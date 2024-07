Iván Ania, técnico del Córdoba CF: "Se vieron cosas positivas"

Después del encuentro entre el Córdoba CF y el Rayo Vallecano, Iván Ania realizó un “balance positivo”, ya que opinó que “se vieron cosas positivas. Decidimos en la primera parte poner a casi todos los que han llegado nuevos para que se vayan conjuntando y que vayan cogiendo minutos. Creo que nos pusimos por delante en el marcador, estábamos manejando bastante bien el partido, generando superioridades”, valoró el asturiano.

La versatilidad de Jacobo

Luego, “ellos decidieron empezar a saltar con el central en donde tenían la inferioridad numérica y a partir de ahí se igualaba todo un poco y tuvimos que jugar un poco más en largo a la última línea”. A partir de ahí, el entrenador del Córdoba CF reconoció que “estuvimos más incómodos, pero creo que hicimos una buena primera parte. En la segunda tuvimos el gol en contra”, recordó Ania, que aseguró que su equipo no se resintió” por el tanto de Nteka y “siguió intentándolo, siguió queriendo tener el balón, queriendo asociarse, buscando muchas veces ser vertical y otras veces ser horizontales para no perderla y generamos alguna ocasión para poder haber hecho ese segundo gol”. “No lo conseguimos”, se lamentó el técnico del Córdoba CF, “pero sí que creo que la sensación que el equipo transmitió es positiva. Estamos en pretemporada y mucho tiempo todavía por delante, pero es bueno que se vayan viendo cosas positivas”.

Genardo disputa un balón durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Rayo. / A.J. GONZÁLEZ

Sobre el autor del gol, Jacobo González, el entrenador del Córdoba CF valoró que “puede jugar en mediapunta, puede jugar en banda izquierda, puede jugar en banda derecha, incluso podría jugar de punta, en cualquiera de esas cuatro posiciones, pero está claro que la versatilidad que tiene para poder jugar en muchas posiciones creo que nos viene muy bien”.

El incierto futuro de Adri Castellano

Además, desveló que dejó fuera de la convocatoria a Adri Castellano “por decisión técnica, dejé fuera a Víctor y a Peregrina también porque quería hacer dos onces y ese es el motivo por el que no se convocó”.

El asturiano aseguró que no habrá sorpresas en el mercado de fichajes después de que el club indicara que llegarían en torno a cuatro incorporaciones más. “A día de hoy yo creo que no” habrá sorpresas, “yo creo que no contemplamos ahora mismo. Más que salidas contemplamos llegadas, contemplamos llegadas y bueno, pues estamos esperando por refuerzos. No tenemos prisa, no tenemos prisa porque sabemos que muchas veces el tiempo te abre puertas que a principio de mercado no tienes y sabemos las posiciones que queremos reforzar, pero vamos a ir con calma y a esperar el jugador que queremos”.

Finalmente, se le preguntó a Iván Ania por Carlos Isaac, que horas antes del encuentro se desvinculó oficialmente del Albacete. “A día de hoy no es jugador nuestro. Está claro que está en el mercado porque ha rescindido con el Albacete y a día de hoy no es jugador de ningún equipo. Si decide tomar la oferta o la decisión de aquí, del Córdoba CF, pues nosotros encantados, pero a día de hoy no es jugador nuestro”, afirmó el técnico del Córdoba CF.

