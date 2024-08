Los carnés del Córdoba CF, listos: los mayores son los primeros

Nuevo episodio de euforia blanquiverde, ahora teñido de un aire de nostalgia y otra chispa de veteranía. Y también de malestar, que no se olvide. El calor y las colas fueron de nuevo protagonistas en del que, para muchos, es el último episodio de su odisea por tener en la mano el carné para accecer el próximo lunes al Estadio El Arcángel. Tampoco le falta ilusión al primer colectivo que durante la matinal del jueves consiguió hacerse con su carné de socio del Córdoba CF de cara a la campaña 2024-2025 en Segunda División, ya en curso. Ese ha sido el denominado como grupo sénior (mayores de 65 años), dentro de los «abonos especiales» expedidos por la entidad, el punto de partida de cuatro jornadas intensivas planificadas para el reparto de los plásticos oficiales del club antes del estreno casero del lunes a las 21.30 horas en El Arcángel ante el Burgos. Si bien la labor de distribución de dichas credenciales se prolongará también después del pleito, el objetivo de la entidad es procurar su abono a la mayor cantidad de usuarios posible, empezando por los más experimentados.

Expectación blanquiverde

Desde prácticamente primera hora de la mañana, de este modo, las proximidades del recinto deportivo a las orillas del Río Guadalquivir comenzaron a poblarse con los primeros grupos de cordobesistas por encima de la franja de los 65 años, a los que desde el Córdoba CF se ha dado prioridad. La actividad de reparto no se puso en marcha hasta las 9.30 horas, eso sí, por lo que antes hubo espacio para instantes de expectación. Y es que en los aledaños de El Arcángel, desde bien temprano, ya se respiraba cierto aire especial.

Momentos más tarde, multitud de manos sostenían firmemente la primera tanda de carnés físicos. A caballo entre el orgullo y la emoción, algunos acreditaban, una vez más, su continuidad en la gran familia califal. También la renovación de uno de sus sello personales, en muchos casos, además, un símbolo de pertenencia acorde a un cúmulo de sentimientos, con décadas de historia a sus espaldas, multitud de emociones vividas, desde tardes gloriosas a noches más amargas, ascensos y descensos, que giran en torno a una pasión alimentada con el paso del tiempo. «Aquí llevo junto a ellos desde Primera División hasta la cuarta, siempre a su lado, desde que tenía solo ocho años. Todavía me queda ilusión, es algo que le estoy inculcando a mi nieto, de cuatro años, que desde que nació lo hice socio. Viene siempre conmigo, a ver a nuestro Córdoba CF», comenta Rafael Muñoz, abonado número 10 de la entidad, con más de 65 años de socio.

Un grupo de socios del Córdoba CF espera su turno para hacerse con el carné físico del equipo. / VÍCTOR CASTRO

Tampoco pudo esconder su sonrisa Carlos Márquez, con el corazón en blanquiverde desde hace más de 40 años. «He vivido de todo con ellos, desde partidos en el antiguo estadio a lo de ahora. Han pasado muchísimas cosas. Desde incluso antes de los 30 años llevo apoyando al equipo siempre que he podido. Con la edad que tengo, no puedo estar más emocionado. Se puede ver por la tele, pero yo no me pierdo a mi equipo», confiesa sonriente.

Una afición eterna

De su mano se ha amenizado una jornada de intensos trabajos en club, iniciada con la columna vertebral del cordobesismo, al igual que su principal difusor durante la época reciente -aquello de «de padres a hijos, de abuelos a nietos»-, que ha sido testigo de su evolución institucional y deportiva a lo largo de los años en primera persona. De generación en generación, ese también ha sido uno de los grandes reclamos de la masa social alrededor de los de Iván Ania en los últimos tiempos. «Después del descenso de Primera División me desligué del fútbol, aunque ahora he vuelto otra vez por mi nieta, Nuria, que tiene 14 años. Para mí, lo más importante es la ilusión de mi nieta, que tiene mucha por el equipo. Esperamos que todo vaya a mejor a partir de ahora en Liga aunque haya empezado la cosa regular», afirma Rafael Cabezas, que admite haber recobrado el fervor por el club.

«Esto es estupendo, de tres pares de narices. Ya estamos más tranquilos, con nuestro abono en la mano. Otro añito más de carné, estoy ilusionado», señala igualmente Joaquín Lucena, afiliado desde hace 15 años.

Largas colas de socios veteranos aguardan su carné del curso 2024-2025 frente a las taquillas de El Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

Según varios de los protagonistas confirman, además, el mero hecho de contar de nuevo con su carné no solo supone un suspiro nostálgico al pasado -algunos acumulan decenas de estos plásticos en sus estanterías- sino también una idea que desde ya se proyecta hacia el futuro. De la mano del regreso a Segunda División y la esperanza de consolidarse de vuelta a la categoría, sin ir más lejos, para muchos lo que llega es una nueva oportunidad de revivir la emoción de años dorados, aunque a su vez soñar con un porvenir algo más brillante.

«Llevamos viniendo todos los días, esperando unas colas grandísimas, pero nuestra ilusión y nuestro sitio no nos lo quita nadie. Tenemos muchas ganas del partido del lunes, hay buenas sensaciones», apunta Rafaela Núñez, igualmente socia desde hace 15 cursos, que no ha sido sino una más entre las decenas de veteranos fieles que ya pueden presumir de contar con su credencial física esta temporada.

