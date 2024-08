Le sobra personalidad, rezuma temple y también experiencia, aunque se presenta ante una verdadera prueba de fuego junto a su Córdoba CF, al que ha colocado donde quería. Ya está aquí, se acabó la espera e Iván Ania Cadavieco (Oviedo, 1977), técnico blanquiverde, sabe que tanto las próximas fechas, de la mano del reestreno en el fútbol profesional media década después, este viernes ante el Mirandés en Anduva (19.00 horas), como la temporada que ahora arranca, llegan acompañadas de cierto aroma histórico en la ciudad califal. De esa fragancia, precisamente, sabe en buena medida el preparador asturiano, afianzado en el banquillo de El Arcángel tras aupar a la entidad de vuelta a la Segunda División hace apenas mes y medio, tocando el cielo de Las Tendillas. Entre dientes confiesa que un desenlace similar este curso sería apoteósico, aunque primero, lanza una llamada a la calma y pide pies en la tierra. Buena letra, poco a poco y la mirada, según el ex futbolista, no más allá del ritual del partido a partido.

«Cinco de mis supersticiones se rompieron el día del ascenso. Firmaría todos los años tener unas vacaciones tan cortas. Todavía se me pone la piel de gallina con solo recordarlo», señala con una media sonrisa imborrable en el rostro, a caballo entre la ilusión de dar comienzo a una nueva era en el club, los numerosos hitos conseguidos, y la concentración que implica cualquier debut en el campeonato liguero, al que coloca la etiqueta de ser el más «potente», a su vez ilusionante, de los últimos tiempos.

PREGUNTA: ¿Cómo se aborda el regreso a la competición?

RESPUESTA: Con ganas, con ilusión de empezar y con ganas de competir ya. Las pretemporadas, a pesar de que esta es más corta de lo habitual, se hacen largas y estás siempre deseando que llegue ese primer partido. Nos queda nada, 48 horas.

P: Hace poco más de 50 días estaban celebrando el ascenso en Las Tendillas.

R: Sí, han sido unas vacaciones muy cortas, pero por una buena causa. Firmaría todos los años que tener vacaciones tan cortas y que se puedan cumplir esos objetivos tan ambiciosos. Estamos realmente contentos. Cuando echas la vista atrás, parece que fue hace mucho, pero fue hace poquito. Esa sensación de satisfacción de haber conseguido el objetivo que te habías marcado es irrepetible.

Lo que vivimos esos dos días creo que es algo inolvidable. No sé si lo volveremos a vivir. Podemos vivir algo parecido, pero esa sensación que tuvimos ese día, ninguno de los que estuvimos ahí la vamos a volver a vivir posiblemente. Somos muy afortunados por poder vivir ese cariño, esa situación, esa Plaza de Las Tendillas a reventar, esa rúa con el autobús. Todavía se me pone la piel de gallina con solo recordarlo. Y aunque lo quieras explicar, es imposible. No puedes explicar ese sentimiento, no hay palabras para expresar lo que se siente en ese momento.

P: Sin pecar de optimismo, ¿un desenlace similar este año sería absolutamente histórico, no?

R: Lo sería, sería histórico (sonríe), pero a día de hoy en nuestra cabeza solo está el Mirandés. No miramos más allá , va a ser un año duro por la exigencia que va a tener la competición, por lo larga que es la competición, porque son 42 jornadas, y porque creo que va a ser la segunda más fuerte de los últimos años. Equipos muy potentes descendieron desde primera, junto a los que subimos y los que estaban. Será muy poderosa. Estamos hablando de una división en la que hay campeones de Liga en Primera, equipos que llegaron a semifinales de Champions o participaron en UEFA, que por circunstancias ahora están en la segunda categoría, pero habla del potencial de la competición.

Iván Ania ofrece sus impresiones antes del arranque de la Liga en El Arcángel. / RAMÓN AZAÑÓN

P: ¿Qué sensaciones le transmite la plantilla?

R: Son buenas. Tenemos jugadores de la temporada pasada, los que han venido son para añadirle riqueza a esa plantilla. Se nos fue gente importante, pero tenemos que volver a encontrar esas relaciones y esas conexiones en el campo para poder sacarle rendimiento al equipo. Mi labor es esa, entrenar, me dedico a ello, lo que tengo es intentar sacarle rendimiento a cada uno y en conjunto. No soy un entrenador que se queje.

