El Córdoba CF busca una fiesta del 70 aniversario en el Trofeo Nuevo Colombino

Será un choque especial, por contexto, alicientes, ponentes e incluso por el escenario. Poco le faltará, tampoco le sobrará, a una cita que se presenta singularmente emotiva para el Córdoba CF ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino este martes, en el que a partir de las 21.00 horas tendrá lugar una doble celebración peculiar: el 70 aniversario de la entidad blanquiverde y la 55 edición del torneo casero del Decano, que regresa tras un lustro de ausencia. Esos serán los ingredientes emocionales para un penúltimo cruce de pretemporada de alto voltaje para los de Iván Ania, que ya se ejercitan en Montecastillo con el objetivo de llegar a punto a los dos últimos envites de su agenda de pretemporada -resta otro frente al Málaga, el próximo sábado en La Línea- y, sobre todo, afinar cada concepto para que el reestreno en Segunda División, ante el Mirandés en Anduva el 16 de agosto (19.00 horas), sea el adecuado.

Por seguir cosechando buenas sensaciones ante el bloque recreativista pasará esa andanada de intenciones, precisamente, que convergen con la adaptación de un club blanquiverde todavía entre ajustes.

De nuevo en el Colombino

Apenas 198 días después de su última visita volverá el Córdoba CF al feudo del cuadro onubense, en el que también tuvo la oportunidad de vestirse de corto durante la temporada 2023-2024. Lo hará con galones renovados tras su flamante salto de categoría, gestado en una fase de ascenso ya alojada en el histórico de la entidad. Aquel cruce se resolvió con un ajustado 1-1, merced de la tempranera diana de Adilson Mendes -con un golazo descomunal tras un gran eslalon- y el tanto postrero de Caye Quintana. De ese antecedente derivó la continuidad de un cuadro cordobés en completo auge, más tarde ascensor e incluso disputando el liderato en ciertos compases, al igual que la relativa regularidad de un Recreativo de Huelva al que el fuelle le duró casi hasta el último suspiro de la campaña. En la primera vuelta, además, los de Ania se impusieron por 1-0 en El Arcángel.

Sobre la bocina, en esa línea, se le acabó escapando la clasificación al play off a los pupilos del ex califa Abel Gómez, que cumplirá su tercer año al frente del banquillo del Decano. Lo hará, además, dejando una pretemporada notable por el camino, después de una preparatoria estival en la que los recreativistas están consiguiendo dejar buen sabor de boca: tres triunfos y un empate. Saldaron con tablas el reciente compromiso ante el Villanovense (2-2), mientras que con victoria escaparon frente al Cádiz (0-1), con el Aracena (0-5) y ante el Rociana (1-3).

Lance del último encuentro entre el Córdoba CF y el Recreativo de Huelva, en el Nuevo Colombino. / Francisco fernández

La cita de este martes también tendrá especial significado en clave casera, con la recuperación del icónico Trofeo Nuevo Colombino, que ofrecerá su quincuagésimo quinta edición tras media década sin celebrarse. Su último rival en el torneo fue el Osasuna, que acabó alzando la Carabela de Plata -como símbolo del galardón- tras llevarse por 0-1 el envite. Como añadido, el encuentro será otro de los alicientes de la jornada en la localidad, en la que durante la matinal se incluirá la presentación y el pregón del propio Trofeo a partir de las 12.00 horas, en el Patio Mudéjar del Monasterio de La Rábida. Además, desde las 19.00 horas, tendrá lugar una pequeña convivencia de hermanamiento entre ambas aficiones en el Paseo de la Ría.

Las opciones de Ania

Por el otro lado, las alternativas no le faltarán a un Córdoba CF que quiere dejar activado el modo competición antes del arranque liguero. Sensaciones algo encontradas, ciertamente, ha dejado hasta el momento el esquema adiestrado por Iván Ania, al que todavía se le demanda un punto de intensidad para adquirir velocidad de crucero. Las muestras han sido varias y de todo tipo en lo que va de preparatoria, también ante rivales de diverso pelaje. Frente al Cádiz, de Segunda División, la muestra no fue demasiado concluyente, con el 0-0 inicial en el Trofeo Sanlúcar Gastronómica en El Palmar, de carácter triangular. Se le sumó más tarde otro empate con el mismo resultado ante el anfitrión, el Atlético Sanluqueño, rival de inferior categoría, con el que la imagen mejoró, aunque no lo suficiente.

Más rodado pudo apreciarse al club blanquiverde en su puesta de largo oficial ante el cordobesismo, con motivo de un Trofeo Puertas de Córdoba que por primera vez acabó quedándose en casa. La segunda edición tuvo como adversario al Rayo Vallecano, equipo de Primera División, con el que la estampa mejoró y el gen competitivo, así como la filosofía distintiva blanquiverde, pudo relucir entre destellos. Hasta la tanda de penas máximas se prolongó el pleito, resuelto debidamente tras una buena actuación de Carlos Marín bajo palos, junto al resto de ejecutores.

Iván Ania reparte instrucciones entre sus pupilos durante la primera sesión. / CCF

En ese lapso, sin embargo, para el preparador ovetense se ha ido reduciendo el margen de probaturas. Múltiples onces y variantes han ido acompañando a sus planteamientos, aunque el avance de las fechas -aún menores para un equipo que llegó a Segunda División el 23 de junio- se acota drásticamente conforme se acerca el punto de partida de la competición. Todo indica, por tanto, a que las apuestas de Ania irán cada vez acercándose más a lo que un encuentro de puro campeonato podría suponer, con los primeros perfiles de once titular definiéndose y los estandartes del bloque, aún a falta de los últimos fichajes, cogiendo peso en la propuesta. En ella, no obstante, no estarán presentes los servicios de Kuki Zalazar, único futbolista de la primera plantilla que no ha formado parte de la expedición hacia Jerez de la Frontera debido a una lesión muscular.

