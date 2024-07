Un Córdoba CF reconocible planta cara al Rayo Vallecano

El Córdoba CF empató a un tanto ante el Rayo Vallecano en la segunda edición del Trofeo Puertas de Córdoba que se jugó este miércoles en El Arcángel y que sirvió como puesta de largo del conjunto blanquiverde ante su afición ante la nueva e ilusionante temporada que se avecina en Segunda División A. El gol inicial de Jacobo González fue neutralizado nada más iniciarse la segunda parte por otro de Nteka. Finalmente, a los penaltis se llevó el Trofeo el Córdoba CF por 4-2.

Sorpresa en la lista

Sorprendió la lista de Iván Ania porque había una ausencia, Adri Castellano, que no se vistió de corto por decisión de su entrenador, lo que no hace sino aumentar las especulaciones sobre la salida del cordobés del plantel blanquiverde. Por lo demás, el preparador cordobesista metió en el once titular a los seis fichajes realizados hasta ahora: Ramón Vila, Xavi Sintes, Genaro, Theo Zidane, Jacobo González y Obolskii.

Jacobo González dejó detalles de la calidad que atesora, además de un golazo. / A.J. GONZÁLEZ

El partido comenzó con mucha disputa en el mediocampo por hacerse con el control del balón, algo que no consiguió el Córdoba CF, aunque sí apareció por el área rayista con un centro tenso de Christian Carracedo que no tuvo rematador (min. 1). Respondió el equipo franjirrojo con un sombrero que hizo Trejo a Xavi Sintes que culminó con un disparo cruzado, demasiado flojo y fácil para Ramón Vila (min. 5).

Pero la primera sorpresa la daría el Córdoba CF, con un pase largo de José Antonio Martínez a la espalda de la defensa que golpeó al primer toque Jacobo González, provocando una vaselina a la que no supo responder Dani Cárdenas, subiendo de esta manera el primer gol del encuentro, en este caso, para el Córdoba CF. Un golazo para el madrileño en su estreno en El Arcángel.

Se animó algo el encuentro y el Rayo buscaba la igualada con algún balón en profundidad a Embarba, sin éxito, pero el mejor detalle técnico hasta ese momento lo firmó en el minuto 17 Theo Zidane, con un cambio de pierna al borde del área que culminó con un derechazo, raso y cruzado, que no encontró portería por muy poco. Pareció animar ese buen movimiento del francés a un Córdoba CF que hilvanó una buena jugada por la banda derecha poco después, terminada en saque de esquina.

Después de un periodo de juego en el que el Rayo parecía controlar más, pero el Córdoba CF generaba cierto peligro en transiciones rápidas, José Antonio Martínez generó un gran susto a la grada por una pérdida en la salida de balón ante Nteka. El delantero franjirrojo no aprovechó el regalo, ya que disparó flojo y raso, fácil para Ramón Vila, pero el error rozó lo grosero.

No tenía nada fácil la salida de balón el Córdoba CF y hombres como Adilson u Obolskii apenas aparecieron, mientras que otros como Theo Zidane y Jacobo fueron ahogándose paulatinamente, mientras que casi el único argumento ofensivo en el primer tiempo, Carracedo, terminó siendo maniatado por los rayistas.

Cuando parecía que el partido se rajaba hacia el clásico aburrimiento de pretemporada, los últimos minutos del primer acto fueron más que animados. Primero, por un detalle técnico de Jacobo que provocó la amarilla de Gumbau (min. 41). Luego, por un robo de balón con arrancada de 60 metros de Adilson Mendes (min. 44). Y, finalmente, por la mejor ocasión para el Rayo, que Nteka no supo aprovechar tras un error de Obolskii. Tanto se animó la cosa que hasta Mumin se enzarzó con Genaro de una forma algo incomprensible y que el colegiado zanjó con amarilla para ambos jugadores. Así terminó un primer tiempo más entretenido de lo que se podía esperar inicialmente, sobre todo porque el Córdoba CF dejó algún detalle individual llamativo, más allá del golazo de Jacobo González.

Gol nada más regresar de vestuarios

Apena con cambios en las porterías se inició la segunda parte y el Córdoba CF recibió el primer golpe en la frente. Una pérdida en el mediocampo cordobesista a cargo de Theo Zidane ante Nteka hizo que el atacante franjirrojo se marchara en vertical hacia la portería blanquiverde. No pudo detenerlo Sintes y dribló al recién salido Carlos Marín para anotar el tanto del empate y el primer gol recibido por el Córdoba CF en esta pretemporada.

Theo Zidane pugna por llegar a un balón antes que el rayista Aridane. / A.J. GONZÁLEZ

El gol pareció animar al Rayo Vallecano, que por momentos empezó, esta vez sí, a tener detalles de equipo de Primera División. Le costa al Córdoba CF salir con el balón limpio, aunque sí se vio algún detalle reconocible de la pasada temporada, como ese espacio entre el central y el lateral derecho rival que hasta hace poco aprovechaba Diarra y ahora es Theo Zidane el encargado de entrar por ahí hasta el área del adversario.

En todo caso, rebasada la hora de partido, comenzó el carrusel de cambios y, aunque el partido continuó, lógicamente, los parámetros ya eran otros. Tuvo ocasión Carlos Albarrán de volver a desequilibrar el marcador a favor del Córdoba CF (min. 70) pero su disparo salió demasiado cruzado.

La recta final del encuentro la afrontó el Rayo Vallecano con todos sus nombres sobre el campo: Raúl de Tomás, Isi Palazón, Álvaro García, Unai López, etcétera, pero a pesar de que el Córdoba CF finalizó el encuentro con los cuatro chavales del filial sobre el terreno de juego, el equipo de Iván Ania no sólo no le perdió la cara al mismo, sino que aún rondó la portería rayista. En líneas generales, hubo detalles que recordaron al Córdoba CF de la pasada temporada, aunque levemente, y además se pudieron comprobar detalles individuales destacados entre los nuevos, sobre todo en los citados Jacobo González -más allá del golazo-, Theo Zidane o la fortaleza de Genaro. Un ensayo que, en definitiva y en líneas generales, dejó un buen sabor de boca.

Ficha técnica

Córdoba: Ramón Vila, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, José Antonio Martínez, Calderón, Genaro, Theo Zidane, Carracedo, Jacobo González, Adilson, Obolskii. Técnico: IvánAnia. También jugaron: Carlos Marín, Adrián Lapeña, Álex Sala, Isma Ruiz, Kuki Zalazar, Casas, Matías Barboza, Adrián Vázquez, Álvaro Vázquez, Antonio Molina, Josema. Rayo Vallecano: Cárdenas, Balliu, Mumin, Aridane, Pep Chavarría, Pathé Ciss, Gumbau, De Frutos, Embarba, Trejo, Nteka. Técnico: Íñigo Pérez. También jugaron: Morro, Ratiu, Isi, Raúl de Tomás, Unai López, Álvaro, Pacha, Óscar V., Lejeune, Pelayo, Eto’o. Goles: 1-0 (9’) Jacobo González. 1-1 (47’) Nteka. Penaltis: 1-0 Lapeña. 1-0 Lejeune. 2-0 Álex Sala. 2-1 Isi Palazón. 3-1 Casas. 3-2 Raúl de Tomás. 4-2 Isma Ruiz. 4-2 Ratiu. Árbitro: Manrique Antequera (C. Andaluz). Tarjetas: Gumbau (41’), Genaro (46’), Mumin (46’), Unai López (70’), . Estadio: El Arcángel. Unos 5.000 espectadores.

Suscríbete para seguir leyendo