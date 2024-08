El Córdoba CF y su afición 'on tour': nunca caminarás sin cartera

El sentimiento por un equipo queda plasmado de muchas maneras: una, en el instante de pagar por el carnet de la temporada, que certifica el amor por unos colores. Sin embargo, acompañar a esos colores a cientos de kilómetros de distancia se ha convertido en una liturgia obligada para muchos con un coste económico y social notable.

¿Qué vale el abono?

El abono medio más barato en Segunda División para la temporada 2024-25 tendrá un coste de algo más de 200 euros. El del Córdoba CF costará algo menos. Eso supone que, en caso de que no exista ningún día del club o mediodía de ayuda, el coste medio de cada encuentro de la categoría de plata será para ese abonado de cinco euros, aproximadamente. Además, cada vez que acceda a su estadio para ver a su equipo, sea el Córdoba CF u otro, siempre verá ese abonado a su compañero de asiento, con el que celebra cada gol de su equipo o comenta cada jugada.

Pero existen otros aficionados que, acudiendo cada fin de semana a su estadio, El Arcángel en este caso, eligen en muchas ocasiones el camino más difícil, y el más costoso, para apoyar a su equipo. El más difícil porque viajar con el equipo de tus amores supone pocas horas de sueño, recolocación de días de asuntos propios o de vacaciones, palizas que el cuerpo ya no está para aguantar, sinsabores por los resultados y, por supuesto, un golpe a la cartera para el que hay que realizar un presupuesto previo. 'You’ll never walk alone', canta el himno del Liverpool, asumido ya por muchos seguidores visitantes como un lema con el que destacar el amor a su equipo cuando a este le toca viajar lejos de casa para que se sienta arropado.

¿Cuánto cuesta seguir al Córdoba?

Seguir al Córdoba CFen la temporada de su regreso a la Segunda División A a lo largo de los 21 estadios de la geografía nacional que componen el mapa de plata del fútbol español puede llegar a suponer un desembolso por encima de los 5.000 euros. Todo lo que tenga por objetivo bajar de esa cifra supone olvidar dormir en el lugar de destino y encadenar el viaje de ida con el de vuelta nada más terminar el encuentro. Y, por supuesto, siempre se puede ajustar aún más el presupuesto preparando espalda para la ocasión y meterse en un autobús organizado antes que en un coche particular o el AVE o avión, lujos reservados a ocasiones más que excepcionales.

25 años de viajes

Fernando Sánchez, de Mezquita Viajes (teléf. 629755306) sabe bien lo que es la vida del seguidor desplazado con el equipo. Además de su experiencia como agente de viajes es abonado del Córdoba CFdesde hace muchos años en una pasión transmitida familiarmente a través de generaciones y que ahora delega en su hija, Ana. Pero además es que ha organizado cientos de viajes de aficionados cordobesistas a lo largo del territorio español siguiendo al Córdoba CF. De hecho, en algunos de ellos, muchos, él mismo ha viajado con el resto de compañeros de pasión blanquiverde.

«El primero que recuerdo fue estando yo en otra agencia y, aprovechando que por aquel entonces teníamos un implant en el Atlético de Madrid, aproveché para solicitar entradas para el partido que se jugó cuando estuvimos en Segunda. Era el año 2001» . Fue aquel partido, inolvidable para los que viajaron, principalmente, en el que el equipo blanquivede arrancó un empate a uno en el Vicente Calderón para mantener al Córdoba CF como líder en solitario en la categoría de plata del fútbol español. Un hito sobresaliente, entonces, para el conjunto cordobesista, que hasta el año anterior se había estancado en Segunda B durante 16 años.

Muestra Sánchez también, de aquella temporada, un desplazamiento a Murcia, con autobús, alojamiento por una noche y seguro de viaje por 12.200 pesetas, unos 80 euros actuales. Sánchez comenta con una sonrisa los precios de entonces y también habla de los de ahora. «En mi caso no hay negocio, se hace por otros motivos, que son evidentes» después de casi un cuarto de siglo organizando viajes y realizándolos, con compañeros de peña (pertenece a Cordobamanía) y aficionados en general. «Como organizador, los viajes que más recuerdo fue, por ejemplo, el de Copa del Rey contra el Barcelona, en el 2012. También los 15 autobuses que sacamos para el debut del Córdoba CF en Primera, en el Santiago Bernabéu, después de 42 años de ausencia del Córdoba CF en la elite», comenta Sánchez, que no oculta que el preferido, a nivel personal, es el viaje «que hicimos cuando jugamos contra el Athletic de Bilbao, en Primera, a San Mamés. Era el Puente de la Inmaculada y lo aprovechamos para pasar varios días por Cantabria».

