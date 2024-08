¿Qué busca el Córdoba CF en el tramo final del mercado de fichajes?

Continúa la cuenta atrás del Córdoba CF en el mercado de fichajes, ya con el primer punto en su regreso a Segunda División en el casillero y todavía una andanada de elementos que afinar de cara a lo que resta de la temporada. La intención desde la comisión deportiva, precisamente, es allanar el camino hasta la mejor versión blanquiverde con el último puñado de fichajes, una vez cerrada la incorporación del central zurdo Marvel Antolín, cedido procedente del Real Madrid Castilla -pendiente de documentación para ser oficializado-, y también estudiadas diversas opciones con las que apuntalar la plantilla.

«Tenemos un par de vías abiertas y vamos a ver cómo van. La idea es hacer un movimiento y, si saliera algo en el mercado, algo que nos mejore realmente, también intentaríamos cerrarlo», confirmó a falta de algo más de 72 horas para el cierre de la ventana de traspasos Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, también abriendo la posibilidad de concretar «salidas» en el caso de producirse «sobrepoblación» en alguna de las demarcaciones del bloque de Iván Ania.

Y es que el concepto de plantilla corta se mantiene como una filosofía inamovible en la parroquia cordobesista, que desea repetir la fórmula del pasado curso, que acabó en ascenso, con un vestuario algo más nutrido y experimentado en la vuelta al fútbol de plata cinco campañas después.

Delantera y mediocampo

Cuestionado por una hipotética vía de mejoría para el grupo, en esa línea, el consejero delegado reconoció contemplar hasta dos parcelas diferentes en las que podrían llegar nuevos refuerzos: «Todo jugador que mejore la plantilla, siempre que entre dentro de los parámetros, siempre puede ser una buena oportunidad, aunque no queremos sobrepoblar al equipo», manifestó también el director deportivo Juanito en torno a esa premisa, aprovechando su intervención durante el acto de presentación de Jude Soonsup-Bell como nuevo futbolista del cuadro califal. Los esfuerzos, por tanto, seguirán focalizados en cerrar un último delantero, mientras que la ficha adicional, que se espera apurar hasta los últimos compases de mercado, apunta a ubicarse en el mediocampo, donde las lesiones han supuesto una merma en este arranque liguero.

«El movimiento que queremos hacer no queremos llevarlo hasta tan avanzado el mercado, pero no solo depende de nosotros. Vamos a estar atentos hasta el último momento por si surgen oportunidades de mercado», matizó. Llegada en calidad de «mejora sensible», eso sí, queda sujeta a una hipotética última operación sobre la bocina, que podría incluso no producirse de no encontrar una opción adecuada en esos márgenes.

Antonio Fernández Monterrubio, a la derecha, saluda a Jude Soonsup-Bell y es acompañado por Juanito, director deportivo blanquiverde. / A.J. GONZÁLEZ

En torno a la situación de Marvel, del mismo modo, Fernández Monterrubio reveló que tan solo distan un par de flecos finales -burocráticos- para anunciar su desembarco en préstamo en El Arcángel. «Estamos esperando la documentación para hacerlo oficial. No debemos hablar de esto hasta que lo sea, espero que pronto. Espero que incluso mañana pudiéramos presentarle. Si cerramos la operación, puede jugar tanto de central como de lateral zurdo. Solo tenemos un lateral específico en esa posición, que es José Calderón, será una forma de cerrar ese círculo», reconoció, confirmando el estado del acuerdo -totalmente cerrado- y la visión de la dirección deportiva, que con el hispano-marroquí vería prácticamente definida la línea defensiva.

Posibles salidas

«Si viniera una oportunidad grande, dependiendo del puesto, lo mismo deberíamos plantearnos una salida», se admitió también desde la entidad, afirmando que la puerta a más despedidas sigue abierta en estos últimos coletazos de mercado. Y es que el plantel blanquiverde, a falta de los últimos retoques, ya dispone de hasta 21 integrantes del primer equipo -a los que se unirían los dos fichajes planteados, uno de ellos el propio Marvel-, más la aportación de los talentos del filial y la polivalencia de varias de las piezas en nómina a la hora de desenvolverse en posiciones menos naturales. Si bien, todavía no se “descarta nada” antes de la fecha límite: la medianoche del 30 de agosto.

«Tenemos una planificación hecha, no vamos a romper la filosofía. Si recibimos ofertas de salida o vemos que la plantilla en una determinada posición queda demasiado sobrecargada, plantearemos salidas», comentó Monterrubio, también repasando la actualidad en torno a uno de los culebrones del verano, el conocido como «caso Antonio Casas», al que se vinculó con el Río Ave de la Primera División portuguesa -incluso el futbolista se pronunció a través de redes sociales-, que apunta a quedar en nada, con el consecuente cumplimiento del año de contrato que resta al rambleño: «No hay ninguna diferencia entre ese jugador y cualquier otro de la plantilla. Estamos encantados con él, ayer se vio cómo luchó y peleó», aseguró el gestor.

Los futbolistas del Córdoba CF y parte del cuerpo técnico abrazan a Antonio Casas tras su gol al Burgos. / A.J. GONZÁLEZ

