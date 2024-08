Iván Ania y el partido ante el Burgos: “Debemos reforzar nuestra idea porque va a darnos buenos resultados”

El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, analizó las claves del encuentro que su equipo disputará este lunes a partir de las 21.30 horas ante el Burgos. El encuentro significará el primero de los blanquiverdes en una liga profesional en los últimos cinco años.

Las virtudes de Soonsup-Bell

Ania habló en la comparecencia de prensa previa al choque de la última incorporación a su equipo, el delantero inglés Jude Soonsup-Bell. El técnico aseguró que lo conocía “por imágenes, por las diversas plataformas que podemos ver. La impresión que me dio es que tiene mucha calidad, puede jugar de punta, de extremo en cualquiera de las dos bandas. En el Chelsea jugaba en la delantera y en el Tottenham de extremo, sobre todo en la banda derecha”.

De Soonsup-Bell destacó que “tiene sangre fría en el área, calidad en los controles y que tiene mucho futuro. Voy a ir probándolo en los entrenamientos en situaciones distintas, pues creo que es un jugador que puede asociarse. Jugando de extremo llega siempre al área, pues tiene la ambición de un delantero. Es también un jugador alto, espigado, rápido y con un buen físico”.

Las cualidades del Burgos

Ania desgranó algunas de las cualidades que atesora el Burgos. Según el técnico, “es un equipo compacto y sólido, ya asentado en la categoría, un equipo con mucho potencial, sobre todo con los atacantes. Curro es su jugador diferencial, pues marcó quince goles en la temporada pasada. Todos los que participan en la parcela ofensiva tienen mucho potencial”.

De la defensa de la escuadra burgalesa resaltó que “sus centrales son centrales, contundentes, ganadores de duelos, con buen juego aéreo, que defienden bien el área. Cuentan también con un portero con solvencia en la categoría. Creo que no va a cambiar mucho la alineación con respecto a lo que se vio la semana pasada. Es un conjunto que no te regala nada, te presiona y que no está incómodo si no tiene el balón, pese a que sus jugadores de arriba son de buen pie”.

Adilson y Genaro, en el entrenamiento de este domingo. / CÓRDOBA

La fiabilidad en El Arcángel

La permanencia en la categoría debe pasar, en principio, por la solvencia en los encuentros que el Córdoba CF juegue como local. Ania asegura que “somos conscientes de que para cumplir los objetivos, tienes que ser muy sólido como local. Si te fías más a los partidos como visitante, se te va a hacer más difícil cumplir con los objetivos”

Sobre la ilusión que se palpa en el entorno del cordobesismo en los días previos al estreno en la liga, Ania señaló que “si en el entorno hay ilusión, también lo hay en el vestuario. Esperamos volver a vivir un ambiente como el que hemos dejado atrás, volver a vivir el ambiente que hubo en aquellos partidos y tener el mismo resultado”.

El análisis a la derrota en Anduva

El Córdoba CF ha analizado a lo largo de la semana la derrota sufrida en Anduva, con el objeto de darle la vuelta al resultado en El Arcángel ante el Burgos. Sobre el duelo contra el Mirandés apuntó que “hicimos muchas cosas bien pero que no fue suficiente para ganar, una lectura clara de los que no podemos encontrar en esta temporada. En Segunda División, muchas veces, lo que sucede entre las áreas no se refleja en el marcador. El otro día fuimos muy superiores entre las áreas, no solo en juego, sino que tuvimos más tiros, tuvimos más posesión, llegamos más veces pero no marcamos. Al final, una jugada que vino como consecuencia de varios fallos nos costó el gol. Ellos defendieron muy bien el área, al igual que en esta jornada ante el Málaga, y fue imposible marcar ese gol. De haber marcado, el partido habría cambiado pero no llegó. Ellos, al marcar se hundieron todavía más”.

Ania le ha dado a sus jugadores la consigna de que “debemos reforzar nuestra idea futbolística porque va a darnos buenos resultados, pues lo que nos faltó más efectividad en el área rival y no conceder en nuestra área. Debemos ser nosotros mismos, por perder en Miranda no debemos cambiar. Fue una derrota dolorosa, con la que no contábamos, por llegar el rival con pocos efectivos, pero ya sabíamos que iba a ser un partido difícil. Hemos entrenado en función de lo que el rival nos va a plantear pero sin perder la identidad. Queremos conseguir esa primera victoria que el equipo necesita para crecer”.

El mensaje a la afición

Ania envió un mensaje a la afición al decir que “la misma ilusión que ellos nos trasmiten, la tenemos nosotros dentro del vestuario. Ojalá les hagamos disfrutar como hace muy poco tiempo. Ojalá que la inercia que llevábamos, continúe en este primer partido como local”.