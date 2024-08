El 'momento Casas' en el Córdoba CF: la luz de un estreno entre sombras

A veces el destino depara episodios que se alejan del modo en que se soñaron. A Antonio Casas (La Rambla, 2000) le tocó vivir un momento especial este viernes con el Córdoba CF. Uno más. El delantero se subió hace un puñado de semanas a la estatua ecuestre del Gran Capitán para anudar al cuello del célebre militar la bufanda del club. Una imagen icónica. Era la culminación del ascenso a Segunda División, el retorno a la categoría de plata después de cinco años de peregrinaje por campeonatos de poco fuste. Casas debutó en la Liga Hypermotion ante el Mirandés. Fue el único jugador nacido en la tierra que lo hizo en una jornada que terminó con un sentimiento agrio: el Córdoba perdió por 1-0 y Casas se marchó frustrado. Fue su estreno en la Liga Hypermotion con la blanquiverde. La primera vez... ¿y la última? Quién sabe.

A día de hoy -el mercado de fichajes está abierto hasta el 31 de agosto-, el delantero es futbolista del Córdoba CF a todos los efectos. Lo tuvo que recalcar en las vísperas el entrenador, Iván Ania, porque Casas estaba en la rampa de salida con destino al Río Ave de la Primera División de Portugal. Horas antes de que la expedición cordobesista tomara rumbo a Burgos, medios lusos publicaron que el club del país vecino desistía de la operación por entender que las exigencias económicas del Córdoba CF -pedía más de los 600.000 que ponía sobre la mesa el Río Ave- eran excesivas. ¿Fin del asunto? Que esas informaciones, unidas a filtraciones interesadas y al torpedeo en las redes sociales formen parte del turbulento proceso de tiras y aflojas de una negociación es algo de lo que no cabe duda. Casas entrena, viaja y ya juega con el Córdoba CF. Tiene -como otros, según desveló el CEO, Antonio Fernández Monterrubio- propuestas para marcharse. Su contrato termina el 20 de junio de 2025. Esa es la situación.

Veinte minutos al frente

Ania mandó salir a Casas en Anduva en el minuto 70, con el equipo perdiendo por 1-0 y ofreciendo una imagen de control ficticio: mucha posesión, merodeo en el área rival... y ocasiones al limbo. El rambleño ingresó en el césped con esa pose de ferocidad que siempre le acompaña, aunque quizá esta vez con un plus. Un par de centenares de hinchas blanquiverdes desplazados a Burgos le recibieron con ganas. Es uno de los suyos, aunque en al ambiente revolotean aún los ecos de un comunicado lanzado a través de sus redes sociales por el jugador en el que daba a entender su deseo de cambiar de aires. Casas salió por Obolskii, que tuvo una tarde para olvidar, y buscó como pudo el gol.

Mirandés-Córdoba CF | El estreno blanquiverde en la Liga Hypermotion, en imágenes / LOF

Nadie podrá reprocharle que no se dejara el pellejo. Peleó los balones y le hirvió la sangre soltando la mano de un modo feo a Víctor Parada, lo que le valió una tarjeta amarilla por juego peligroso en el minuto 86. La única que vio el Córdoba, por cierto. Casas no pudo reparar lo que viene siendo una tara importante en el nuevo equipo blanquiverde:sólo ha anotado un gol en todo el verano en el estreno de la Liga volvió a quedarse a cero. La diana la firmó Jacobo ante el Rayo Vallecano en el Trofeo Puertas de Córdoba. El madrileño fue el que más cerca estuvo de repetir alegría en Miranda, pero el portero Fernández lo impidió. Cuando no hay gol todo el mundo mira a los delanteros. En la dirección deportiva andan buscando un punta en el tramo final del mercado, independientemente de la continuidad o no de Casas. El cordobés, mientras tanto, aguarda acontecimientos. Sus veinte minutos en -Anduva pueden ser el final de un ciclo o el comienzo de otro. Y la culpa no es suya. Es el mercado.

Apoyo del jefe: "Es un currante"

«Es un currante, un trabajador, un jugador honrado, que pelea, que corre. Quizás, el partido para él era difícil, había pocos espacios para correr a la espalda. Tuvo una opción para poder chutar, pero le cerraron bien. No era una situación fácil con cómo estaba el equipo rival en ese momento. De actitud estuvo muy bien, no es una semana fácil para él por todas las circunstancias que se dieron, pero ha estado correcto», dijo Ania en la sala de prensa sobre la actuación de Antonio Casas.

Los próximos días serán determinantes. Si el Rio Ave insiste y si el Córdoba se amolda puede llegar un acuerdo que ahora parece desbaratado. Casas es espectador de su propio destino. Su agencia, Niágara Sur -la misma que representa a Diarra, que se comprometió con el Tenerife a finales del curso pasado antes de concluir el play off de ascenso con el Córdoba-, y sus pretendientes, si los hubiera, tienen casi dos semanas para resolver el enigma. El jugador, un hijo pródigo que regresó a casa -salió del Séneca y pasó después por las canteras del Real Madrid y el Sevilla-, se mantiene en su papel. Entrenar y esperar. El próximo partido del Córdoba CF, el de su estreno en El Arcángel, será el lunes 26 de agosto a las 21:30 ante el Burgos. ¿Con Casas en el Córdoba? El caso sigue abierto.

