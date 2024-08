Córdoba CF-Burgos CF | Un esperado reencuentro al calor de El Arcángel

La motivación viene de serie. Los alicientes del Córdoba CF-Burgos, el primer partido en el Estadio El Arcángel de la temporada 24-25 en la Liga Hypermotion, se caen de las manos: es el regreso al fútbol profesional de los anfitriones después de cinco años convirtiendo el drama en fiesta en ligas de tercer -y hasta cuarro- orden, en el equipo hay un buen puñado de rostros novedosos que prometen -en verano, todo es expectativa- buenas tardes, las ganas de la afición por ver a los suyos van en proporción directa con las penalidades para obtener el abono... Hay muchas preguntas en el aire y no todas tienen respuesta sobre el verde, aunque nadie duda lo mas mínimo en que agarrar los tres primeros puntos del curso sería un reconstituyente de primera magnitud para condicionar el ánimo de un cordobesismo que siente el pellizco de la incertidumbre. Como siempre, pero ahora más.

Sintes y Genaro, en el último entrenamiento del Córdoba CF antes del partido contra el Burgos. / Víctor Castro

Después de ver cómo están marchando los acontecimientos en la Segunda División y sintiendo en carne propia -su estreno en Miranda- la alta exigencia de la Liga, el Córdoba CF aborda su primer encuentro en casa con un plan marcado: se trata de amarrar los tres puntos. Para un recién ascendido no hay mejor gasolina emocional que sentir pronto que tiene capacidad -más allá de lo que puedan decir los analistas o los propios protagonistas- para ser eficiente. A los otros compañeros de ascenso -léase Málaga o Depor, que por cierto serán los próximos que visiten al Córdoba- les está costando. En esta categoría de plata nadie puede decir que no está advertido: el concepto de sorpresa tiene un valor distinto.

Con cambios

Se presumen cambios en el once después del primer partido ante el Mirandés, en el que los de Iván Ania ganaron en todo -posesión, remates a puerta...- menos en el marcador. Su rival aprovechò una desaplicación en el centro del campo para montar una contra letal y marcar un gol que después supo defender. Conceptos simples, bien asumidos y mejor ejecutados. Al Córdoba, que mantiene el bloque de la pasada temporada en Primera Federación, le toca apretar más en lo defensivo porque el salto de categoría conlleva mayor riesgo. Juega en casa, por lo que además tendrá que ofrecer una propuesta más ambiciosa a la hora de atacar.

El ingreso de Theo Zidane en el mediocentro al lado de Álex Sala es una de las posibilidades de cambio, así como la identidad del hombre más avanzado. En Anduva salió Nikolai Obolskii, que no estuvo demasiado afortunado. En el tramo final, un hiperrevolucionado Antonio Casas tampoco resolvió. El rambleño, que está pasando un verano controvertido por la oferta portuguesa para salir -el Río Ave le quiso y quizá aún le guarde algo de deseo-, puede tener la ocasión de hacer historia y estrenarse en el fútbol profesional en su tierra. "Es jugador nuestro a todos los efectos", indican desde el club. El viernes que viene, en la medianoche, se podrá saber por cuánto tiempo más en el momento en el que se cierre la ventana del mercado.

Con Kuki Zalazar fuera de circulación desde la pretemporada y con Isma Ruiz de baja al menos dos semanas más, Ania aguarda los últimos días de fichajes para apuntalar el grupo. La llegada esta semana del inglés Jude Soonsup-Bell, que llega en plena forma porque ha estado jugando hasta hace unos días con el Tottenham Hotspur sub-21, dará más potencia al ataque. Aún no se ha incorporado el central zurdo Marvel, que llegará en calidad de cedido por el Real Madrid Castilla. Aún se aguarda, como mínimo, un extremo derecho.

Obolskii y Ander Yoldi, en la sesión del domingo en El Arcángel. / Víctor Castro

La presencia de Carlos Isaac, que estuvo ausente por lesión en la primera jornada, ofrece a Ania la opción de contar con un jugador con experiencia en la categoría que podría ocupar un puesto en la banda diestra. El asturiano se guarda las cartas. "Hemos entrenado en función de lo que el rival nos va a plantear pero sin perder la identidad", expresó en su última comparecencia ante los medios, en la que no desveló si retocará el once que alineó en Miranda de Ebro. "Debemos reforzar nuestra idea futbolística porque va a darnos buenos resultados", indicó, al tiempo que admitió en Anduva "faltó efectividad en el área rival y no conceder en la nuestra". Si la reparación de esas taras conlleva la inclusión de nuevos nombres en esas líneas es algo que se reservó, en su línea de hermetismo habitual. "Debemos ser nosotros mismos, por perder en Miranda no debemos cambiar", dejó en el aire, enigmático.

La presencia en la convocatoria del inglés Jude Soonsup-Bell no está completamente descartada. La tramitación de la ficha, al ser extracomunitario, conlleva unos trámites más largos, aunque la entidad blanquiverde está acelerando en lo posible el proceso para que el atacante, que fue elogiado por Ania ante los medios, pueda entrar este lunes ante el Burgos. Si no es así, estaría para el viaje a Elche en la jornada tercera.

El Burgos, que en la primera jornada noqueó al Albacete Balompié por 3-1 en El Plantío, acude con sus opciones. «En esta categoría no se puede dar nada por hecho», ha manifestado en las visperas su técnico, Jon Pérez ‘Bolo’, que confiesa que espera «momentos de sufrir» en El Arcángel y califica al Córdoba como «un equipo ambicioso», aunque deja claro que saben «cómo hacerle daño». Esto es Segunda y nadie se fia de nadie. La lucha queda abierta.

Alineaciones probables Córdoba CF: Carlos Marín, Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Álex Sala, Genaro, Cristian Carracedo, Adilson Mendes, Jacobo y Antonio Casas. Burgos CF: Ander Cantero, Anderson Arroyo, López, Aitor Córdoba, Miguel, Alejandro Sancris, González, Appin, Ojeda, Curro y Fer Niño. Árbitro: Muñiz Muñoz (Comité Aragonés). Campo y hora: Estadio Municipal El Arcángel (lunes, 21:30).

