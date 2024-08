Marvel, fichaje del Córdoba CF: "El otro día sentí unas ganas tremendas de saltar al campo"

Un desembarco de calado para una demarcación necesitada de temple y oficio en estos primeros compases del campeonato liguero. El estreno del Córdoba CF en Segunda División ha venido acompañado de lecturas de todo tipo, desde la falta de gol, ciertamente subsanada en el pasado cruce casero ante el Burgos (2-2), hasta el desacierto defensivo, que se ha extendido como denominador común entre las dos citas disputadas. Ahí entra el flamante nuevo fichaje blanquiverde, Marvel Antolín (Casablanca, 2003), futbolista cedido por el Real Madrid Castilla, también undécima incorporación, que ya se prepara para dar un salto de calidad a la retaguardia de Iván Ania. «El año pasado no tuve mucha suerte con las lesiones, tuve dos de isquiotibiales un poco largas. Este es una nueva oportunidad, es un reto. Me encantan los retos, espero poder cumplirlos. Lo del otro día en El Arcángel es algo nuevo para mí. Sentí unas ganas tremendas de poder saltar al campo», expresó el futbolista durante su acto de presentación oficial con el equipo.

Acorde al «estilo»

Y es que el hispano-marroquí se convierte así en la tercera operación cerrada con vistas a fortalecer la defensa califal, tras las llegadas previamente de Xavi Sintes y Carlos Isaac, que ya han debutado. «Es un estilo que me gusta, creo que me beneficia. Me encanta el tener el balón, el presionar alto. El otro día vi un Córdoba CF muy seguro, estamos a principios de temporada, todavía hay cosas que pulir. Creo que por mis características voy a poder aportar mucho», afirmó Marvel, que también supondrá una alternativa más en la ecuación dada la pasada expulsión de Lapeña, por roja directa, ante el Burgos, con ahora un cruce de sanción pendiente que cumplir en la visita al Elche.

Con dos compromisos saldados en Liga, la nueva incorporación blanquiverde también conoce de buena mano lo que es el Córdoba CF, al que ha seguido durante estos primeros compases de competición. Igualmente ha tenido tiempo para ejercitarse un par de veces a las órdenes de Iván Ania: «A mis compañeros, agradecerle el trato que estoy teniendo. Soy un central que por mis condiciones físicas y futbolísticas puedo actuar como central y lateral izquierdo. Vengo a aportar el máximo que pueda, lo que decida el entrenador estará bien», manifestó.

Marvel da algunos de sus primeros toques de balón sobre el césped de El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

La experiencia en El Arcángel

El pasado lunes su presencia en el palco de autoridades también fue objeto de protagonismo incluso más allá de lo del verde. En directo, Marvel Antolín estuvo siguiendo el desempeño de sus nuevos compañeros, que frente al conjunto blanquinegro lograron apuntarse el primer punto de la temporada. «El ambiente es espectacular, el himno, cómo aprietan... A pesar de que íbamos en algún momento por abajo, no pararon de empujar», indicó, valorando su primera experiencia en El Arcángel.

Además, ahora estará dirigido por el preparador al que más veces se ha enfrentado, el propio Ania, con el que se ha cruzado en hasta cuatro ocasiones -incluida la estancia del técnico en Algeciras-, con un balance de un empate y dos victorias cuando el asturiano ocupaba el banquillo del Nuevo Mirador, por una derrota, es decir, victoria califal, con su desembarco en el área técnica blanquiverde.