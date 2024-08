Un Córdoba CF al límite salva un punto en su estreno en El Arcángel ante el Burgos

La broma recurrente en los últimos años dice que el aficionado de verdad no cumple años, sino temporadas. El tiempo se mide en los momentos que marca el amor incondicional por unos colores, por un escudo, en definitiva y en este caso: por el Córdoba CF. Los caminos son de ida y vuelta y el primer día en El Arcángel siempre es de Año Nuevo. El Córdoba CF vivió su particular Nochevieja en su última comparecencia en el coliseo ribereño hasta la noche de este lunes: el 23 de junio pasado, cuando la fiesta explotó y las uvas no se comieron, sino que se bebieron hasta altas horas de la madrugada para celebrar el regreso al fútbol profesional.

Vuelta a donde fue feliz

Un regreso que se escenificó ante el Burgos de Jon Pérez ‘Bolo’, que puso en escena el mismo once de la primera jornada, en la que se estrenó con victoria ante el Cartagena ofreciendo, además, una buena imagen. El conjunto blanquinegro está asentado en el fútbol profesional y cumple su cuarta temporada consecutiva en el fútbol de plata con un esquema y una estructura bastante reconocida, con hombres que llevan todo este tiempo creando el esqueleto sobre el que sostenerse en el fútbol de elite.

Córdoba CF-Burgos | Las imágenes del partido de Liga Hypermotion en El Arcángel / A. J. González

Por su parte, el Córdoba CF regresaba al escenario en donde fue feliz, aquel día de su Nochevieja particular, con la intención de continuar la fiesta en forma de victoria, que sería la primera en esta temporada del regreso al fútbol profesional.

Iván Ania modificó ligeramente el once inicial con respecto al que debutó en Liga, la pasada semana en Miranda de Ebro. Convaleciente aún Isma Ruiz, el ovetense se inclinó en esta ocasión por un doble pivote conformado por Álex Sala y por Theo Zidane, mientras que en la punta de ataque se decantó por Antonio Casas en detrimento de Nicolai Obolskii.

El Córdoba CF se está mostrando en estos inicios en Segunda División A como un equipo que busca la portería rival y tiene alternativas para ello, pero también como un conjunto al que es fácil encontrarle la espalda y al que le rematan con relativa facilidad las acciones a balón parado. Un equipo, en definitiva, que va siempre al intercambio de golpes. Y eso, en una Liga tan competitiva como esta de plata, no deja de ser un peligro. Y no pequeño, comparando el nivel de plantilla con el resto de oponentes. En todo caso, el conjunto blanquiverde llevó el peso de partido en la primera parte, comenzando la misma con el campo algo desnivelado, ya que era Carracedo el que tomaba el protagonismo en el ataque cordobesista (min. 3), tanto de forma individual como combinando con Jacobo González (min. 4).

Le cuesta a este Córdoba CF de inicio de temporada correr hacia atrás en ocasiones y esa incapacidad para volver o esos despistes a la hora de las vigilancias propiciaron las mejores ocasiones visitantes. En el minuto 5, Florian Miguel mandaba un claro aviso de que el Córdoba CF no podía despistarse ni un segundo y en el minuto 19 repetiría ocasión tras un despiste de Álex Sala. Un minuto después, Carlos Marín bloqueaba un disparo de Curro y en el minuto 21, el Burgos tendría la ocasión más clara hasta ese momento con otro despiste de Theo que fue aprovechado por Appín, que se plantó en el área blanquiverde y al que anuló el portero cordobesista.

Primer tiempo de luces y sombras

La opción más clara del equipo de Iván Ania llegó a balón parado. Un saque de esquina de Jacobo (min. 27) era cabeceado en el segundo palo por Adrián Lapeña, pero Ander Cantero evitaba el gol sobre la línea. La grada rugía, pero al Córdoba CF le faltaba continuidad, más juego por dentro y mayor acierto en los últimos metros, por no hablar de los problemas de control del juego, algo ya casi endémico y que parte desde la pasada temporada. Pese a esos problemas -sobre todo por dentro-, el Córdoba CF mantenía la temperatura de la grada a balón parado, con una falta frontal de Jacobo que cabeceaba, lejos, Antonio Casas para generar el ‘uy’ de El Arcángel.

Adilson Mendes intenta evitar la entrada de un rival. / A.J. GONZÁLEZ

El primer acto finalizó con las mismas conclusiones que se realizaban hace siete días, tras el encuentro en Anduva. El Córdoba CF fue el equipo que propuso más. También fue el conjunto que más generó a balón parado. Pero también fue el equipo que más dudas dejó, tanto en el área rival como en la propia. En definitiva, mostró más fragilidad o blandura en las áreas que un Burgos que transmitía tener un giro de tuerca más, ya que planteó un primer tiempo agazapado, yendo de menos más, mientras que el conjunto blanquiverde no parecía tener una marcha de reserva para intentar desequilibrar el juego y, por lo tanto, el marcador, llamando la atención cómo Appin se imponía a todo un doble pivote cordobesista. Y otro detalle final y que se repetía con respecto al encuentro del estreno de Liga: ¿Es posible «arreglar» el desaguisado en los saques de banda en contra cuando estos se producen en campo propio? En todo caso, el segundo acto se presentaba aún más apasionante que el inicio del encuentro.

El regreso de vestuarios se realizó con un sobresalto para El Arcángel, con un centro raso de Florian Miguel a Fer Niño en el que Adrián Lapeña estuvo providencial y, un minuto después, el espigado delantero centro burgalés realizaba una jugada individual a la que le faltó fuerza en el disparo.

