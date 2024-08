Iván Ania y la derrota ante el Málaga: “Necesitamos ser más competitivos”

Se le quedó un regusto amargo a Iván Ania al cierre de la pretemporada de su Córdoba CF, en el que la última cita del calendario de amistosos acabó convertida más en un caladero de malas sensaciones que en un ensayo general. No le salió nada, y lo poco que pudo, mal, al bloque blanquiverde en su pulso frente al Málaga en La Línea (2-0), rival frente al que volverá a verse las caras en Segunda División en las próximas fechas, aunque en busca de otro desenlace y con puntos en juego. «La sensación de hoy es que no hemos estado cómodos en ningún momento. Nos costó ganar los duelos, no hemos sido el equipo que somos habitualmente», expresó el preparador una vez zanjada la cita en tierras linenses.

«Necesitamos ser más competitivos. Aparte de tener el balón, necesitamos mirar la portería rival e intentar hacer goles, que son lo que te da las victorias», aseveró.

Un análisis complejo

La receta salió torcida de inicio. Seis minutos en el reloj bastaron para que los blanquiazules abrieran la lata, poniendo cuesta arriba un pleito al que le saldrían complicaciones casi a cada paso. Escasa claridad, pegada rival y pocas soluciones en ataque echaron el resto: «Hemos encajado dos goles, han tenido alguna ocasión más para hacer algún gol más. Nosotros también tuvimos nuestras ocasiones, especialmente en la primera parte, dos o tres, otra en la segunda parte. No fuimos capaces de hacer ese gol que nos acercara en el marcador», lamentó.

Si bien se apreció cierta mejoría desde el tramo final del primer acto hasta el ecuador de la segunda mitad, en el que murió el cruce -tras el segundo tanto de los locales-, ni los múltiples cambios ni las indicaciones del asturiano consiguieron maquillar en exceso la estampa, que incluso pudo ser aún más embarazosa en la recta final, en la que los de Pellicer rondaron el tercero en repetidas ocasiones. «Cuando salíamos nos encontraban muy fácil a Manu Molina, cuando lo igualamos ya les obligamos a jugar más en largo. El balance no es positivo, más allá de que en pretemporada los resultados no son importantes», analizó.

Iván Ania y Lapeña ayudan a Kevin Medina a levantarse tras un lance del encuentro. / LOF / Calixto

Llega la Liga

Lo de enfrente a partir de ahora, por otra parte, será fuego real en todo momento. No le quedan más ensayos ni tiempo para probaturas al bloque califal, que desde el próximo viernes ya se encontrará inmerso en plena disputa del campeonato liguero en Segunda División, con parada inicial en Anduva para medirse al Mirandés. «Queríamos terminar con buena sensación y resultado, porque es la última prueba, pero no ha sido así. Nos viene bien desde el punto de vista de que nos hemos enfrentado a un equipo de nuestra misma categoría, de nuestra misma situación, de recién ascendido, y hace ver que va a ser una temporada en la que nadie nos va a regalar nada y en la que, si no eres competitivo, no vas a tener nada que hacer», avisó el ovetense.

«Las pretemporadas sabemos lo que son, lo importante es que tengamos el mayor número de jugadores disponibles para el viernes. Ha sido una pretemporada más corta de lo habitual, en la que hemos intentado trabajar el mayor número de conceptos posibles. Hemos estado una semana concentrados en Montecastillo, que creo que nos ha venido muy bien», finalizó seguidamente, también valorando el stage del grupo.