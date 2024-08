El Córdoba CF se hace con el Trofeo Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva

Le tocó bregar en exceso, sacó más apuntes de la cuenta para el libreto y algún que otro concepto que seguir calibrando, aunque el resultado fue el deseado: el Córdoba CF escapó del Trofeo Nuevo Colombino con la conquista de su primera Carabela de Plata, tras imponerse en la tanda de penaltis al anfitrión, el Recreativo de Huelva (3-4), que presentó batalla. Fue un desenlace adecuado, aunque algo enredado, para la penúltima prueba en la agenda de pretemporada de los de Iván Ania, también con espacio para el debut de Carlos Isaac y la firme intención de seguir puliendo el plan para que la cita final de la preparatoria, el próximo sábado ante el Málaga en La Línea (19.00 horas), se ajuste lo máximo posible a lo que el nuevo conjunto califa puede llegar a ofrecer, todavía a falta de las últimas pinceladas.

Poco atrevimiento

Se mantuvo el tanteo esperado en los primeros compases. Una tímida arrancada de Adilson por el perfil derecho arrancó algún que otro aplauso, mientras que un acercamiento de Calderón abrió la cuenta de ocasiones con un chut escorado y sin demasiada dirección. También avisó poco más tarde Alejandro Gálvez, aprovechando una acción asociativa para plantarse en la zona de tres cuartos califa, donde no encontró socios. La posesión era blanquiverde, aunque las mejores tentativas corrían a cuenta del Decano. Casi pesca en esas Caye Quintana, aprovechando un rechace tras una internada del ex cordobesista Zelu -inspirado- una vez cumplido el cuarto de hora en el reloj, que llegó entre posesión alterna y mucho respeto.

Mantener el orden y, desde ahí, tejer el juego fue la principal premisa por parte de los de Iván Ania, que tan solo habían lamentado un gol a lo largo de toda la pretemporada, fechado en el último choque, ante el Rayo Vallecano en El Arcángel (1-1), que acabó del lado cordobés tras la tanda de penas máximas. Si alguna lectura dejó la cita, eso sí, fue ajustarse en la retaguardia, por lo que la apuesta de inicio alineó a la vieja guardia, con la seguridad de José Antonio Martínez, Lapeña y José Calderón y la frescura del fichaje más reciente, Carlos Isaac, que también protagonizó lances interesantes durante un primer tramo de cruce poco agitado.

Adrián Lapeña despeja el esférico durante el encuentro ante el Recreativo de Huelva. / LOF / ALBERTO DÍAZ

Trató de moverlo con algo más de intención Jacobo, otro de los más activos en lo que va de puesta a punto, acariciando un balón llovido de cabeza que por poco sorprende a Rubén Gálvez bajo palos. La grada quería ritmo y también aprovechó para ambientarse con los dos festejos de la jornada: la 55 de edición del torneo en el Nuevo Colombino, de regreso tras cinco años de ausencia, y el 70 aniversario de la entidad blanquiverde. Cánticos entrelazados se fueron intercambiando por parte de ambos respetables, en paralelo con un amistoso algo frío sobre el verde, al que el descanso llegó luciendo el mismo marcador que con el que empezó, antes dejando espacio para una postrero intento de Alcalde, sin éxito.

Más intención

Se activó el asunto y el Córdoba CF regresó enchufado, casi con idéntica disposición que durante la puesta en escena. Abel Gómez, también ex cordobesista y capitán califa en la mítica hornada de héroes del ascenso a Primera División en la temporada 2013-2014, igualó la apuesta introduciendo a Raúl Navas por Zelu, que había dejado una pugna altamente interesante con los carrileros blanquiverdes. De ahí aprovechó el Decano para buscar el tanto inaugural al contraataque, sacando partido de una transición liderada por Domínguez que acabó embarrándose tras un disparo de Del Pozo y un libre directo repelido por la zaga ribereña.

La contestación la puso poco más tarde Adilson, en una acción hilada tras un centro medido de Carracedo al que no llegó Casas, también sofocando la rebelión local, previa mejoría cordobesa. Le estrelló el esférico en el pecho al lisboeta, exigiendo una intervención prodigiosa de Navas bajo palos, ya con Gálvez batido, en el que podría haber sido el primero. Casi de inmediato replicó igualmente el rambleño, por dos veces, que se atrevió con un disparo tan potente como lejano que acabó enredado en un mar de defensas y desaprovechó un pase de la muerte de Mendes, acompañado de una estirada in extremis del meta local para salvar los muebles.

Álex Sala conduce el esférico durante un lance del amistoso. / LOF / ALBERTO DÍAZ

Siguió creciendo la escuadra de El Arcángel conforme avanzaba el minutero, también con el estímulo de la segunda unidad. Entraron al terreno de juego Obolskii, Genaro, Sintes, Albarrán e Isma Ruiz y el planteamiento se estiró en ataque. De la insistencia de Jacobo salió un disparo repelido por el travesaño, también una ocasión manifiesta que Pali Caballero no acertó a la hora de definir tras ser asistido por Del Pozo, tampoco a pase de Cerrudo. Igualmente se embarró el ambiente con presuntos coros racistas desde el graderío -dirigidos a Adilson Mendes- para cerrar el tiempo reglamentario, al que casi pone el broche Álvaro Vázquez sobre la bocina.

Tanda de penaltis

Desde los once metros acabó decidida la quincuagésimo quinta edición del certamen. Acertó Navas en primera instancia, también Obolskii; no fallaron Dani Perejón ni Albarrán en el segundo turno. Sí perdonó Évora, que topó con el larguero, pero no Genaro. Seguidamente volvió a encontrarse con la madera Paolo, mientras que Peregrina también topó con Gálvez, que rectificó en el aire ante el ensayo de panenka. Por último acertó Caballero, secundado por un Matías Barboza que acabó echando el telón con el tanto que supone la primera conquista de la Carabela de Plata blanquiverde.