P: ¿Y qué ambiente se respira en el nuevo vestuario?

R: A nivel humano, es un vestuario muy humilde. En cuanto a jugadores jóvenes, con poco bagaje en el fútbol profesional, pero con mucha hambre para poder crecer, lo ven como una oportunidad que unos la consiguieron y no la quieren desaprovechar, y otros vienen de fuera, pero se han integrado muy rápido. Creo que la clave es que tenemos gente joven, pero con ambición, y eso va a ser muy importante a lo largo de la Liga.

El año pasado fue un año tranquilisimo, un vestuario muy bueno, comandado por los capitanes, creo que hicieron un trabajo excelente los capitanes. En el grupo no hubo apenas ningún conflicto en una temporada entera, que eso es largo. Los resultados ayudaron, porque ganabas muchísimos partidos. Para mí fue clave el grupo, sin ser un buen grupo es difícil poder conseguir un ascenso. Y más allá de la calidad futbolística, la calidad humana que había en el grupo era sensacional.

P: Salvando las distancias y los elementos comunes entre ambos, ¿qué diferencias aprecia del vestuario del pasado año al del presente?

R: Todavía llevamos muy poco tiempo, ya se hizo la elección de los capitanes. Es una línea un poco continuista. Son capitanes votados por los compañeros y gente referencia para el grupo. Les hice ver que el listón estaba muy alto en cuanto a la capitanía, por cómo estuvo el año pasado. Fueron gente que aportaron muchísimo. Kike Márquez, Carlos Marín, Recio, Gudelj, Castellano… tanto cuando les tocó ser protagonistas como cuando no jugaban seguían aportando al grupo. Y eso creo que fue una de las claves para poder conseguir el éxito.

P: Hablamos de que el viernes será el primer partido del club en el fútbol profesional media década después. ¿Siente cierta responsabilidad?

R: Está claro que el año pasado teníamos la responsabilidad de ascender. Este año tenemos la responsabilidad de afianzar al club en fútbol profesional. Es una oportunidad para todos. Es una oportunidad que no queremos desaprovechar ninguno. A nivel personal, me ha costado cinco años el poder volver a entrenar en Segunda División y es una oportunidad que no quiero desaprovechar.

"Este año tenemos la responsabilidad de afianzar al club en fútbol profesional"

P: Su último antecedente en Segunda División también le dejó un regusto amargo, casi en los mismos márgenes temporales.

R: Es cierto, aunque no me lo planteo como una revancha personal. Solo tengo esa ilusión que te hace volver a vivir lo que habías sentido en aquel momento. Ya no solo en lo que es el césped, el nivel tan alto que hay de jugadores, nivel tan alto de entrenadores… Para nosotros como cuerpo técnico, igual que para los jugadores, es un reto. No me tomo lo que viene con ánimo de revancha, eso te hace perder energía. Prefiero centrar esas energías en aprovechar la oportunidad. Estoy muy ilusionado por volver a vivir el fútbol profesional.

P: En aquella etapa comandaba al Racing de Santander, también después de un ascenso. ¿Qué diferencias aprecia entre ambos equipos y momentos?

R: Es todo distinto, en el sentido de que en aquel momento se apostó por renovar el equipo con gente veterana, aquí es lo opuesto. Los fichajes que están llegando son gente joven, con poco bagaje en fútbol profesional, pero con hambre y ganas de crecer, con ambición. Me parece una faceta realmente importante. Apostamos por eso.

Iván Ania, sentado sobre el césped de El Arcángel antes del arranque liguero. / RAMÓN AZAÑÓN

P: ¿Y qué reto personal se plantea ahora Iván Ania?

R: Lo primero, disfrutar de la competición, del fútbol profesional. También quiero intentar darle esas armas a los jugadores para que crean en mi idea, e intentar sacar el mayor rendimiento posible a cada miembro del equipo. Si somos capaces de sacar un buen rendimiento a cada uno individualmente seguro que nos va a ir bien la cosa, todo acaba repercutiendo en lo colectivo. El año pasado conseguimos que casi todos los jugadores mejoraran sus prestaciones. fue una de las claves de que se pudiera conseguir el objetivo, todos estuvieron en su mejor versión. Este año debemos intentar lo mismo.

