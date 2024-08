El Córdoba CF acaba sin puntos y con una lección que aprender en Anduva

Lo hizo todo menos lo fundamental: marcar gol. El Córdoba CF se estrenó en la Liga Hypermotion con una derrota ante el Mirandés en un partido extraño, en el que los de Iván Ania gozaron de la posesión del balón y disfrutaron de oportunidades para al menos haber nivelado el duelo. Las intervenciones del meta Fernández, la suerte -mala para los cordobesistas- y la falta de pericia en la resolución en el área dejaron a los blanquiverdes con el marcador a cero. El Mirandés hizo lo suyo. Orden, capacidad de sufrimiento y Urko Izeta atormentando rivales con sus vertiginosas incursiones. Su situación actual -con los futbolistas profesionales justos- reforzaba su coartada a la hora de plantear la tarde como un yunque. Recibió golpes del Córdoba -trece remates, seis a puerta- pero el suyo valió por todos: fue dentro. El 1-0 lo celebró como un título, pidiendo la hora y con una algarabía brutal cuando el árbitro pitó el final. El Córdoba se marcha con una lección sobre lo que es la categoría, a la que retornó tras cinco años de ausencia. Metió atrás al adversario, manejó el balón, apareció con frecuencia en el área... pero sin contundencia. Fue como darle una paliza al rival con un plumero.

Con el bloque del ascenso

Ania montó un once titular con ocho jugadores del grupo del ascenso, prácticamente todos marcados por un patrón: sus ganas de reivindicarse iban en proporción inversa a su experiencia en la división de plata. Genaro y Jacobo, las dos incorporaciones con mayor peso en la formación desde el verano, y el ruso Obolskii como referencia en la punta completaban la brigada blanquiverde en Anduva. El de Miranda de Ebro es uno de esos recintos con un aura especial, un verdadero laberinto para quienes aspiran a llevarse algo, como una selva vietnamita repleta de trampas que acechan en cada recodo. El Córdoba acudía con el cartel de recién ascendido, que en un escenario como la Liga Hypermotion no quiere decir mucho. Ni siquiera sirve como excusa preventiva ante partidos que son una caja de sorpresas y un test de inteligencia y picaresca. Ni siquiera se ha consumido una jornada completa y ya hay algunos "gallitos" que se han quedado con la cara partida.

El Mirandés está todavía sin hacer. Incluso llegó a suspender partidos de pretemporada por falta de efectivos. El humilde club burgalés está habituado a moverse en el alambre. Con poco dinero, buenos contactos para las cesiones y mucho orgullo ha engarzado un puñado de años en Segunda División. Es su fórmula y le va bien. No le queda otra. Alessio Lisci ni siquiera tiene armado un sistema definido. Irá sobre la marcha. Es italiano y busca lo práctico. El curso pasado salvó al Mirandés con 49 puntos y ahora quiere lo mismo. Plantó un 5-4-1 con instinto de protección para salir airoso ante un Córdoba más hecho, dibujado en el 4-2-3-1 clásico de Ania.

La salida de los rojillos fue impetuosa, con marcajes muy encima. Esa efervescencia apenas duró unos minutos. El Córdoba contrarrestó con más toque, buscando las bandas, con Adilson muy bullicioso y Albarrán dejándose ver con las subidas por su flanco. Un par de centros al área y un tiro altísimo de Carracedo lanzaron un mensaje de combatividad. Los de Ania se esforzaban por mantener el tipo y ofrecer una imagen de agresividad controlada.

La primera ocasión clara fue para el Mirandés. Urko Izeta cazó un balón en largo desde su campo y salió disparado en dirección al área, con Lapeña corriendo desesperado a su lado. El central blanquiverde le entorpeció lo suficiente como para que el disparo en globo del punta saliera desviado, con Carlos Marín tapando como podía. La posesión era cordobesista. Un trallazo raso de Genaro en el minuto 17 puso el corazón en un puño a los aficionados blanquiverdes desplazados y Álex Sala lo intentó de cabeza tras el primer córner del partido.

Rompe el guion

El Mirandés reventó el escenario a los 25 minutos con un gol que retrató el balance defensivo cordobesista. Salida velocísima con la zaga visitante poco avispada, progresión de un eléctrico Urko Vera y remate final de Alberto Reina, que iba solo desde atrás sin que nadie se apercibiera. El Córdoba notó el pinchazo. Un centro de Albarrán estuvo a punto de tocarlo de espuela en área pequeña. Los de Ania apretaron los dientes. Tocaba remar ya con viento en contra.

