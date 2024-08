Albarrán y el cruce con el Burgos: 'Tenemos claro lo que tenemos que hacer para llevarnos los tres puntos'

Una voz autorizada en el vestuario. Con una campaña, los primeros compases de otra en proceso, más un par de pretemporadas y un ascenso, a Carlos Albarrán no se le hace extraño ese simbólico acto de defender la elástica del Córdoba CF, tampoco ahora en su primera experiencia en Segunda División. «Fue mi debut en el fútbol profesional. Hay mucho más nivel, efectividad... Tenemos que ser muy sólidos», afirmó el de Badalona -uno de los cinco nuevos capitanes de este curso-, ya con la mirada en el próximo pleito frente al Burgos en El Arcángel, el lunes 26 de agosto (21.30 horas). «El equipo ya sabe dónde ha cometido fallos. Tenemos claro lo que tenemos que hacer para llevarnos los tres puntos. Con ganas de que llegue el partido en casa, con nuestra gente», apuntó, confesando la voracidad del vestuario en busca de sus primeros tres puntos de la campaña.

Lección aprendida

Y es que la ambición se palpa en clave blanquiverde, aunque todavía queda procurarse un buen arranque. Se truncó parte de esa idea, eso sí, en la pasada visita al Mirandés en Anduva (1-0), en la que el debut liguero acabó torcido, aunque el estreno casero espera ser un buen bálsamo en ese contexto, también una forma lícita de afianzar sensaciones -que no fueron del todo malas ante los jabatos pese al revés- frente a otro rival asentado en el fútbol de plata durante los últimos tiempos. «El equipo no estuvo mal, creo que jugamos un buen partido. Debemos intentar estar mejor en las vigilancias, que no nos hagan transiciones ni nos lleguen tan rápido a portería. Sobre todo, lo que ha insistido mucho el míster en pretemporada, que es dominar las áreas», señala el zaguero, que no se fía.

Ahondando en el rival, el cuadro burgalés salió indemne y con el botín en el bolsillo de la primera jornada de Liga. Además, remontó, se gustó y acabó goleando al Cartagena en El Plantío (3-1). «Ganaron el otro día en casa, será complicado como cualquier otro de la temporada, va a ser muy competido. En casa debemos hacernos fuertes como hicimos la temporada pasada, nos fijamos en el rival, pero igualmente en nosotros, nuestra idea», avanzó.

Carlos Albarrán se prepara para realizar un pase durante el encuentro en Anduva. / LOF

«Con poco los rivales te meten gol, no puedes cometer errores. Te das cuenta de eso, no puedes perdonar. El otro equipo a la mínima te puede penalizar», insistió. «Tenemos la idea de ir siempre a por el partido, dominar. Los laterales nos incorporamos al ataque, para generar superioridades por fuera. Si te roban, te pueden llegar rápido arriba, muchas veces no te da tiempo a llegar. Es nuestra idea, creo que merecimos más de lo que nos llevamos de Anduva. Es lo que nos ha llevado hasta aquí, nos ha dado muchas alegrías, seguro que esta temporada volverá a ser igual», añadió más tarde, todavía valorando el salto de nivel tras el cambio de categoría.

La fortaleza de El Arcángel

También tuvo tiempo de repasar el estímulo que siempre supone contar con el respaldo del cordobesismo, del que el lateral espera otro paso adelante esta temporada: «El horario es complicado, pero nosotros sabemos que la afición ha estado respondiendo. Sabemos que la gente va a responder, sea lunes o domingo, estoy seguro de que va a estar con nosotros. Los sentimos, son muy importantes, seguro de que nos van a apoyar mucho», afirmó ilusionado.

La cita del domingo, a su vez, será igualmente el espacio perfecto para el estreno de varias de las nuevas piezas del plantel -por ahora ocho-, que todavía no saben lo que es vestirse de corto en El Arcángel durante un encuentro oficial. Desde ahí, el catalán también reafirma la escalada de la «competencia» que suponen los fichajes: «Creo que todos han sumado, aportan más nivel al equipo. Dan un salto de calidad y creo que todos estamos preparados para jugar, para rendir a gran nivel», manifestó. «Carlos Isaac es un gran jugador, la competencia en cualquier puesto es buena, hace que no te puedas relajar, que te exijas siempre al cien por cien. Juegue quien juegue no se notará la diferencia», apostilló, valorando las nuevas variantes en el carril derecho.