P: Antes del último partido de la final del play off comentó que tanto al cuerpo técnico como a la plantilla ganar le podía «cambiar la vida». Se labraron esa opción, cómo se plantean ahora emplearla en esta etapa.

R: Para nosotros era algo que nos cambiaba la vida, para los jugadores del Barça Atlétic, no. Si no hubiésemos subido, entendíamos que llegaba una etapa cerrada para mucha gente. La temporada del año siguiente habría sido muy dura, porque se hubiese estado comparando continuamente con el año anterior. Iba a ser casi imposible el poder igualarlo. Ahora entramos en una nueva dimensión, los sueldos son mayores, vamos a tener VAR, protocolos, mil factores más que sumar. En algunos casos como es el mío, voy a poder ver a mi familia en muchísimos más momentos que en los últimos años.

P: ¿Existe cierto respecto con la entrada del VAR a la ecuación?

R: No queda otra que acostumbrarse a convivir con él. Creo que viene o está para hacer justicia, pero también se podría mejorar, sobre todo en los tiempos de esa toma de decisión, de ese tipo de cosas. Es justo que si un gol el jugador rival está fuera de juego, pues que se anule. Entonces, considero que es positivo. Quizá le haría alguna modificación desde mi punto de vista, de que no se re-arbitre todo. Podría adaptarse como en el tenis, que te dejen dos o tres acciones por tiempo para solicitarlo, etc.

Hay que adaptarse cuanto antes a todas las circunstancias nuevas, estas situaciones que te obligan a que los defensas no se paren, que continúen la jugada, que luego decida el arbitraje. Todo en el balón parado, también tener en cuenta todo el tema de agarrones, incluso cuando vas a hablar con el árbitro, que a lo mejor tienes que ponerte la mano por delante de la boca, porque hay mil cámaras… Son situaciones a las que nos tenemos que acostumbrar. Saber que una decisión, por ejemplo, del VAR, no te puede penalizar mentalmente si estás tres minutos parado sin jugar, aún menos si luego es una decisión negativa hacia ti, entre otras cosas. Es un esfuerzo.

"Creo que el VAR viene o está para hacer justicia, pero también se podría mejorar, sobre todo en los tiempos de esa toma de decisión"

P: Y desde la parcela técnica, qué objetivo se ha fijado para la temporada y qué se le ha transmitido a los futbolistas.

R: El mensaje es que estamos en una categoría nueva, sobre todo la dificultad que nos vamos a encontrar, con equipos mucho más difíciles, jugadores a nivel individual mucho mejores... No es lo mismo un tiro de un jugador de Primera Federación que un tiro de un jugador de Segunda División. Todas esas circunstancias tenemos que saberlas, es algo que entiendo que va a ser clave para nosotros. Tiene que calar.

En estos momentos no hace falta ni motiva al equipo. Solo, que tengan un nivel de activación óptimo, que no quieran hacer algo especial porque estén en fútbol profesional, sino que lo que les ha llevado a estar aquí. Lo que viene ahora no tiene nada que ver con el fútbol que hemos vivido estos últimos años. Ni lo que he vivido en otros lugares, ni el año pasado en Córdoba. Hablamos de algo totalmente distinto, requiere un periodo de adaptación para todos, que cuanto más corto sea muchísimo mejor.

Iván Ania repasa la actualidad de su Córdoba CF desde El Arcángel. / RAMÓN AZAÑÓN

P: ¿Considera que hay mimbres para volver a hacer historia?

R: Necesitamos un buen inicio. Al jugador, sobre todo al nuevo en la categoría, le hace falta ese empujón al principio. Soy de los que piensan que los equipos crecen mejor con la victoria que con la derrota. El resto lo dirán los resultados, no concibo mirar más allá de eso. Con lo que tenemos hay que sacar rendimiento y no ponerse ningún límite mental. Uno mismo no se puede autolimitar, siempre tiene que pensar en lo máximo, en la excelencia. Luego la competición es la que te pondrá en el lugar que mereces.

