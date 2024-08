Carlos Marín, capitán del Córdoba CF: 'Mi ilusión es volver a conseguir un ascenso'

Una voz autorizada en el vestuario califal, al que este curso representará portando el brazalete. Le cuesta esconder la ilusión al nuevo capitán del Córdoba CF, Carlos Marín, en plena recta final previa a la puesta de largo del club blanquiverde en Segunda División un lustro después. Lo hará este viernes, a domicilio, visitando al Mirandés en Anduva (19.00 horas) y con otros tres puntos de nuevo en juego apenas mes y medio después de festejar el regreso al fútbol profesional. «Nos marcamos como objetivo ir partido a partido, la temporada irá diciendo dónde podemos estar. El objetivo a día de hoy es el Mirandés. La categoría tiene una exigencia enorme, va a ser súper competitiva. A título personal, mi ilusión es volver a conseguir un ascenso con el Córdoba CF, estoy mirando muy alto, pero eso me lo propongo. Por qué no seguir soñando y ponerme ese reto», expresó el guardameta, avanzando la intención de la plantilla de cara al pleito.

Máxima concentración

La primera parada de la agenda en LaLiga Hypermotion, de esta forma, recoge la etiqueta de incógnita según el almeriense. «No tenemos muchísima información al ser la primera jornada, no tenemos muchas referencias. Mucha gente nueva, le faltan muchísimos jugadores… Nos centraremos en lo que podemos hacer, con algunos detalles de ellos, pero principalmente en nosotros, no nos queremos centrar mucho en el rival. Sabemos nuestras fortalezas y lo que tenemos que hacer para llevarnos los primeros tres puntos de la temporada», indicó ambicioso.

Después de una pretemporada que ha tenido de todo, ciertamente, para el arquero la lectura es positiva, aunque más enfocada en el acoplamiento de las nuevas piezas y la construcción del renovado vestuario que en las propias sensaciones: «Se ha ido mucha gente, ha venido mucha nueva. Hemos tratado estas semanas de conocernos, hemos estado en Montecastillo, que sirve para eso, para que se adapten lo antes posible y que cojan las ideas del entrenador. Será un partido complicado», señaló. «Estoy muy contento de que el equipo me haya nombrado como su capitán, para mí es un orgullo. es una responsabilidad. Me gustan los retos, la exigencia, y estoy preparado para ayudar al equipo cuando lo necesite y que podamos conseguir grandes cosas juntos», confesó seguidamente.

Todo quedará enmarcado en su cuarta campaña defendiendo la casaca blanquiverde, también la inicial dentro del nuevo vínculo que el ex del Real Betis Deportivo estableció junto a la entidad de El Arcángel, a la que se mantendrá ligado, una vez renovado y ampliado su contrato, al menos hasta la campaña 2026-2027. Debutar en Segunda División, además, para el arquero será tanto asunto individual como colectivo: «Desde que llegué hemos conseguido grandes cosas juntos. Tenía buenas sensaciones desde el primer día que llegué y por suerte se están cumpliendo. Tenemos nuevos retos por delante, voy a cumplir el sueño de debutar en el fútbol profesional. Estamos muy ilusionados, la exigencia ha subido, diariamente nos estamos exigiendo para dar nuestro mejor nivel y que sea un buen año para nosotros», manifestó decidido.

Carlos Marín se ejercita en el gimnasio de El Arcángel junto a sus compañeros. / CCF

La distracción del mercado

Con una mirada global, el ahora estandarte del plantel también repasó la actualidad de la ventana de traspasos y su relación con el vestuario blanquiverde, en el que, según la propia entidad, más de un futbolista cuenta con otras ofertas sobre la mesa. «Queremos lo antes posible tener el equipo cerrado, son situaciones de mercado. Cada club espera oportunidades, el mercado es el que decide y ojalá que los compañeros que vayan a venir lo hagan lo antes posible, ahora mismo somos pocos», afirmó. «Trabajamos dándole normalidad, estas situaciones da igual que sea o no capitán. Nadie está exento de salir del club, son situaciones que pasan en todos lados Él está bien, tranquilo, entrenando, hoy es jugador del Córdoba CF», apuntó respecto al «caso» de Antonio Casas.

«Es una categoría muy exigente, hay equipos con una trayectoria e historia increíbles. En lo personal, he disfrutado siempre cuando he ido a jugar a esos campos, como el año pasado en La Rosaleda, hace dos temporadas en Riazor ante el Deportivo... Si te gusta esto, son cosas que siempre sueñas. Uno de los objetivos que me marco esta temporada es poder disfrutar en estos escenarios y hacerlo lo mejor posible», apostilló, revelando la ilusión que despierta esta nueva etapa.