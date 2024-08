Iván Ania, tras el mercado del Córdoba CF: “Estoy convencido de que ahora Casas se va a esforzar más todavía”

El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, pasó por la sala de prensa en las vísperas del partido que el próximo lunes enfrentará a su equipo al Elche (Martínez Valero, 21.30) y fue cuestionado por el balance del club en el mercado de fichajes, cerrado pocas horas antes. La entidad de El Arcángel no realizó ningún movimiento en las últimas 24 horas de la ventana de altas y bajas, una cuestión que el asturiano no valoró más allá de insistir en que va "a muerte" con el plantel que tiene actualmente.

Ania fue claro al respecto de la situación del equipo tras cerrarse el mercado, aunque aún sería posible -el club dispone de fichas- alguna incorporación de un agente libre. "Yo estoy centrado en lo que tengo, en intentar sacarles el mayor rendimiento a los jugadores que tenemos y sacar la mejor versión de cada uno. Yo me centro en preparar los partidos lo mejor posible para sacar el mayor número de puntos”, indicó.

Sobre la plantilla que tiene asumió que “todos los equipos tienen virtudes y defectos. Soy de los que se centran en lo que tiene, no en lo que pudo venir y no vino, pues supone perder energías innecesarias. Todas las plantillas son mejorables, hasta la mejor de la liga. Somos nuevos en la competición, por lo que se requiere un periodo de adaptación, que esperemos dure lo menos posible”.

Una plantilla para salvarse

Ania está convencido de que cuenta con un bloque con el nivel necesario para salvarse. Según el técnico, “no se trata de estar convencido o no, sino de, con lo que tienes, sacar el mayor rendimiento posible. Claro que estoy convencido. Si no confiara yo en los jugadores y en lo que tenemos, cómo voy a transmitir mis ideas para ganar un partido. Confío a muerte en lo que tengo. No hemos ganado todavía pero en la primera jornada fuimos superiores al rival y un error nos costó en el partido. El otro día, la circunstancia que se da de la expulsión y que ahí te hagan el gol influyó, pero el equipo tuvo entonces capacidad de reacción. Defensivamente, sí se notaba que estábamos con un jugador menos pero ofensivamente tuvimos bastantes llegadas para estar tanto tiempo con uno menos”.

Sobre la situación que se ha vivido en los últimos días alrededor de Antonio Casas, Ania reconoce que ha hablado con él y que le ha dicho: “Reivindícate, no salió adelante la posibilidad de salir, haz ahora quince o veinte goles que entonces no te va a llamar el Río Ave, sino muchos equipos más. No puedes bajar los brazos, sino todo lo contrario". "Es un jugador muy honrado y trabajador. Estoy convencido de que ahora se va a esforzar más todavía. Nunca hemos tenido una queja de su esfuerzo pero estoy seguro de que ahora se va a esforzar más por intentar hacerlo lo mejor posible",expuso sobre el futbolista rambleño. Su confianza en el futbolista, que cumple su cuarta campaña de blanquiverde, es absoluta. "Ya ha pasado ese trámite de marcar un gol en una categoría nueva, que para los delanteros es algo importante, hacerlo en la jornada dos y en el primer gol de la temporada. Ahora le queda tener ambición y trabajo. Estoy convencido de que vamos a estar muy contentos con él y de que él va a estar contento con el equipo, la ciudad y la afición porque es su casa. Va a estar a gusto y seguro que todos vamos a salir beneficiados”, apuntó.

Casas, en el centro, en el entrenamiento de este sábado. / A.J. GONZÁLEZ

Para Ania es negativo que se termine el mercado de fichajes cuando se va a jugar la jornada tres. “Me gustaría que todos los mercados acabaran a la vez. Hay países que todavía no han acabado el mercado y que podrían quitarte un jugador. Todos los países deberían acabar el mismo día, al menos los europeos, y terminar antes de empezar la liga. Hay jugadores que pueden marcar con un equipo antes de la jornada tres y luego con otro”.

El estilo del Elche

Al Elche lo ve como “un equipo de Eder Sarabia, con un juego muy definido, parecido a lo que proponía en Andorra, un equipo dominador, combinativo y con laterales cerrados. A veces no reconoces la figura del nueve y en general un equipo muy reconocible en su estilo. Irá creciendo con el paso de la competición, pues cuando llegas nuevo a un equipo intentas implantar tus ideas. Es de los favoritos, como ya sucedió en la temporada pasada. A pesar de dominar en los dos primeros partidos no ha sido capaz de ganar, pero pese a ello, será seguro uno de los candidatos a estar arriba”.

Sobre el estilo de juego del Elche cree que “nunca se sabe qué tipo de equipo te viene mejor. Es un equipo que quiere tener el balón, nosotros también, así que sería importante quitarle el mayor número de minutos posible el balón. Va a ser un partido muy difícil. Hay que llegar muy ajustado a la presión, pues si vas desajustado, te van a buscar al hombre libre. Tendremos que estar preparados para presionar, estar juntos, saber sufrir y saber dominar. Si somos capaces de hacer esas cuatro cosas bien, tendremos más opciones de ganar. Si cuando recuperas el balón lo pierdes en el primer pase, vas a estar sometido. Es un equipo al que le encanta someter y dominar. Me he enfrentado a Eder Sarabia en Primera Federación y es el entrenador que me ha hecho pensar más en cómo contrarrestarle, pues tiene una idea de juego atractiva y difícil de manejar para el rival”.

La fase de adaptación de Jude

Al delantero inglés Jude lo ve que “se está ubicando". "El idioma es una barrera, pero le veo con buena predisposición. Yo le estoy conociendo, pues no es lo mismo verlo en vídeos que entrenando. Lo veo con mucha capacidad en el área, golpeo y sangre fría a la hora de definir en el área. Futbolísticamente, el equipo mejora con su llegada pero hay que tener paciencia porque llega a un país nuevo y tiene que adaptarse”.

Sobre el estilo de juego utilizado en las dos primeras jornadas, apuntó que “hemos hecho un análisis de a lo que tenemos de jugar". "Por la manera de jugar que tenemos estamos a veces expuestos. No podemos dejar transitar al rival porque los partidos son de ida y vuelta y eso es una moneda al aire, así que hay que intentar que eso suceda lo menos posible e intentar atacar acumulando más pases y no tan directo. El equipo va a ir creciendo conforme vaya pasando la temporada”, concluyó Iván Ania.