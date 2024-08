El Córdoba CF ya tiene nuevos capitanes: un quinteto con veteranía y personalidad

El Córdoba CF de regreso a Segunda División es una realidad desde hace prácticamente mes y medio. Conforme se zanjaron los festejos por el ascenso en Las Tendillas, tanto ataviando al Gran Capitán como relatando las heroicidades de cada uno de los protagonistas de la gesta, la entidad también comenzó a trabajar a marchas forzadas con vistas al curso que ahora arranca en la categoría de plata, para el que ya tiene a sus estandartes. En ese sentido, el sufragio del vestuario blanquiverde -mediante votación- ha fallado en favor de un grupo de líderes pleno de personalidad, galones y veteranía, que durante esta campaña del retorno al profesionalismo se encargará de repartirse el brazalete: Carlos Marín, Lapeña, José Antonio Martínez, Carlos Albarrán y Antonio Casas.

Marín en la meta

Encabeza la ecuación el dueño del arco cordobesista durante las tres últimas temporadas, también renovado hasta 2027, con vistas a seguir bordando su nombre en letras de oro -aún más- dentro del histórico del club a corto-medio plazo. Más de un centenar de encuentros defendiendo los intereses del conjunto califal avalan al almeriense, que también fue recogido dentro del elenco de capitanes del pasado curso, entonces dirigido por Kike Márquez y secundado por Gudelj, Recio y también Adri Castellano, todos ellos desvinculados -de una forma u otra- después de dar carpetazo a la pasada temporada con la promoción al segundo escalón nacional.

Tan solo el ex del Real Betis Deportivo, que llegó a Córdoba en plena reestructuración del curso 2021-2022, previo descenso dada la nueva fórmula de divisiones implementada en las categorías de la RFEF, se mantiene en la nómina de jefes de la plantilla, también con el respaldo de haber logrado dos saltos de categoría de blanquiverde en su trayectoria: desde Segunda Federación, el sótano del fútbol español, hasta Segunda.

Carlos Marín celebra el ascenso a Segunda División en El Arcángel. / manuel murillo

Antonio Casas, otro héroe

En términos similares se postula el rambleño, el único otro héroe de los dos ascensos califales que todavía permanece en la plantilla, si bien su futuro se mantiene como una incógnita, tras el interés despertado por varios clubes de la Primera División portuguesa por sus servicios, algunos en puja activa. Más allá, la propia plantilla del cuadro de El Arcángel ha movido ficha y delegado responsabilidades en el que fue su pichichi durante el pasado curso (15), también gran artífice de los éxitos del club con sus goles, colocándolo como uno más entre los cinco capitanes de la temporada para el regreso al deporte profesional en la ciudad media década después.

También suma más de cien partidos con la casaca como garantía. Él mismo, previo pacto con el entonces capitán Kike Márquez, se encargó de engalanar al propio Gran Capitán durante la celebración del ascenso, para más tarde amenizar la fiesta y confesar que había cumplido “un sueño”. La que se avecina será su cuarta campaña en la entidad, después de haber goleado en campos de Segunda Federación, por dos ejercicios en Primera Federación y ahora, si nada se tuerce -o llega una oferta irrechazable-, preparado para seguir al frente de las labores ofensivas en el fútbol de plata.

Antonio Casas celebra un gol con el Córdoba CF durante la pasada campaña. / Francisco fernández

Lapeña y Albarrán se suman

Como complemento surgen otros dos de los nombres más destacados del pasado curso en el tercer peldaño, ambos referentes en la zaga. En lo relativo a Lapeña, llegó con cierta incertidumbre, después de un paso de dos temporadas por el Deportivo de la Coruña, inicialmente prolífico, más tarde derivado a una situación algo compleja. En segundo plano quedó el riojano en su último año de estancia en Riazor, para seguidamente recalar en tierras cordobesas decidido a hacer historia. Le costó entrar en la ecuación, dejó ciertas dudas en el arranque, precisamente, batalló por la titularidad, para acabar recogiendo el testigo de Gudelj y posicionarse como líder de una defensa que meses más tarde logró batallar y conseguir el ascenso.

En su haber, acabó disputando 32 encuentros en el circuito doméstico, que lo arman de argumentos a la hora de ahora recoger la confianza de la plantilla para ser uno más entre el renovado sumario de rectores.

Adrián Lapeña realiza un pase durante un encuentro del pasado curso. / manuel murillo

En márgenes similares se ubica la situación de Carlos Albarrán, igualmente incorporado entre ciertas dudas, tras cerrar una etapa poco fructífera en Algeciras, del que llegaba tras haber pugnado por la permanencia junto a Iván Ania, entonces técnico de los gaditanos. Le costó poco o nada hacerse con un sitio en la defensa, tampoco demasiado colocarse como el dueño absoluto del costado derecho, en el que sus internadas, así como su sorprendente explosión goleadora, acabaron siendo un recurso vital para el aguerrido grupo cordobesista. Hasta cuatro tantos acabaron con su firma, algunos de ellos de extremo calado, como el anotado ante la Ponferradina en El Toralín durante la ida de las semifinales de play off.

Al cierre, sumó 35 participaciones en Liga regular, incluso acabando como el futbolista de campo más empleado durante toda la temporada.

Carlos Albarrán celebra su diana ante la Ponferradina en El Bierzo. / manuel murillo

Martínez, la experiencia

Al listado se añade una última inclusión de calado. El palmerino, que llegó como uno de los únicos dos fichajes del mercado invernal de la 2023-2024, no tuvo una primera mitad de año fácil en el Córdoba CF. Entre lesiones, recaídas y una puesta a punto algo dilatada acabaron resumidos los primeros meses de su estancia, intercalados con actuaciones puntuales y, en buena medida, sobresalientes. Siempre que estuvo, el ex del Dallas FC cumplió como otro de los estandartes de la zaga blanquiverde -ampliamente representada en la capitanía para lo venidero-. No tuvo un rol fácil, destinado a suplir la ausencia de Dragisa Gudelj en el perfil izquierdo, aunque poco a poco cogió ritmo y temperatura en la línea defensiva.

Otra lesión inoportuna en los últimos compases del calendario volvió a lastrar su crecimiento, derivándolo hacia una situación compleja de asimilar: no pudo disputar ninguno de los partidos de la fase de promoción. Con todo, sí tuvo tiempo para ceñirse la elástica blanquiverde en ocho ocasiones, al igual que para presentarse como un sinónimo de valor, galones y veteranía en el vestuario. De ahí su elección como capitán, uno más en un grupo que promete éxito, hambre y ambición en la parroquia cordobesa.