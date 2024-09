El Córdoba CF busca su primer triunfo ante un Elche CF que no ve puerta

El Córdoba CF afrontará este lunes (21.30 horas, LaLiga TVHypermpotion) el tercer capítulo de la Liga 2024-25 en Segunda División, categoría recuperada después de un lustro de penurias (el mismo tiempo que lleva Infinity rigiendo los destinos de la entidad blanquiverde), que le llevará hasta el Martínez Valero de Elche. Un partido entre el conjunto franjiverde y el cordobesista ya es un clásico en el fútbol de plata, ya que el de la tercera jornada de Liga es el número 61 en el que se enfrentan a lo largo de su historia, dos tercios de ellos en la segunda categoría del fútbol español.

La afición franjiverde, enfadada

El Elche afronta el partido con poca tranquilidad. La afición anda enfadada con Bragarnik, máximo accionista de la SAD, por la tardanza en la configuración del plantel para la 2024-25. De hecho, el Elche CF incorporó hasta a tres jugadores en las últimas horas de mercado y dio salida a su portero, Edgar Badia. El pivote Gerard Hernández (procedente del Villarreal), el extremo Rashani (llegado de la Ligue 1) y el delantero Sory Kaba (cedido por Las Palmas) fueron las caras nuevas del último día de la ventana estival de fichajes, que se unen a Álvaro Núñez, Yago Santiago, Bambo Diaby, Agustín Hernández y David Affengrub er en la relación de incorporaciones veraniegas. Quizás el fichaje estelar sea el de Affengruber, central al que quiso el Werder Bremen, que intentó evitar hasta el último momento la incorporación del club franjiverde.

Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche CF. / INFORMACIÓN

Por lo tanto, un buen rival al que se enfrenta este Córdoba CF de Iván Ania, ya que el equipo de Eder Sarabia aún no ha podido coger velocidad de crucero y aún le falta para poder conjuntar todas sus piezas. Aunque lo cierto es que algo parecido le ocurrió en la primera jornada, en su visita a Anduva, y ya se conoce el desenlace de aquel estreno liguero.

Pero es indudable que Eder Sarabia aún no ha podido implantar sus ideas en el Elche CF. Entre otros argumentos, se ve en los números del conjunto ilicitano, que no sólo no ha sumado ni un punto en las dos primeras jornadas, sino que no ha conseguido ni siquiera anotar un gol en las porterías rivales, lo cual no deja de ser llamativo en un equipo con un técnico que pregona el juego de ataque.

Dos ex del Córdoba CF, verdug

Miguel Loureiro, en El Arcángel, en un encuentro entre el Córdoba CF y el Elche. / SÁNCHEZ MORENO

El exblanquiverde Loureiro le dio el primer disgusto de la temporad a este Elche en el estreno liguero, hace dos semanas en el Martínez Valero, al anotar en el minuto 87 el gol del triunfo del Huesca, primera sorpresa de la campaña, ante el equipo de Sarabia. Una semana después, los ilicitanos cayeron en su visita al Carlos Belmonte manchego con un gol también de un exblanquiverde: Fidel Chaves. Así, el rival que se va a encontrar el Córdoba CF será un Elche achuchado de mala manera por sus aficionados, bastante molestos, y con la necesidad no sólo de puntuar, sino también de marcar, al menos.

Por su parte, el Córdoba CF llega al enfrentamiento con sentimientos ambivalentes. Por un lado, la alegría generada por el punto obtenido en la segunda jornada de Liga, en su estreno en El Arcángel, ante el Burgos. Se hizo en inferioridad numérica tras la expulsión de Lapeña, con un Antonio Casas estrenándose en su faceta goleadora tras la marejada ante su posible salida del club y después de ver cómo el Burgos remontaba el gol inicial del rambleño. Pero en el contrapeso está la valoración del juego en las dos primeras jornadas y de las necesidades que tiene el conjunto blanquiverde. Las ausencias de Diarra (que se estrenó como goleador en el Tenerife en esta jornada) y de Isma Ruiz, que ya entrena con el grupo, aunque áun falta para que pueda volver a la competición, dejó a Iván Ania sin su doble pivote de la temporada 2023-24, la del ascenso, una pareja que fue vital para sostener al Córdoba CF durante toda la temporada, especialmente, en las eliminatorias de ascenso.

No lo tiene fácil Ania

Así, la expedición del Córdoba CF partió el domingo en AVE, en torno a las 17.45 horas, en dirección Alicante, capital en la que pernoctó la noche previa al encuentro. Iván Ania configuró una lista con 21 jugadores: los 19 profesionales que le restan ante la ausencia por sendas lesiones de Kuki Zalazar e Isma Ruiz, así como por la sanción de Adrián Lapeña, mientras que añadió a la relación a Antonio Molina, jugador del filial blanquiverde, y a Arévalo, portero del juvenil División de Honor.

Ander Yoldi, Theo Zidane y Marvel, en la estación de AVE de Córdoba, antes de partir a Alicante. / CÓRDOBA

No lo tendrá fácil el asturiano, que tiene ausencias importantes. La del eje de la defensa, tras la roja vista por Adrián Lapeña, podría solventarla haciendo jugar en el eje diestro a Matías Barboza, ya que la opción de dos zurdos en el centro de la zaga se antoja poco probable, aunque el malagueño tendrá la competencia de Xavi Sintes. También habrá que estar atento al posible debut de Marvel, ya que la capacidad física del jugador cedido por el Real Madrid vendrá muy bien a la zaga blanquiverde.

Otro punto caliente en el once cordobesista se encuentra en la «sala de máquinas». El doble pivote que dio tan buen rendimiento la pasada temporada no existe. Diarra se estrenó como goleador con el Tenerife e Isma Ruiz se incorporará progresivamente a los entrenamientos del grupo la próxima semana, por lo que su vuelta a una convocatoria requiere de mucha paciencia. Las parejas conformadas por Ania en las dos primeras jornadas de Liga, en Anduva y en El Arcángel, no terminaron de convencer, por lo que en el Martínez Valero podría vivirse una nueva combinación. El que sí parece tener un hueco en la titularidad, como novedad, es Ander Yoldi,no sólo por el gol que valió un punto ante el Burgos, sino por los buenos minutos que ofreció el atacante vasco, que podría entrar por el enmascarado AdilsonMendes. Arriba no parece haber discusión: Antonio Casas estrenó su cuenta goleadora en el estreno cordobesista en El Arcángel y el Córdoba CFnecesitará de sus goles. Pero para que estos lleguen se deberán suministrar balones al rambleño, que será la punta de lanza del Córdoba CF para el primer triunfo liguero, este lunes, ante un Elche que aún no ha visto puerta.

Alineaciones probables

Elche: Dituro, Álvaro Núñez, Mario, Barzic, Salinas, Óscar Plano, Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Canario Álvarez, Sory Kaba.

Córdoba: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Matías Barboza, José A. Martínez, Calderón, Genaro, Álex Sala, Carracedo, Jacobo González, Ander Yoldi, Antonio Casas.

Hora: 21.30 horas (LaLiga TV Hypermotion).

Árbitro: González Esteban (C. Vasco).

Campo: Martínez Valero.

