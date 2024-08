Lapeña, autocrítico en el Córdoba CF: "O eres definitivo en las áreas o no tienes nada que hacer"

Le tocó bregar en exceso, no estuvo del todo cómodo, también sufrió algo más de lo deseado e incluso llegó a marcharse con el regusto que solo aquellos que conocen exclusivamente las mieles de la victoria experimentan cuando llega la derrota. Esa fue la combinación de emociones que acabó produciéndole a Adrián Lapeña la derrota del Córdoba CF ante el Mirandés en el estreno liguero, en Anduva (1-0), donde ni el riojano ni el bloque blanquiverde al completo, si bien con sensaciones engañosas -mejoras que la que un mero revés podría suponer-, dieron con la tecla. «En esta categoría, o eres definitivo en las áreas o no tienes nada que hacer. Un error en una transición, no la paramos, y te cuesta el partido. Toca adaptarnos a la categoría cuanto antes», aseguró tras cerrar la primera jornada.

Mensaje optimista

Aplacando cierta decepción tan generalizada como precoz en el ambiente, en esa línea, el defensor cordobesista, uno de los cinco capitanes de la plantilla de cara al recién inaugurado curso, también resaltó la buena disposición del bloque más allá del duro resultado. «Hemos sido nosotros, lo que nos ha pedido el entrenador, el no hacer nada que no hiciéramos el año pasado. Hemos podido ver a un Córdoba CF reconocible de la temporada pasada, seguimos en la misma dinámica», aseguró. “Por más que los sometas, si al final en las áreas no consigues ser definitivo, nos va a costar puntos. Es el primer partido, ahora a tratar de corregir esos errores para que no vuelvan a suceder», apuntó más tarde.

Pulir esos «errores», tanto puntuales como de concepto, de esta forma, pasa ahora a ser uno de los puntos centrales de trabajo para la formación blanquiverde, que quiere alcanzar su mejor versión en el menor lapso de tiempo posible: «Es una jugada que tenemos en línea de fondo, no conseguimos sacar centro, cuando teníamos esa opción de meter balón al área. Tampoco cortamos la transición, tenemos varias opciones y cuando tenemos más o menos controlado al jugador, un pequeño detalle acaba en tu portería. Son errores evitables, no es un jugadón que te hagan, que aplaudes y ya está. Se pueden corregir, esta semana creo que nos centraremos en eso, para que no nos vuelva a pasar», indicó tajante.

Los próximos pasos

Con la vista en el futuro, por otra parte, para el zaguero las próximas fechas se presentan dentro de todo lo que la primera plantilla supone, desde el acoplamiento de las nuevas piezas hasta la aclimatación a la escalada de complejidad de la categoría y sus integrantes. «Venimos de una pretemporada un poco apretada, nos van a venir bien estos días para trabajar, seguir mejorando, para tener las ideas más claras», expuso, con el punto de mira en el próximo cruce ante el Burgos con motivo de la segunda jornada liguera, la primera en casa, el lunes 26 de agosto en El Arcángel.

Para entonces, asimismo, también quedarán pendientes tan solo los últimos coletazos del mercado de fichajes, con la consecuente agitación emocional en el vestuario: «Siempre que estás en un equipo quieres que cuanto antes estén todos los compañeros juntos, para conocernos, saber quiénes vamos a luchar hasta el final. Cuanto antes estemos todos, mucho mejor», finalizó.