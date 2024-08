Kuki Zalazar, baja en el 'stage' del Córdoba CF en Montecastillo por lesión

Estarán todos, salvo uno. El Córdoba CF ha comunicado a través de sus canales oficiales que en la concentración de la primera plantilla en el complejo hotelero-deportivo de Montecastillo, situado en Jerez de la Frontera, donde los de Iván Ania permanecerán del 5 al 10 de agosto con el objetivo de conjurarse ante el último puñado de amistosos y el arranque liguero, no estará presente Kuki Zalazar, como única ausencia del bloque tras atravesar una «lesión muscular» que ha imposibilitado su desplazamiento.

Por tanto, el enganche uruguayo permanecerá en tierras cordobesas con el objetivo de seguir dando forma a su proceso de recuperación, que se une al capítulo de bajas junto al futbolista del filial Álex López -también con molestias musculares-, que tampoco ha podido incluirse en el stage. Fechas atrás ya se encontró en la misma tesitura José Calderón, después de participar en el triangular de pretemporada en El Palmar, el Trofeo Sanlúcar Gastronómica ante el Cádiz y el Atlético Sanluqueño, aunque su evolución ha posibilitado un pronto reingreso al plantel.

«No viaja con la expedición blanquiverde a la concentración de Montecastillo. El mediapunta cordobesista se queda en Córdoba para recuperarse de una lesión muscular. La evolución de la recuperación marcará la vuelta al grupo», reza el escueto comunicado emitido por la entidad, desvelando los motivos de la ausencia del de Montevideo en la concentración.

Una aportación significativa

De menos a más, Zalazar fue una de las gratas noticias del último tramo del pasado curso en Primera Federación. Cambió el rol de suplente habitual a fijo en el once, cargándose de galones para recoger la titularidad en la mediapunta, donde su aportación ofensiva fue crucial. Un total de cuatro goles y seis asistencias -más otra en play off- acabaron con el sello del ex del Deportivo de la Coruña, que acabó disputando hasta 30 encuentros, con un balance de 18 actuaciones de inicio y 1.607 minutos sobre el verde en Liga.

Tal fue el rendimiento que una vez concluido el campeonato renovó su compromiso con la entidad blanquiverde, en la que inicialmente solo había pactado un año de contrato. Con otro más ahora vigente, también ha sido uno de los más destacados en lo que va de pretemporada cordobesista, con un papel nada desdeñable en tierras gaditanas y también destellos de calidad en la pasada cita frente al Rayo Vallecano en El Arcángel, durante la segunda edición del Trofeo Puertas de Córdoba.