Jude Soonsup-Bell, jugador del Córdoba CF: 'Es una oportunidad para demostrar mi nivel'

Continúa el desfile de presentaciones en esta recta final del mercado de fichajes para el Córdoba CF, que ya sabe lo que es puntuar en su retorno a Segunda División cinco cursos después. En ese sentido, el turno le tocó ahora a una de las incorporaciones más sonadas en el bloque de Iván Ania, la del atacante inglés Jude Soonsup-Bell (Chippenham, 2004), que ya sabe de primera mano lo que es presenciar un choque en El Arcángel, como del de la pasada jornada ante el Burgos (2-2), aunque todavía no lo que es debutar con la elástica blanquiverde. «Escuché sobre el Córdoba CF, he estado un tiempo jugando en Inglaterra. Siempre he querido jugar en el extranjero, creo que Córdoba es el lugar perfecto. Es una oportunidad para demostrar mi nivel, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. He estado aquí por un par de días, he visto el centro de la ciudad, es un sitio increíble», manifestó el ariete durante el acto oficial de su presentación como cordobesista.

Patrimonio del club

Su incorporación responde a las necesidades del club a la hora de apuntalar su parcela ofensiva, en la que tampoco se dudó al calificar de «patrimonio» al británico en el momento del anuncio. Su primer día en Córdoba, además, fue acompañado de un gran despliegue mediático: «Manejo bien la presión después de haber estado en las mejores canteras de Inglaterra, la adoro. La presión es mucha, estoy seguro que, desde mis experiencias pasadas, podré lidiar con esa presión. Quiero que los aficionados estén contentos de mi desarrollo», reconoció.

A sus apenas 20 años, no obstante, el de Chippenham arrastra un historial considerable a sus espaldas, tras brillar en dos de las canteras más poderosas del panorama internacional. Despuntó en las categorías inferiores del Chelsea y posteriormente dio el salto al Tottenham sub-19, su último destino antes de recalar en tierras califales. «El nivel de LaLiga, por lo que he visto, es muy similar al de la Championship. Hace dos años tuve la oportunidad de venir también a España, había estudiado cómo era la Segunda de aquí. Es una Liga muy técnica, diferentes cosas del fútbol inglés. El lado físico es muy diferente, allí se impera más», confesó.

Jude realiza toques de balón durante el acto de su presentación con el Córdoba CF / A.J. GONZÁLEZ

«Por mi pasado, he jugado varias posiciones. Está en manos del míster dónde juegue, puedo jugar en la derecha, en la izquierda, enganche, en punta... Probablemente, donde más he jugado últimamente ha sido de extremo derecho, aunque anteriormente jugué de delantero. Me siento capacitado para jugar en todas las posiciones de ataque», añadió seguidamente.

El idioma y El Arcángel

Entre las problemáticas habituales asociadas a futbolistas extranjeros, la barrera del idioma suele ser una de las principales detectadas. No es ajeno el caso Soonsup-Bell, que asegura que ya anda mejorando su castellano para comunicarse con los miembros del equipo, así como con el propio Iván Ania, su técnico: «Estoy aprendiendo español, estoy muy contento de estar aquí. Vi el último partido de la temporada pasada, el del ascenso, es parecido al fútbol inglés, mucha pasión. La atmósfera es genial. No puedo esperar para jugar en El Arcángel. El comienzo de la temporada jugaron bien pero no consiguieron el resultado, en el segundo partido consiguieron jugar bien y conseguir el punto. Estoy deseando jugar, es un ambiente parecido a los campos fuertes de Inglaterra», afirmó.

«En mi primer día fui a un conocido restaurante, comí salmorejo, me gustó mucho. He estado por el centro y he probado diferentes comidas, es muy buena», reveló más tarde, reconociendo sus también primeros pasos en la gastronomía local.