A los nuevos, evidentemente, les está costando este periodo de adaptación. Los que están de la temporada pasada, ya tienen el plan interiorizado, es más fácil. Necesitamos conseguir esas relaciones entre los jugadores, que se encuentren, que se entiendan, que se sientan cómodos unos con otros dentro del campo. El año pasado lo conseguimos, este estamos en fase de aprendizaje.

P: Y camino de su segundo año en la ciudad, ¿cómo es el Iván Ania del día a día en Córdoba?

R: Mi círculo fundamentalmente está relacionado con el fútbol. Un día cualquiera madrugo para un entrenamiento, después descanso y por la tarde sigo revisando nuestras grabaciones, más fútbol. En estas fechas también me gusta aprovechar para de vez en cuando acercarme a la piscina. Córdoba, en general, me parece una ciudad bien comunicada, nada que ver con cómo era en Algeciras. Yo soy más de turismo de playa en otros sentidos, aunque la Mezquita la conozco, me gusta mucho la Judería, por puntualizar, la Chiquita de Kini es un lugar que me encanta, el Bar Santos, al que también suelo ir de vez en cuando con mi hijo… Estoy muy a gusto en la ciudad, integrado. El tardeo de aquí también me gusta mucho.

En mi día a día, además, es fundamental la siesta. Me acuesto muy tarde y, entonces, si no duermo siesta, no llego, no llego ni a cenar. Durante toda mi vida he sido de dormir la siesta. Cuando era jugador, por el esfuerzo de los entrenamientos, también. El problema es que mis siestas son muy largas, son siestas de más de dos horas. Entonces, algún día que echo una de solo media hora, tengo la sensación de que me falta algo (ríe).

P: Entre lo deportivo y lo personal, el tema de la superstición, como ha comentado en más de una ocasión, es también una cuestión importante para usted.

R: Sin ir más lejos, yo no estuve en ninguno de los recibimientos de la afición al equipo durante el play off en El Arcángel. Sí, mantuve mis rutinas, no las quise cambiar. Soy supersticioso y mira, el día de la final se daban cinco o seis circunstancias que hacían indicar que no iba a salir bien. Cinco de mis supersticiones se rompieron el día del ascenso. Por ejemplo, en ese horario no habíamos ganado nunca. Se daban ciertas cosas que se rompieron todas a la vez. A veces te conviertes en esclavo con las supersticiones.

"A veces te conviertes en esclavo con las supersticiones"

El año pasado llevé casi la misma ropa desde el inicio hasta el final. Al inicio de Liga igual. Comencé con el color blanco, que siempre consideré que me dio suerte en el resto de equipos. Aquí, como el blanco no me dio suerte, cambié totalmente al negro. Fui de negro todo el resto de la temporada. Este año espero volver con el negro y ya relaciono el color negro de la vestimenta con el Córdoba CF, a ver si sigue trayendo la misma suerte. Si no está el gris en medio que también podría (bromea). Pero lo de volver al blanco está totalmente descartado.

P: ¿Y qué ajustes considera vitales para el equipo de aquí al encuentro ante el Mirandés?

R: Tenemos que tener nuestra identidad y no perderla. Vamos a enfrentarnos a un equipo que esta circunstancia de firmar jugadores en el último momento lleva haciéndolo muchas temporadas, le viene saliendo bien. Es un equipo que mantiene al entrenador, pero cambian muchos jugadores. Vamos a tener que ir un poco a la expectativa de lo que nos podemos encontrar, también en cuanto al sistema, etc. No tenemos una referencia clara, porque posiblemente vayan a jugar varios jugadores que todavía no han estado en ninguno de los partidos amistosos. Entonces tenemos que ir preparados para todas las circunstancias que se puedan generar y, sobre todo, no perder nuestra identidad.

Iván Ania habla sobre su Córdoba CF y las intenciones del club y cuerpo téncico en el mercado. / RAMÓN AZAÑÓN

P: Con vistas al mercado, ¿qué le gustaría reforzar?

