Iván Ania y el arranque en Segunda: 'Llevamos mucho esperando a que llegue este día'

Cinco años le ha costado regresar al fútbol profesional, otros tantos a su propio técnico, Iván Ania, y todo apunta a que los esfuerzos a partir de ahora pasarán casi exclusivamente por un propósito: no volver a moverse de él. Entre esas aguas se maneja el Córdoba CF en plenas vísperas de su reestreno en Segunda División un lustro después, este viernes ante el Mirandés en Anduva (19.00 horas), donde tanto el preparador blanquiverde como el club planean escapar con los primeros tres puntos de la temporada. «Si estamos en Segunda División es porque nos lo hemos merecido, sabemos la dificultad que nos vamos a encontrar. Tenemos que tener claro que las áreas son fundamentales. Es importantísimo, tanto la propia para no encajar como la rival para ser eficaz», manifestó el asturiano este jueves durante su valoración, en la sala de prensa de El Arcángel, previa al cruce tras el último entrenamiento de la plantilla con vistas al enfrentamiento.

«Tenemos que hacer primero los 50 puntos que se necesiten para conseguir el primer objetivo, el de la salvación, a partir de ahí no podemos nosotros limitarnos. Tenemos que ser ambiciosos, pensar en positivo, pero también ser realista de que vamos a partir con un presupuesto pequeño y vamos a ir en desventaja, pero en el campo son 11 contra 11. Ojalá podamos conseguir esa salvación rápida y aspirar a más. Tenemos que asegurar ese número de puntos que nos dé el primer objetivo», señaló.

Un rival «sorpresa»

Si bien el objetivo es claro, lo de enfrente sigue algo difuso. El primer rival en el retorno al fútbol profesional será un conjunto rojillo en período de reformas, con poco más de media docena de activos (15) en su plantilla y que tampoco ha conseguido dejar las mejores sensaciones a lo largo de su puesta a punto. «Es un club que en los últimos años no es una situación nueva, siempre apuran el mercado porque consiguen cesiones importantes que luego dan buen rendimiento, les salió bien durante los últimos años. No tiene que ser algo extraordinario para ellos. Vamos un poco a la expectativa, planteamos que puedan jugar de ciertas maneras, lo hemos trabajado y, en función de lo que nos encontremos, tendremos que tener soluciones», avisó.

Un total de cinco campañas consecutivas en Segunda, eso sí, avalan la fórmula del cuadro tutelado por Alessio Lisci, que conoce de buena mano los entresijos de una división totalmente renovada respecto al último antecedente conocido por los de blanquiverde: «Es un equipo ultra competitivo, independientemente de quién juegue, ya por el ADN del club. Si hubiera un favorito creo que serían ellos, son un equipo asentado en la categoría, nosotros recién ascendidos. Creo que va a ser igualado, consideramos que estamos preparados para afrontar este partido. Esa ilusión de los que llevamos mucho esperando a que llegue este día, vamos a tener una motivación extra. Si sabemos afrontarla va a ser un plus a lo que tengamos técnico, táctico o físico», detalló.

Iván Ania conversa con Antonio Casas durante una sesión de esta semana en la Ciudad Deportiva. / RAMÓN AZAÑÓN

«Todavía nos falta, los nuevos fichajes tienen que adaptarse a nuevos métodos, a estilos de juego que en sus equipos anteriores, a lo mejor, no los tenían. También a relacionarse con sus compañeros en el campo, formar esas conexiones... Todo eso se va formando a lo largo de los entrenamientos, del tiempo, va a ir creciendo en la temporada. Estamos preparados para poder competir de buena manera», apuntó más tarde.

