavernícola. / ELCHE CF