R: No soy la clase de entrenador que se dedica a pedir. Con lo que me traigan, lo que trato es intentar sacarle rendimiento. Está claro que habrá posiciones que no estén dobladas. Tenemos que tener jugadores que puedan alternar dos o tres posiciones. Entonces, lo que venga, bienvenido. Que venga a sumar, que venga a unirse a un proyecto ilusionante y ambicioso. Y vamos a ver cuando se cierre la plantilla cómo queda la confección. Pero no soy de quiero esto, quiero lo otro.

P: Se habla de reforzar la parcela ofensiva. El equipo tan solo anotó un gol a lo largo de la preparatoria, ¿existe alguna preocupación?

R: Preocupación no tenemos. El año pasado la gente pedía un tercer delantero, dije que no lo necesitaba. Y mira, al final Antonio Casas hizo 14 o 15 goles, Alberto Toril hizo cinco, con los tres de la fase de ascenso. En la parcela ofensiva es cierto que no hemos hecho muchos goles en pretemporada, pero también es cierto que a los rivales les ha costado hacernos goles. La clave en segunda división es dominar las áreas. Y si somos capaces de dominar las áreas estoy seguro que la cosa va a ir bien. Hay que hacer un balance en el que siempre esté el marcador en positivo.

El tema de los goles es cuestión de confianza, sobre todo de los delanteros. Es cuestión de rachas. He tenido pretemporadas buenísimas y en primer partido perdí. También he tenido pretemporadas malas y llegar a la primera jornada, ganar y agarrar confianza. Lo importante era trabajar, mucho juego táctico y llegar con el mayor número de efectivos.

P: El nombre de Antonio Casas, en relación a su posible salida en dirección al fútbol portugués, es uno de los temas candentes en estas fechas.

R: Yo lo veo centrado. Lo veo disponible para el viernes. Es uno más del equipo, uno de los cinco nuevos capitanes. Entrena normal, está para competir, porque está sano. Si considero que tiene que jugar el viernes, lo voy a poner.

Iván Ania habla sobre su Córdoba CF y las intenciones del club y cuerpo técnico en el mercado. / RAMÓN AZAÑÓN

P: Y, desde el club, ¿cómo se aprecia el avance de la campaña de abonados?

R: Yo cada poco pregunto cuántos socios llevamos. Hace poco vi una estadística, estamos en la mitad de la tabla en cuanto a abonos en la categoría. Eso habla del nivel que hay, de equipos mega profesionales, equipos con aficiones supernumerosas.

El cariño de la gente estoy seguro de que lo vamos a seguir notando. La ilusión que se tuvo en el playoff va a ser continuista. En la cuarta jornada, por ejemplo, nos vamos a enfrentar al Málaga, seguro que va a estar el campo a reventar. Se palpa la ilusión. Lo mismo que nosotros la tenemos por jugar en el fútbol profesional, la afición también la comparte por ver a su equipo de nuevo en el fútbol profesional.

P: Como entrenador, ¿qué enseñanzas extrajo del pasado curso que espera aplicar en el que ahora empieza?

R: Sobre todo me quedo con una, la más importante. Y es que nunca te puedes volver loco, ni cuando todo va muy bien ni cuando va mal. De las cuatro primeras jornadas perdimos tres y, en ningún momento, me puse nervioso. Y cuando ganamos en dos tandas cinco partidos seguidos, tampoco saqué pecho. Humildad, trabajo, ser muy ambicioso e intentar sacar el mayor rendimiento al equipo. Cuando la cosa no fue bien, en vez de cambiar de plan, reforzamos lo que teníamos. Cuando la cosa fue bien, nos hizo falta muy poco para que los jugadores estuvieran a gusto. Esa es la clave para que todo funcione y con esa actitud vamos a seguir trabajando para lo que ahora empieza.

P: ¿Un último mensaje que añadir?

R: Se lo dedicaría a la afición. Estamos tremendamente agradecidos por lo que nos hicieron sentir durante la pasada temporada. Sin duda, esperamos que este año podamos juntos volver a conseguir objetivos y vivir cosas bonitas.

Iván Ania ofrece sus primeras declaraciones antes del arranque del campeonato de Liga. / RAMÓN AZAÑÓN