Las sensaciones estivales

En la misma línea, el regreso al fútbol de plata también deja atrás la reciente preparatoria blanquiverde, a la que los de Iván Ania acabaron dando carpetazo con sensaciones encontradas. En el saldo quedan cinco compromisos amistosos, dos empatados sin tantos, dos con tablas aunque resueltos con victoria en la tanda de penaltis, mientras que uno, el último ante el Málaga (2-0), saldado con una dolorosa derrota. «Tenemos la sensación de ilusión, ganas de empezar, de que comience la competición, de volver al fútbol profesional. Hemos tenido una pretemporada más corta de lo habitual, hemos podido trabajar cosas que queríamos, pero sabemos lo que son. Lo importante es mañana competir y obtener un buen resultado», aseguró.

«Si miramos los números, evidentemente hemos hecho pocos goles, pero también hemos encajado poco. Habla bien de la parcela defensiva. En la ofensiva no estoy preocupado, hemos generado, no hemos tenido la eficacia o acierto. El otro día ante el Málaga, nuestro último partido, en la primera parte tuvimos dos o tres claras... Sin estar bien, generamos. Tenemos que mejorar el tanto por ciento de acierto, pero sabemos que el tema del gol es cuestión de rachas, los delanteros viven de él, necesitan la confianza de hacer el primero que les libere de esa presión. Estoy tranquilo», indicó.

La elección de su once, eso sí, el cuál ya se encuentra definido aunque no desvelado, no ha quedado sujeto a los resultados ni rédito de la precampaña, sino a la presente semana de trabajo: «Lo tengo decidido, no por los partidos de pretemporada, sino porque esta semana he decidido la alineación por lo que queremos hacer, conseguir. Tengo claro quiénes son los once que van a participar. Los primeros partidos son más importantes, hemos tenido una pretemporada corta, muchos jugadores no han tenido 90 minutos de preparación. Seguramente, los cambios vayan a ser muy importantes. No solo van a ser importantes los once que inicien, también los cambios van a ser influyentes y claves», confesó seguidamente.

Iván Ania y su cuerpo técnico durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / RAMÓN AZAÑÓN

El mercado de fichajes

El avance de la ventana de traspasos estival también fue objeto de análisis para el técnico ovetense, sabedor de la cantidad de refuerzos que todavía quedan por desembarcar en El Arcángel, así como de ciertas situaciones que azotan la tranquilidad del vestuario en estas fechas, con el foco en el «caso Antonio Casas»: «Es uno más. Mientras nadie me comunique lo contrario, para mí es un jugador más. He hablado con él, está a plena disposición. Si considero que tiene que jugar titular va a salir, si no, también va a poder hacerlo. Contamos al cien por cien, en plenitud, con él», zanjó.

Según el preparador, precisamente, factores relativos a la ventana de traspasos habitualmente suponen ciertas contingencias a la hora de estimular y mentalizar a la plantilla, también diseñar su esquema: «La competición es muy larga. Lo que sí debería de estar es el mercado cerrado, para mí sería lo ideal, en todos, no solo en España. Que en el primer partido ya sepas quién vas a tener disponible para toda la Liga. Puede surgir que un jugador se te vaya... Te trastoca todos los planes», lamentó. «Hay veces que las plantillas cortas son una ventaja en algunos temas. El año pasado hasta diciembre se optó por lo mismo y salió bien. Este año va a haber posiciones que no estén dobladas por esa circunstancia, hay que intentar sacar rendimiento a los que estén. Que todos estén involucrados y se sientan partícipes», añadió.

Mensaje a la afición

Finalizó su primer discurso de la temporada 2024-2025 lanzando también un sentido mensaje al cordobesismo, al que catalogó de trascendental tras un pasado campeonato histórico. Con la mirada ya puesta en lo que se avecina, además, quiere repetir esa «comunión»: «Vivimos cosas que para mí serán inolvidables. Creo que el mismo sentimiento que tenemos, de ganas e ilusión, lo va a tener también la afición, tenemos ya más de 14.000 socios. Esperemos poder dar el nivel esperado y hacerles disfrutar. El año pasado, con esa comunión de equipo y afición, fuimos imparables, ojalá lo podamos volver a hacer», apostilló orgulloso.

