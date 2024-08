Alivio en el Córdoba CF: Adilson Mendes podrá jugar en Elche con una máscara protectora

Buenas noticias para el esquema de Iván Ania en su Córdoba CF, en el que el saldo del pasado cruce frente al Burgos en El Arcángel (2-2) no dejará más que una baja adicional -por sanción de Lapeña- en el parte de ausencias durante este tramo de temporada. No será ese el caso de Adilson Mendes, que tuvo que retirarse a lo largo del pleito tras sufrir un fuerte golpe en la cara en la línea de banda, incluso con hemorragia de por medio. Si bien las primeras exploraciones apuntaban a una rotura de los huesos propios de la nariz, las pruebas médicas pertinentes han descartado tal grado de dolencia, rebajando la gravedad a una mera fractura nasal, que no impedirá la participación del lisboeta en el próximo cruce a domicilio frente al Elche en el Martínez Valero, el 2 de septiembre, aunque deberá portar una máscara protectora para evitar cualquier daño en la zona afectada.

Un mal «menor»

«El tabique creo que lo tiene roto. La primera exploración es que tiene la nariz rota», admitía el propio Ania, técnico blanquiverde, una vez concluida la cita frente al combinado burgalés. Será menor la merma para uno de sus puntales en ataque, titular en los dos envites disputados hasta la fecha, también con un papel crucial en la propuesta ofensiva del plantel, en el que el ex del Badajoz ha ganado peso tras el ascenso. En sus botas, precisamente, se originaron buena parte de las ocasiones del primer tramo del pleito, así como un atractivo duelo con los zagueros visitantes.

Ya se erigió como uno de los estandartes de la parcela atacante cordobesista durante el pasado curso, igualmente dejando una más que interesante pugna por la titularidad con Simo Bouzaidi, este año rival y en las filas del Eldense. En cuanto a Mendes, acabó disputando un total de 35 encuentros, con nueve goles y dos asistencias para su casillero. Comenzó en condición de revulsivo habitual, para más tarde hacerse con la titularidad en el costado izquierdo, incluso en ocasiones alternando con el derecho. Sin ir más lejos, el tanto de Alberto Toril en la ida de la final de la fase de ascenso ante el Barça Atlétic en el Johan Cruyff tuvo su firma, tras una jugada personal por banda.

Adilson Mendes protege el esférico durante un lance del choque con el Burgos. / A.J. GONZÁLEZ

Por tanto, no habrá período de baja para el «17» blanquiverde, que pese a la aparatosa despedida del terreno de juego en la segunda jornada, no requerirá tiempo de estancia alguno, salvo giro de guion expreso, en la enfermería, en la que todavía permanecerán Isma Ruiz y Kuki Zalazar hasta avanzado el mes de septiembre.

Sin Lapeña

Diferente será la situación de Adrián Lapeña, otro de los mermados después del pulso casero frente al conjunto blanquinegro. Corría el minuto 73 cuando el riojano acabó expulsado, tras un desajuste defensivo en el que acabó agarrando a su par para evitar una ocasión manifiesta de gol -más tarde, el libre directo producido en dicha acción acabó en el tanto de la igualada visitante- con el 1-0 aún imperando en el marcador. No se lo pensó Muñiz Muñoz, colegiado de la cita, y mostró la tarjeta roja directa al zaguero, que hasta el momento se había presentado como una de las piezas destacadas, con un reguero de intervenciones providenciales en defensa e incluso un gol cantado en el remate de una acción en estrategia, que acabó desarmada sobre la línea.

Será una baja sensible de cara a la cita en tierras ilicitanas, en la que Iván Ania se verá obligado, una vez más, a jugar con el libreto para subsanar la no disponibilidad de uno de los pilares de su propuesta, con un choque de sanción por delante.