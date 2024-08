El Córdoba CF en una primera jornada de pura Segunda: nadie se fía de nadie

No es el clásico topicazo de cualquier inicio de competición. En la Segunda División es un verdad palmaria, una filosofía de vida que lo condiciona todo. En el nuevo hábitat del Córdoba CF, cualquiera gana a cualquiera en cualquier campo y en cualquier circunstancia. Los escudos le pesan solo al que los lleva y acertar dónde se invierte el dinero -hablamos de fichar, obviamente- es más importante que tener mucho. Solo ha bastado una jornada para enseñar -para volver a hacerlo a quienes no lo tengan claro- que la Liga Hypermotion es el mayor galimatías de las ligas europeas. La más larga -42 jornadas, más el play off para los agraciados-, la más equilibrada y la que desprecia los pronósticos. Las sorpresas no son sorprendentes y las situaciones de crisis se encienden con la primera chispa.

Los que bajaron

Los nuevos vecinos para el curso 24-25 recibieron una ración de realidad en forma de marcadores. El Granada y el Cádiz, recién descendidos de Primera División, se vieron retratados ante sus respectivas aficiones. Los nazaríes se vieron sorprendidos por el Albacete Balompié (1-2) en un estreno aciago. Peor lo pasaron en el Mirandilla, en el que se escucharon los primeros pitos de la temporada. Los cadistas ofrecieron una imagen deplorable y fueron arrollados por un inspiradísimo Zaragoza (4-0). El Almería, el tercero que cayó de Primera y el club con mayor potencial económico de la división, no pasó de un empate en El Sardinero ante un Racing de Santander en el que tuvo una actuación destacada del exblanquiverde Andrés Martín para un 2-2 final.

Los que subieron

Para el Córdoba CF y la brigada de compañeros que salieron del cenagal de la Primera RFEF, el inicio del camino en Segunda División resultó duro. Nadie ganó. El que salió mejor parado fue el Málaga, con un empate en A Malata frente al Racing de Ferrol (2-2). El Castellón cayó por 1-0 en Ipurúa tras encajar un gol del Éibar a los dos minutos y los blanquiverdes cedieron por idéntico resultado ante un Mirandés en cuadro, con las fichas profesionales justas pero un estilo muy asumido con el italiano Lisci, que aprovechó la falta de pegada de los de Ania y también su candidez defensiva en el tanto encajado.

Lance del derbi entre el Deportivo y el Oviedo en Riazor. / Carlos Pardellas

Mal lo pasó el Deportivo de La Coruña, que abrió el fuego con un derbi ante el Real Oviedo. Los carbayones se llevaron los puntos con un gol muy pronto firmado por Alberto Del Moral, un exblanquiverde -fue vendido en su día al Villarreal por un montante jamás conocido- que sonó como posible refuerzo en El Arcángel. El gol del mediocentro toledano supuso la quiebra de una racha formidable de los deportivistas, que no perdían en Riazor desde octubre del año pasado. Pero esto, claro está, no es la Primera RFEF. Solo un punto de doce posibles para los que llegaron... y uno de nueve para los tres recién descendidos de Primera. Una locura y no ha hecho más que arrancar.