«Para mí y para muchos cordobesistas ese fue uno de los mejores ontour que hemos hecho. Pudimos disfrutar de la primera victoria del Córdoba CF en primera después de cuatro décadas y disfrutar de varios días entre cordobesistas», rememora Sánchez.

«He organizado muchos viajes y aunque realmente esto no deja dinero, porque ya estás viendo los importes, sabes bien por qué lo hago. Pero los he organizado para toda España: Vigo, La Coruña, Reus, Barcelona, Murcia y tantos otros», finaliza Sánchez, que acaba de renovar su abono y el de su hija para la temporada 2024-25.

Además, Fernando Sánchez ha sido la persona que ha ofrecido datos de precios de viajes para este reportaje, así como los lugares recomendados para comer en cualquiera de los 21 destinos que se encontrarían los aficionados que se desplacen la próxima temporada.

Horarios y dinero, enemigos

En cualquier caso, no suele haber aficionados que cubran todas las jornadas visitantes de sus equipos. El primer impedimento es el de los horarios impuestos por LaLiga. Sin ir más lejos, el Córdoba CF iniciará la competición, en esta temporada 2024-25, en viernes y, por si fuera poco, las dos siguientes jornadas jugará en lunes, tanto en Elche como en El Arcángel. Por lo tanto, viajar en día laborable no está al alcance de todo el mundo. Aparte de otros condicionantes, como el familiar, está finalmente el económico. Si el global señala que por menos de 5.000 euros es más que complicado realizar todo el ciclo visitante de tu equipo en una temporada, sólo el regional, el de los viajes más cercanos, siendo más económico, no deja de ser un desembolso notable.

El mapa de los viajes del Córdoba CF en la temporada 25-25. / Javier Garrido

Esta temporada 2024-25, el Córdoba CF realizará cuatro visitas a equipos andaluces: Cádiz, Granada, Almería y Málaga. La media de coste, en bus organizado, rondaría los 30 euros por viaje, es decir, 120 euros los cuatro desplazamientos. A eso hay que añadir un coste medio de alimentación de unos 40 euros por día, por lo que los cuatro desplazamientos se irían a un coste de no menos de 160 euros para alimentación. Y a ello hay que añadir el coste de la entrada. Incluso contando con el acuerdo previsible entre clubs andaluces, no sería extraño que el coste para el acceso al estadio se sitúe en torno a los 20 euros. Por lo tanto, cualquier visita en bus organizado a uno de los cuatro destinos andaluces, esta temporada, rondaría los 100 euros. Y estamos hablando de los desplazamientos más económicos.

Los viajes más caros

El desplazamiento más caro, o uno de los más caros, sería el de Tenerife. Es complicado que un billete de avión, desde Sevilla, tenga un coste por debajo de los 180 euros, mientras que una noche de hotel en Santa Cruz en un establecimiento medio tampoco bajará de 120 euros en habitación doble. El coste de alimentación también aumenta a al menos 60 euros, por lo que acompañar al Córdoba CF o a cualquier equipo de la península en esta Segunda División a las Islas Canarias, esta campaña, tendría un coste nunca inferior a los 400 euros. Y siempre el Córdoba CF ha estado acompañado, sea en el norte o en un destino insular.

Una demostración más de que ese lema, tomado del himno del Liverpool, se lleva a extremos en ocasiones insospechados. Para acompañar al equipo de sus amores, en este caso el Córdoba CF, además de ese sentimiento requiere de un esfuerzo económico notable, por lo que al 'Nunca caminarás solo' que se lleva por lema en más de un 'on tour', habría que añadir también el de 'Nunca caminarás sin cartera'.

