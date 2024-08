Mirandés-Córdoba CF | A por el primer paso de una temporada para la historia

La verdad, en el campo. Hora de dar la cara para el Córdoba CF. Quien quiera buscar entre el arsenal de excusas clásicas del inicio de curso -que faltan fichajes, que se necesita engrasar el sistema, que es preciso acoplamiento...- es libre de hacerlo. Y no le faltará razón. Pero la cuestión es que los puntos empiezan a sumar desde ya y que el escenario es nada menos que la Segunda División -con el nombre comercial de Liga Hypermotion-, que pasa por ser uno de los campeonatos más cruentos y competitivos de toda Europa. No existe torneo en el continente en el que la diferencia de cifras sea menor entre el que asciende y el que desciende. En la campaña pasada, sin ir más, lejos a falta de un par de semanas no se sabía quiénes iban a dar el salto a la élite o despeñarse al tercer escalón del fútbol español.

Un estreno singular

Ahí aterriza el Córdoba CF, que va con las piezas justitas para abordar el estreno en un estadio respetador Anduva, hogar de un Mirandés que lleva ya un puñado de año aferrado a la categoría con un estilo muy definido: austeridad económica y un estilo práctico. A las siete de la tarde, los blanquiverdes acometerán 90 minutos que para muchos de sus integrantes serán los primeros en una división profesional. El picorcito de los estrenos está ahí. "Necesitamos un buen inicio", advirtió Iván Ania, consciente del valor que puede tener un resultado positivo para los jóvenes y para un cordobesismo que anda expectante. El técnico guarda buenos recuerdos de la última vez que se cruzó con el Mirandés. Estaba como jefe en Racing de Santander y logró un rotundo triunfo por 4-0. Es el único que tiene en su expediente en Segunda y, obviamente, quiere más.

Mirandés-Córdoba CF | La salida de los blanquiverdes para el inicio liguero, en imágenes / A.J.González

Va con la expedición Antonio Casas, el hombre que acumula el foco desde hace unos días. Una oferta del Río Ave portugués está siendo estudiada por el Córdoba CF, que pretende sacar tajada habida cuenta que el rambleño termina contrato en 2025 y estaría libre desde el mes de enero. La propuesta lusa ha subido el montante inicial -en torno a los 600.000 euros- pero la comisión deportiva, liderada por el CEO Antonio Fernández Monterrubio, tensa la cuerda. El futbolista ya dejó entrever -bueno, algo más que eso- en un curioso comunicado público que deseaba irse con un acuerdo beneficioso para todas las partes. Si se cierra o no la operación está por ver. De momento, Ania lo tiene claro: "Es un jugador más y cuento con él al cien por cien". Y según publica el periódico deportivo O Jogo, el Río Ave ha desistido en su idea de fichar al cordobés por el elevado precio que le colocan en El Arcángel. Casas puede estrenarse en Segunda en Anduva. El caso está candente y condiciona el plan para un Córdoba que no anda precisamente sobrado de elementos en la vanguardia. De hecho, buscaba un delantero más antes de lo sucedido con Casas. Su principal referente es el ruso Nikolai Obolskii, otro que tiene hambre por dejarse ver en el espacio de LaLiga después de pasar por Barakaldo, Leonesa e Ibiza.

El puzle de Ania no está completo. Nadie lo tiene todo a punto, así que habrá que jugar con eso. La Segunda en una liga para listos, en la que cualquiera es capaz de ganar a cualquiera en cualquier campo. Nadie puede dar nada por supuesto. Nadie es quien dice ser o como dicen que es. Un vistazo a las casas de apuestas o a los vaticinios de los gurús deportivos ofrece una estampa que podría parecer descorazonadora: Mirandés y Córdoba, con los presupuestos más cortos, figuran entre los candidatos a perder la categoría. Nada que no sepan ya ambos.

Contratiempos para el Córdoba

Al entrenador asturiano se le cayeron de la lista dos puntales en la semana previa al campeonato: el pivote Isma Ruiz y el lateral Carlos Isaac sufren lesiones que no aconsejan el riesgo. Tampoco es de la partida el hispano uruguayo Kuki Zalazar, cuyo excelente final en el pasado curso hace presagiar un protagonismo en el actual. Tendrá que esperar.

Se aventura un once en el que la experiencia y los automatismos de la línea defensiva están garantizados: saldrán todos los del ascenso desde Primera Federación. Albarrán y Calderón en los flancos, Martínez y Lapeña al centro y bajo los palos Carlos Marín, nuevo primer capitán y debutante en Segunda con un Córdoba al que llegó en cuarta categoría y con el que ha vivido, como pieza clave, dos ascensos ya. En el medio, Genaro en el pivote al lado de sala y Jacobo en la media punta son novedades para el presente curso. Los dos conocen ya esta división. Carracedo y Adilson salen con la efervescencia de su proyección y como avanzado hay un puesto en juego: será Obolskii o Casas. La presencia de tres talentos aventajados del filial -los laterales Josema Ortiz y Adrián Vázquez, más el mediocentro Antonio Molina- da un toque más juvenil a una expedición que partió vía AVE hasta Madrid, desde donde se desplazaron en autobús con destino a Burgos.

Un rival habituado a sufrir

En Anduva aguarda un Mirandés que ha vivido una pretemporada llena de contratiempos, que ha complicado llegar a la primera jornada liguera con un once de garantías. El número de efectivos del equipo es demasiado justo y, dado que el mercado de verano aún está abierto, el club confía en que los refuerzos lleguen a partir de la próxima semana. Esta situación es habitual en un club que de nuevo ha tenido que reinventarse como cada verano, pero este especialmente ya que en la faceta ofensiva el técnico Alessio Lisci no cuenta aún con jugadores suficientes. El internacional sub-23 uruguayo Santiago Homenchenko, un mediocentro poderoso que jugó tres partidos con el Oviedo la pasada campaña, ha sido su incorporación más reciente.