El Córdoba CF ya tiene sus carnés físicos: cómo, dónde y cuándo pueden conseguirlos sus socios

Buena nueva en la recta final previa al estreno casero del Córdoba CF en Segunda División un lustro después. Cinco temporadas, en ese sentido, separan a El Arcángel de su última cita en el fútbol profesional -con derrota ante el Osasuna-, mientras que tan solo unas fechas distan de la más próxima en la agenda: el lunes 26 de agosto ante el Burgos (21.30 horas). Para entonces, según ha comunicado la entidad, buena parte de los abonados del curso 2024-2025 ya podrán disponer de sus carnés tanto físicos como digitales en propiedad. «Recomendamos estar atentos a nuestros canales oficiales para poder seguir el reparto», reza el escrito, en el que se especifica el orden de asignaciones y la apertura de la descarga online -aún no habilitada-, que se encontrará disponible a partir de la tarde del viernes.

Orden de recogida

De este modo, los cordobesistas sumados a la causa podrán ir recogiendo su identificación de socio en las propias oficinas del estadio. El reparto se limita inicialmente al colectivo de «Abono especial», sobre el que también tendrán prioridad los usuarios sénior (por encima de 65 años). Más tarde, el club anunciará por sus canales oficiales el inicio de la distribución de los carné del público procedente a las categorías infantil y bebé -no descargable digitalmente, al carecer de código de barras-, a los que seguirán los abonos generales correspondientes a la zona de Tribuna, accesible desde las puertas de la 02 a la 04. «La caída de sol puede afectar al lector del torno, máxime en el primer día de la implementación del abono digital», se detalla a su vez en el propio anuncio, explicando los porqués del modelo de asignación.

Seguidamente tendrá lugar la repartición del resto de socios ordinarios -que se ubiquen en cualquiera de las otras secciones del recinto-, a los que el club irá comunicando el orden y prioridad de asistencia. Asimismo, los abonados que seleccionaron la opción de envío a domicilio recibirán su credencial en casa, aunque no antes del lunes. «Los aficionados que tengan su cita previa reservada para un alta, se podrán llevar su carné una vez finalice el proceso», apuntan desde la entidad.

De la misma forma, también se insta a que aquellos fieles que no queden recogidos por ninguno de los colectivos mencionados no se acerquen a las instalaciones de El Arcángel para hacerse con su carné, al todavía no encontrarse impresos. «Desde el club trabajamos para que, como mínimo, todos los colectivos mencionados puedan disponer del carné físico antes del partido del lunes», insiste el Córdoba CF.

Un socio blanquiverde posa con cuatro abonos del pasado curso durante el arranque de la campaña. / A.J. GONZÁLEZ

Las taquillas cordobesistas permanecerán abiertas en el horario habitual, es decir, de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas de lunes a viernes, y de 9.30 a 13.30 horas los sábados. El lunes 26 de agosto, día del estreno casero ante el Burgos, además, se extenderá la franja, con apertura desde las 9.30 hasta las 21.30 horas.

El abono digital

Hasta la tarde del viernes, no obstante, no quedará abierta la modalidad online, en la que a través de la llamada «área del abonado» se ofrecerá la opción de descargar el carné de forma digital, así como realizar otras operaciones. Además, se ha dispuesto una dirección de correo electrónico dedicada a solventar incidencias en el proceso (incidencias@cordobacf.com). Puede acceder a dicho apartado haciendo click aquí.

También se publicarán vídeos explicativos para agilizar los trámites, con «videotutoriales» y «manuales» facilitados por el club en redes sociales.

Etapas de la propuesta

Si bien la campaña se cerró durante la pasada semana, al igual que su tercera fase, una vez alcanzado el límite de los 15.000 fieles que se fijó en el arranque del procedimiento, aún prosigue la tramitación del último puñado de citas previas asignadas. Ese será el paso final de una iniciativa convulsa desde su puesta en marcha. En sus primeras jornadas ya dejó espacio para la polémica: grandes colas, la cochera del estadio convertida en refugio ante las altas temperaturas, aunque cifras relativamente pobres respecto a otros ejercicios. Poco más de 4.000 abonados, precisamente, marcaron los registros de El Arcángel en siete días de actividad.

Cogió ritmo conforme el avance del calendario. Mientras los de Iván Ania iban sumando activos a su esquema en pretemporada -y disputando amistosos de preparatoria-, en forma de fichajes, la masa social blanquiverde también mantenía un crecimiento sostenido. Los 10.000 seguidores se rebasaron a lo largo de los primeros compases del mes de agosto. Siguieron los 11.000, concretamente 11.441, con los que se dio carpetazo oficial al primer tramo de la propuesta, entonces destinada a las renovaciones.

Dos jornadas de paréntesis quedaron posteriormente dirigidas a las labores de cambio, reasignación y mejora de asientos. Más tarde, el día 12 de agosto, se dio paso la tercera etapa, orientada a nuevas altas. La respuesta presencial fue notable -de nuevo grandes colas y buena afluencia-, aunque la plataforma online, que apenas se encontró disponible durante una hora en su estreno, quedó deshabilitada por «mantenimiento» -debido a una incidencia en el sistema- durante dos jornadas. Solventada la avería, el goteo de aficionados fue constante hasta completar el cupo.