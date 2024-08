El Córdoba CF viaja para su estreno ante el Mirandés con Antonio Casas en la convocatoria

Primera cita, primera lista. El Córdoba CF de Iván Ania ya sabe cuántos y cuáles serán los protagonistas de su puesta de largo oficial en Segunda División media década después. En ese sentido, el bloque se estrenará este viernes frente al Mirandés en el Estadio Municipal de Anduva (19.00 horas) con motivo de la primera jornada de Liga en la categoría de plata, para la que el plan ha sufrido algún contratiempo, en forma de bajas: no estarán disponibles Kuki Zalazar, Carlos Isaac ni Isma Ruiz -estos dos últimos entre algodones, no obstante-, aunque sí el atacante Antonio Casas. Así se ha precisado en el parte de bajas desvelado por la entidad con vistas al inminente cruce en tierras burgalesas, para el que habrá que acometer ciertas improvisaciones en determinadas áreas.

Casas, uno más

El mensaje de la planta noble de El Arcángel es claro: se trata de un futbolista con contrato vigente, se encuentra disponible por cuestiones médicas y físicas y, a todos los efectos, también supone una opción más alineable dentro de la nómina de piezas que maneja el club para el estreno liguero. El futuro próximo del rambleño sigue siendo una incógnita, aunque el más inmediato, salvo giro de guion de última hora, pasa por ser uno más en la expedición con destino a tierras burgalesas.

Y es que maneja una importante oferta del fútbol portugués -en términos deportivos y económicos-, concretamente del Río Ave de Primera División, el último pichichi blanquiverde en esta recta final del mercado, en la que podría estar viviendo sus últimas horas como blanquiverde. Sea un desenlace u otro, eso sí, su inclusión en la convocatoria para el cruce es una realidad, a la espera de dirimir su destino posteriormente. En punta batallará por partir de inicio con su nueva pareja de baile, el ariete soviético Obolskii, que a lo largo de la pretemporada también se ha unido a la puja por un sitio en el once titular cordobesista, junto a otras variantes -no naturales en esa parcela- que igualmente amplían el abanico de posibilidades.

En lo deportivo, al menos, se procurará mantener la normalidad, de forma casi paralela a la tensión entablada entre las partes implicadas en la negociación para que el «20» ponga -o no- rumbo a la élite lusa.

Iván Ania dialoga con Antonio Casas durante una sesión de trabajo. / manuel murillo

Entre algodones

Si bien la no disponibilidad de Zalazar no era ninguna incógnita después de prácticamente dos semanas con el mediapunta trabajando al margen del grupo por molestias musculares, por otro lado, incluso no habiendo sido partícipe de la concentración en Montecastillo -se quedó en Córdoba para seguir con el proceso de recuperación de su dolencia-, el resto de nuevos inquilinos de la enfermería blanquiverde han dinamitado el libreto. A comienzos de semana saltó la sorpresa con los problemas físicos arrastrados por Isma Ruiz una vez concluido el stage en Jerez de la Frontera, desde entonces arrastrando sesiones por su cuenta, con trabajo específico.

La ausencia del mediocampista supone un importante revés en la sala de máquinas cordobesista, en la que se había labrado un hueco casi perenne después del gran rendimiento desplegado durante el pasado curso. Tocará rearmar el esquema ante dicha tesitura, con una medular previsiblemente conformada por Álex Sala y Genaro Rodríguez, en detrimento de un Théo Zidane -que podría también encontrar un sitio en el once- reservado para explotar su faceta de revulsivo, al igual que Xavi Sintes, que se contempla como una opción viable en mediocampo dada su polivalencia, aunque en primera instancia se mantiene delegado a posiciones defensivas.

También tocará jugar con el rompecabezas en la retaguardia, precisamente, en la que Carlos Isaac ha sido el último en sumarse al elenco de futbolistas aquejados de problemas físicos. Como ya confirmó el propio Iván Ania, técnico califal, en su valoración previa al arranque de Liga y el debut ante los burgaleses en Miranda del Ebro, el zaguero cacereño se encuentra entre algodones, dejando los costados de la defensa todavía confiados a sus dos usuarios habituales: José Calderón y Carlos Albarrán, que no se moverán del once inicial andaluz en la primera jornada.

Isma Ruiz ejecuta un pase en un entrenamiento de pretemporada. / manuel murillo

Con tres del filial

Completan la ecuación tres de los talentos aventajados del Córdoba CF B en dinámica del primer equipo desde el arranque de pretemporada, con prioridad para las labores en el carril. En defensa, así, los laterales Josema Ortiz y Adrián Vázquez viajarán junto al equipo, también en compañía de un Antonio Molina, mediocentro, que ha conseguido dejar buenas sensaciones a lo largo de sus actuaciones con el bloque en lo que va de verano.