Casas aprovecha el regalo y marca

El Burgos parecía dar ese paso adelante en el inicio del segundo acto. Había tenido dos llegadas para merodear el área de Marín y sufría la primera amarilla del partido, vista por Carlos Albarrán. Cuando todo pintaba algo gris para los blanquiverdes, llegó el regalo de Córdoba para el Córdoba CF. El central burgalés se quedaba corto en la cesión a Ander Cantero, su portero, y Antonio Casas, atento, esprintó para hacerse con el balón y batir al portero visitante para poner el grito en la grada de El Arcángel, que veía cinco años después un gol de los suyos en el fútbol de elite.

El tanto de Antonio Casas cambió el partido. Y no sólo en el ánimo. Se rompió éste durante unos minutos, con llegadas de uno y otro equipo a las inmediaciones de las áreas rivales, pero sin lograr siquiera una ocasión. La grada gritaba porque era consciente de que se cocía en ese momento el resultado final del partido o, al menos, el camino por el que el duelo iba a discurrir en la media hora final. Y empujaba El Arcángel, lógicamente. Bolo se dio cuenta y metió un triple cambio, dando entrada a Íñigo Córdoba, Morante y Edu Espiau por Raúl Navarro, Dani Ojeda y Fer Niño. Por su parte, Iván Ania se veía obligado a sustituir a Adilson Mendes, con una aparente fractura en el tabique nasal, por Ander Yoldi.

El gol pareció tranquilizar al Córdoba CF, que se mostró algo más equilibrado de lo que lo hizo en la primera mitad. Un equipo más sereno, con un pasito, pequeño, hacia atrás, que le permitía ver el partido con mejor perspectiva, consiguiendo lanzar con balones largos a Carracedo en más de una ocasión, o al propio Antonio Casas. Cierto que sin éxito final, pero al menos, el conjunto blanquiverde transmitía más serenidad, un punto más de equilibrio con respecto a la hora anterior, aunque apenas le duró un suspiro. El Burgos no le perdió la cara al partido, ni mucho menos. Pero precisamente en ese momento empezaron a verse, tímidamente, a los mediocentros cordobesistas, aunque fuera levemente. El Año Nuevo cordobesista prometía iniciarse igual de bien en la quue se despidió de El Arcángel en Nochevieja.

Ander Yoldi puso de pie al coliseo ribereño en una acción de contragolpe llevada con Carracedo. El extremo, colocado en la mediapunta por Ania, lo hizo todo en el área burgalesa, quebrando al central rival y quedando franco para un disparo que cruzó demasiado (min. 70).

Expulsión de Lapeña y gol de Curro

Pero lo mismo que le llegó la tranquilidad al Córdoba CF se le fue. Un balón largo a Espiau terminó con un agarrón de Lapeña por el que fue expulsado con toda justicia al ser el último hombre. Ania lo vio rápido y metió «cemento»: Genaro Sintes e Isaac para montar un doble lateral por la derecha. Pero la misma suerte que le sonrió con Córdoba unos minutos antes se le tornó fatalidad al conjunto blanquiverde. La falta de Lapeña sobre Espiau fue botada magistralmente por Curro, que clavó el balón en la escuadra izquierda de Carlos Marín para restablecer la igualada cuando quedaba aún un cuarto de hora y con el Córdoba CF en inferioridad numérica.

Lo que dio Córdoba con el blanquiverde lo quitó en el minuto 80, con un enorme pase a la derecha en donde Sancris rompía al espacio y buscaba la espalda a Calderón para recoger el regalito de su compañero y batir irremisiblemente a Carlos Marín. En sólo dos minutos el Burgos rentabilizaba el balón parado y la superioridad numérica para devolver al Córdoba CF a todas las dudas que dejó en la primera jornada.

El final ya era previsible. Un quiero y no puedo del Córdoba CF y un Burgos controlando sin grandes problemas el partido y asomándose con peligro por el área de Carlos Marín. Sin embargo, Ander Yoldi y Carlos Albarrán quisieron que la Nochevieja particular del Córdoba CF, la del pasado 23 de junio, tuviera su continuidad en el Año Nuevo blanquiverde. La única subida del carrilero cordobesista en todo el partido, cuando ya todos daban la derrota por segura, se saldó con un centro al segundo palo que cabeceó el vasco a la escuadra contraria, lejos del alcance de Cantero. La explosión de El Arcángel fue absoluta. Los propósitos para ese Año Nuevo permanecen intactos.

Ficha técnica

2-Córdoba: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Álex Sala, Theo Zidane, Carracedo, Jacobo González, Adilson Mendes, Antonio Casas. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Ander Yoldi por Adilson Mendes (61’), Obolskii por Antonio Casas (72’), Genaro por Theo Zidane (72’), Xavi Sintes por Jacobo González (75’), Carlos Isaac por Carracedo (75’). 2-Burgos: Cantero, Arroyo, David López, Córdoba, Florian Miguel, Álex Sancris, Raúl Navarro, Appin, Dani Ojeda, Curro, Fer Niño. Entrenador: Jon Pérez ‘Bolo’. Cambios: Íñigo Córdoba por Raúl Navarro (60’), Morante por Dani Ojeda (60’), Edu Espiau por Fer Niño (60’), David por Appín (73’), Atienza por Álex Sancris (88’). Goles: 1-0 (52’) Antonio Casas. 1-1 (76’) Curro. 1-2 (80’) Sancris. 2-2 (97’) Yoldi. Árbitro: Muñiz Muñoz (Comité Aragonés). Mostró amarillas a Carlos Albarrán (49’), David López (99’). Expulsó a Adrián Lapeña (73’). VAR: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco). Incidencias: El Arcángel. Jornada 2 de Liga en Segunda División. 14.415 espectadores.

