El primer rival del Córdoba CF no tiene aún ni un once

El Córdoba CF continúa con su pretemporada para la 2024-25, la del regreso a Segunda División A tras cinco años de ausencia. La plantilla blanquiverde mantiene su plan de trabajo de verano y este lunes se marchará a Montecastillo, en donde realizará su primera concentración de pretemporada en tres años y, a buen seguro, lo hará con un nuevo miembro del plantel en el bus oficial del conjunto cordobesista.

Al Córdoba CF le faltan "al menos cuatro"

Este lunes, Antonio Fernández Monterrubio informó de que “al menos cuatro” jugadores llegarán para completar un Córdoba CF con 23 futbolistas profesionales y uno de ellos, quizás dos, serán anunciados oficialmente de aquí al domingo. Además, el CEO blanquiverde aseguró que si el límite salarial lo permite y el mercado lo ofrece, no se descarta la llegada de algún jugador más, para lo cual, todas las miradas están centradas en la defensa, con una mejora que no le vendría nada mal.

Alessio Lisci, entrenador del Mirandés, durante su etapa en el Levante. / Levante

En cualquier caso, Monterrubio aseguró que “más o menos” se están cumpliendo los plazos que se pusieron en El Arcángel a la hora de la confección de plantilla. Con un Iván Ania que cuenta con 19 futbolistas, la mayoría conformando el esqueleto de la pasada campaña, a este Córdoba CF apenas le queda ese salto final de nivel para apuntalar la plantilla.

Muy lejos, este planteamiento del Córdoba CF, del que tiene su primer rival en el regreso a Segunda División, el próximo viernes, 16 de agosto, en Anduva (19.00 horas). El Mirandés de Alessio Lisci apenas cuenta con una decena de futbolistas en el vestuario, por lo que hoy por hoy no tiene herramientas suficientes ni para plantear un encuentro amistoso con un once de futbolistas profesionales. El central Juan Gutiérrez (no Juanito) fue su primera incorporación en este verano procedente del Racing de Santander, con el que cumplió contrato el pasado 30 de junio. La segunda incorporación veraniega fue el portero Raúl Fernández, procedente del Granada, que regresa a Anduva ocho años después. Finalmente, el veterano Sergio Postigo fue la última incorporación, hasta ahora, del club rojillo, tras jugar en el Levante nada menos que ocho temporadas.

El 60% de la plantilla actual, centrales

Pero la situación actual del Mirandés, con sólo 10 jugadores, tiene otra peculiaridad añadida: de esa decena de jugadores profesionales, seis son centrales. Además de los citados Juan Gutiérrez y Postigo, Barbu, Michelis, Tachi y Tomeo también son centrales y, pese a ello, su primer amistoso de pretemporada, jugado la pasada semana frente a un Primera de nivel como es el Osasuna, se saldó con empate a un tanto. Sólo un detalle más para mostrar la escasez con la que debe trabajar Lisci: en ese primer bolo veraniego, el italiano sólo pudo realizar cinco cambios, como si de un encuentro oficial se tratase, por lo que sólo pudo ver a 16 futbolistas, la mitad de ellos, del filial rojillo, ya que dos futbolistas de la actual plantilla, ambos centrales, como Barbu y Michelis, no se cuenta con ellos, por lo que no jugaron ni un minuto en el primer amistoso de pretemporada.

Álvaro Sanz fue una de esas apuestas por jóvenes del Mirandés, hoy en el Racing de Ferrol. / EL DÍA TENERIFE

Tampoco estuvieron ambos centrales en el segundo amistoso de pretemporada del equipo jabato, que se saldó con un empate a uno en Lasesarre ante el Barakaldo, gracias a una buena actuación de uno de sus fichajes, el portero Raúl Fernández, que detuvo un penalti y evitó la derrota del equipo de Lisci.

Un Lisci que sigue transmitiendo cierta tranquilidad al entorno. Los últimos años en la entidad rojilla han sido parecidos. Generalmente, se ha esperado al mes de agosto para componer la plantilla, intentando pescar en clubs de superior categoría cesiones que han resultado más que rentables para el Mirandés. Hay que recordar, por ejemplo, la gran temporada que dio en Anduva Raúl García, punta del Betis, que anotó 19 goles como jabato. De esa misma temporada, la 2022-23 destacaron también Beñat Prados, prestado por el Athletic, o Roberto López, cedido por la Real Sociedad. La pasada campaña también brillaron Ilyas Chaira y Gabri Martínez, la pareja de extremos que hace dos campañas destacaron en el San Fernando de David Vizcaíno o el goleador Carlos Martín, prestado por el Atlético de Madrid.

Pese a que esa política no le ha ido mal, al menos en las dos últimas temporadas, lo cierto es que a falta de poco más de dos semanas, el Mirandés, primer rival del Córdoba CF en su regreso a Segunda División A, aún no tiene jugadores para conformar un once que se le enfrente, el viernes 16 de agosto, a las 19.00 horas, en Anduva.