Jacobo la tuvo en una falta en el pico del área. El madrileño la tocó con sutileza y la puso en la escuadra, pero apareció en un vuelo espectacular el meta Raúl Fernández para sacarla con una mano. Los cordobesistas tenían más el balón, realizaban más tiros... Pero esto es Segunda División. No es un concurso de méritos sino una discusión en la que el peso de los hechos consumados se impone. Al Córdoba le faltaba eficacia ante un Mirandés al que no le rompía su libreto el verse sometido en posesión.

Tras una combinación con Adilson, Jacobo pudo firmar el empate en otro lanzamiento desde dentro del área al que respondió el veterano Raúl Fernández con otra formidable parada. El tramo final de la primera parte fue particularmente intenso por parte del Córdoba. Sergio Postigo vio tarjeta por abortar de modo aparatoso una contra que llevaba Carracedo. El de Hospitalet cerró la primera parte con un centro pasado que no llegó a nadie. El intermedio llegó con una sensación agria para el Córdoba, que hizo lo que viene haciendo casi siempre... y no le bastó.

Una reválida tras el descanso

Los primeros compases fueron de control cordobesista. Con buenas combinaciones, metieron en su área al Mirandés. Adilson tuvo dos situaciones en el área en apenas tres minutos: en la primera, un mal control evitó el disparo; en la segunda, la acción le salió perfecta al portugués, pero tras acomodarse la pelota la envió ligeramente desviada. El Mirandés se dejaba hacer, esperando su momento. Como hizo, con éxito, en la primera parte.

Obolskii trató de nuevo de marcar de tacón en un centro de Carracedo, pero Postigo la tocó para desbaratar la opción de empate de un Córdoba que no dejaba de insistir. En medio de una situación de control, el sustazo: Urko Izeta se quedó mano a mano con Marín y el almeriense la envió fuera, aunque el árbitro había anulado por fuera de juego. Con todo, la acción fue una advertencia para los de Ania, que se desesperaba en la banda viendo cómo los suyos no encontraban la vía para quebrar la resistencia mirandesa.

En el minuto 70 Ania metió un doble cambio: Genaro y Obolski dejaron su lugar a Theo Zidane y a Antonio Casas. El francés se colocó en el mediocentro para impulsar la ofensiva con sus arrancadas y el rambleño, en su debut en el fútbol profesional, se colocó en donde acostumbra para hacer lo que se espera de él. Con más motivo ante sus circunstancias. Salió con rabia y vio una amarilla por soltarle el brazo a Parada en un forcejeo.

Tras otra falta lanzada por Jacobo que exigió a Jesús Fernández llegó la parada de hidratación, ya con Ander Yoldi preparado para echar el resto con una ofensiva final. Jacobo paró el pulso a todos en Anduva con otro lanzamiento esquinado de falta que superó al portero y obligó a Juan Gutiérrez a sacar debajo de los palos. El recital de oportunidades del ex del Alcorcón fue tremendo. Zidane, en el descuento, no conectó el remate tras un centro de Lapeña. No hubo manera. El Córdoba se marchó de Miranda de Ebro sin puntos pero con una lección por aprender.

Ficha técnica 1 - CD Mirandés: Raúl, Hugo, Tomeo, Postigo, Juan Gutiérrez, Julio Alonso (Víctor Parada, 52'), Tachi (Gabri, 68') (Asier, 84'), Reina, Gorrotxa, Lachuer y Urko Izeta. 0 - Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez (Matías Barboza, 77'), Calderón, Álex Sala, Genaro (Theo Zidane, 70'), Carracedo, Adilson (Ander Yoldi. 77'), Jacobo González y Obolskii (Antonio Casas, 70'). Árbitro: González Díaz (Comité Asturiano). Mostró tarjetas amarillas al local Sergio Postigo (45') y al visitante Antonio Casas (87') Gol: 1-0 (25') Alberto Reina. Incidencias: Partido de la primera jornada del campeonato de Liga Hypermotion, disputado en el Municipal de Anduva ante unos 3.005 espectadores, con más de un centenar de cordobesistas en las gradas.

