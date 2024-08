Ander Yoldi y su nuevo reto en el Córdoba CF: 'Estoy muy preparado'

El último en llegar, pero ya sabe de buena mano lo que es portar la casaca blanquiverde. El fichaje más reciente del Córdoba CF en lo que va de mercado de traspasos, el atacante Ander Yoldi (Pamplona, 2000), cedido desde el Osasuna de Primera División, aprovechó la recta final previa al reestreno del club en la categoría de plata para también ofrecer sus primeras impresiones como blanquiverde, resaltando la ambición que le acompaña y la ilusión que esta nueva etapa en el fútbol profesional supone, tanto en lo personal como en lo colectivo. «Es la primera vez que salgo de casa, estoy muy contento de que sea aquí, en Córdoba. La acogida ha sido increíblemente buena, han mostrado mucho interés, tenía ganas de estar aquí. Tengo muchas ganas de jugar ya en El Arcángel y espero que sea un gran año para todos», aseguró el futbolista pamplonés.

Un refuerzo «versátil»

Introdujo su presentación Juan Gutiérrez «Juanito», director deportivo y una de las patas en la comisión deportiva cordobesa, conformada mano a mano con el CEO, Antonio Fernández Monterrubio -también presente-, y Raúl Cámara, secretario técnico. No escatimó en elogios el gestor gaditano a la hora de valorar a la nueva incorporación, destacando su olfato goleador y el hambre deportiva que le caracteriza: «Lo seguíamos desde hace mucho tiempo. Ha ido evolucionando, con una gran mejora. Donde puede rendir más es en la banda izquierda, tiene mucho gol, nuestra intención es aprovechar todas sus virtudes en ataque. Es muy versátil. Cuando se nos presentó la oportunidad de poder firmarlo, no lo dudamos», indicó.

Le siguió a la estela de sus declaraciones el propio Ander Yoldi, también manifestando el gran ambiente instaurado en el vestuario. «Estoy encantado, llevo unos días y, con el equipo y con todos, no puedo estar mejor. He tenido la suerte de que el Córdoba CF me está dando la oportunidad de debutar en el fútbol profesional, tengo muchas ganas de empezar y demostrar. Estoy muy preparado», afirmó ambicioso.

«Empecé la pretemporada con el Osasuna, intentando buscarme un hueco, ver si podía quedarme en el primer equipo. Más adelante me comentaron la opción de venir aquí, todos creímos que era la mejor. No puedo estar más feliz», añadió más tarde, recalcando de nuevo su satisfacción tras haberse convertido en nuevo futbolista blanquiverde.

Ander Yoldi, junto a Juanito y Fernández Monterrubio durante su presentación. / RAMÓN AZAÑÓN

Variantes para el costado

Llegó en plena recta final de la preparatoria, aunque tuvo tiempo para ser uno más en los compases finales de la concentración en el complejo hotelero-deportivo Montecastillo, en Jerez de la Frontera. En su primer día como cordobesista y se ejercitó a las órdenes de Iván Ania, mientras que en la última prueba del itinerario de amistosos, ante el Málaga, primera para él, saltó de inicio en el once titular. «Estoy acostumbrado a jugar en el extremo izquierdo, pero no me considero un extremo izquierdo como tal, me gusta jugar por dentro, pisar el área. Tengo mucho gol. Me caracteriza la conducción de balón en transiciones. Creo que tengo buena visión de juego para conectar con los otros delanteros, me considero asociativo», apostilló, a caballo entre la valoración de sus primeras jornadas en el club y sus áreas de preferencia sobre el terreno de juego.