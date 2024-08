La afición del Córdoba CF: máxima ilusión ante el regreso a El Arcángel

Un total de 1.914 días separan la última vez en la que El Arcángel fue testigo de un encuentro profesional con respecto a la próxima, que tendrá lugar entre el Córdoba CF y el Burgos este lunes 26 de agosto (21.30 horas), con motivo de la segunda jornada. En ese lapso, un arsenal de episodios se han ido sucediendo dentro del histórico del club, con espacio para diversos hitos, dos ascensos, incluso una Copa Federación, aunque también múltiples batallas en escenarios de dudoso pelaje. Todo eso parece haber cambiado radicalmente con la llegada del curso 2024-2025, tanto a nivel institucional como deportivo, también social. El regreso a Segunda División supone la entrada inmediata en una nueva dimensión, en la que el cordobesismo aterriza con ansias de revivir éxitos pasados. Y es que algunas voces en la afición ya se atreven a lanzar los primeros pronósticos.

Buenas sensaciones

Si bien el estreno de campaña no fue el deseado, con derrota ante el Mirandés (1-0), la lectura no acabó siendo del todo negativa para ciertos sectores del respetable, que concuerdan a la hora de apreciar «brotes verdes» más allá de la decepción inicial. En márgenes generales, de esta forma, las primeras sensaciones despertadas por los de Iván Ania se antojan positivas. «Habrá que pulir errores, confío en que va a ir bien la temporada. Se jugó bien, no tuvimos el acierto de hacer ningún gol. Tenemos que amarrar todos los puntos posibles, sobre todo en casa», asegura María Duque, de la peña Sentimiento Blanquiverde, también asidua a los desplazamientos del equipo, incluido en Anduva.

«Tengo buenas sensaciones, aunque de todas formas todavía al equipo le faltan tres o cuatro piezas que deben llegar. Se supone que los últimos fichajes siempre suelen ser los que te den ese salto de calidad», suscribe en las mismas líneas Javier Jiménez, miembro de la peña Cordobamanía y Sangre Blanquiverde, esta última afincada en Cataluña.

Aficionados del Córdoba CF respaldan al equipo en su pasada visita al Mirandés. / LOF

Desde Sangre Blanquiverde, precisamente, también repasa la actualidad cordobesista el propio Israel Ojeda, su presidente. «Hay una buena base del año pasado. Nosotros, por lo menos desde aquí, lo que tenemos es mucha ilusión, por poder verlos esta temporada y también por aquí cerca, que este año sí que nos toca», afirma emocionado.

El Arcángel, otra vez profesional

El mismo relato, con la ilusión como común denominador, también converge en torno al entusiasmo que suscita la vuelta de El Arcángel a la parrilla de escenarios del fútbol de plata. Tocará al menos redimirse del sinsabor del último antecedente, eso sí, fechado en el 31 de mayo de 2019, la penúltima jornada del curso del descenso a la extinta Segunda División B, en la que el Córdoba CF cedió frente al Osasuna (2-3). Aquella amarga cita, dramática persé, cobró intensidad dadas las circunstancias: mientras los navarros festejaban el campeonato, los futbolistas de blanquiverde rumiaban la bajada de categoría ante un graderío totalmente tan desangelado.

Y es que poco más de 2.300 fieles acudieron al recinto a las orillas del Río Guadalquivir ese día. «Con mucha ilusión después de cinco años sin pisar el fútbol profesional. Ganas de ver qué demuestra el equipo ante su afición. Lo afrontamos con muchísima ilusión. Además, el estadio va a presentar un gran aspecto, creo que va a haber un ambientazo», señala Duque. «El regreso se esperaba con ganas», coincide Jiménez, aunque matizando la complejidad del horario fijado para el primer pleito en casa -día laborable y a última hora de la noche-, último de la jornada.

«Estoy seguro que, sobre todo en los primeros partidos, la gente va a estar ahí, va a apoyar al equipo. Creo que se ha generado muchísima ilusión en la ciudad en torno al club, ya se ha visto en la campaña de abonados», apunta Ojeda, sin rebajar tampoco el nivel de expectación.

Lance del último encuentro del Córdoba CF en El Arcángel en Segunda División, ante el Osasuna. / SÁNCHEZ MORENO

Otro paso adelante

Y es que en El Arcángel todavía resuenan los últimos ecos de la reciente fiesta de la promoción a Segunda División, sellada el 23 de junio. Ese fue el último antecedente de encuentro oficial que ha rondado el terreno de juego ribereño, que apenas dos meses y un par de días después volverá a vestirse de gala con algo en juego. «Espero que la afición sea el jugador número 12 y ayudemos al equipo, lo llevemos en volandas a por la victoria en casa», confiesa María, demandando un “paso adelante” del cordobesismo para mantener el respaldo logrado durante la fase de ascenso.

«Llevo siendo socio desde el año 1994, entonces se decía que solo iban los 3.000 o 4.000 de siempre, los clásicos. En estos 30 años hemos logrado algo increíble, ya podemos decir que van en torno a los 12.000 o 13.000 mil de cada fin de semana. Con el ascenso, a poquito que el equipo dé buenas sensaciones, la gente se va a volcar», augura Javier.

El ex blanquiverde Alberto Toril, protagonista en la final del play off, celebra el ascenso en El Arcángel. / manuel murillo

