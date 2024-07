La otra pretemporada del Córdoba CF

El Córdoba CF dio comienzo la pretemporada el pasado 15 de julio con un entrenamiento en la Ciudad Deportiva en el que, previamente, se habían realizado los reconocimientos médicos pertinentes a todos los jugadores blanquiverdes. Ese acto, casi protocolario, de realizar un estudio médico inicial a cada uno de los futbolistas de cualquier plantel del fútbol profesional español, tiene ahora una importancia y un peso mucho más importantes de lo que el aficionado medio presupone. La ciencia ha cobrado cada vez más importancia en la preparación física de los futbolistas profesionales y el Córdoba CF, por ejemplo, ha avanzado en ese aspecto.

El ARN y el ritmo final

Como ejemplo previo y demostración de la importancia que tienen los servicios médicos se puede poner la parte final de la campaña pasada, la 2022-23, en el Córdoba CF. Fue notorio, que en febrero o marzo la imagen que transmitía el conjunto blanquiverde en el campo no era la que mostró en noviembre o diciembre, por ejemplo. A partir de marzo o abril, el equipo cordobesista fue mejorando progresivamente su imagen en el campo en lo que a rendimiento físico se refiere. De hecho, en los cuatro partidos de las eliminatorias de ascenso, el Córdoba CF hizo una demostración de alarde físico que no se recordaba desde hacía meses. Y lo hizo justo en los últimos cuatro compromisos oficiales de la temporada, después de 10 meses de competición. Especial mención merece el encuentro de ida en la semifinal ante la Ponferradina, así como cualquiera de los dos en El Arcángel, con unas temperaturas más que altas y con un rival, el berciano, que exigió mucho en el aspecto físico al equipo de Iván Ania.

Isma Ruiz, uno de los jugadores del Córdoba CF que cuajaron un gran encuentro en El Toralín. / MANUEL MURILLO

Una de las explicaciones tuvo que ver con el trabajo de prevención y preparación de los servicios médicos del Córdoba CF, iniciados en julio del 2023, en esos reconocimientos médicos y prolongados a lo largo de la campaña. Una vez iniciada ésta y tras llegar al primer trimestre de este año, el cuerpo técnico y médico eligió a más de media docena de futbolistas de entre los más habituales de Iván Ania, los llamados titulares. A cada uno de ellos se le realizó una analítica que fue remitida a un laboratorio de Barcelona para hacer un estudio de su ARN, un estudio metabólico para conocer cuál de esos futbolistas poseía un metabolismo más lento o cuál lo tenía más rápido, con su consiguiente costo económico para la entidad blanquiverde. Ese estudio de ARN sirve para extraer el «diccionario» de cada uno de los futbolistas del Córdoba CF. En función de ese conocimiento, los doctores pueden determinar qué jugador tendrá una recuperación más o menos rápida o mejor después de un gran esfuerzo. Asimismo, el estudio abarcaba también el análisis de lípidos y un informe de las vías metabólicas más deficitarias a suplementar por diferentes caminos, por ejemplo, con complejos vitamínicos en los que predominan la B y la C.

El análisis de CK y las lesiones

Este estudio se añade al que ya realiza el Córdoba CF desde hace dos temporadas y del que se informó en estas mismas páginas, que es el del control enzimático de las cargas de trabajo. Por ello, había que tener especial cuidado y suplementar a cualquier futbolista que llevara varias temporadas sin ser titular, por lo que había que suplementarle para evitar una lesión.

El trabajo de los servicios médicos del Córdoba CF. / CÓRDOBA

El análisis CK o de creatina quinasa detecta la inminencia de una lesión. Esta prueba mide la cantidad de creatina quinasa (CK) en la sangre. La CK es una enzima que se encuentra en el corazón, el cerebro, el músculo esquelético y algunos otros tejidos. Ante una lesión o daño muscular se liberan cantidades importantes de CK hacia la sangre. Normalmente, la CK se encuentra en sangre en baja cantidad y procede principalmente de los músculos esqueléticos. Un músculo con síntomas iniciales de malfunción ya genera dicha enzima y el análisis de sangre determina que ese músculo está en horas bajas y apunta a una probable lesión. De ahí que algunos jugadores del Córdoba CF, la pasada temporada, no estuvieran en una convocatoria u ocuparan el banquillo de inicio en un partido pese a no tener un parte médico oficial de baja. En los entrenamientos, también se les puede distinguir por llevar el peto de «comodín», no incluidos en uno de los equipos, por lo que su trabajo es menor que el del resto de sus compañeros. El análisis de creatina quinasa es un estudio que se realiza durante toda la temporada a todos los elementos de la plantilla blanquiverde y en estos días de pretemporada, precisamente, se realiza el nivel basa medio de dicha enzima, la creatina quinasa, a todos y cada uno de los jugadores de Iván Ania para compararlos el resto de temporada, ya en competición, con los actuales y, en función de cada nivel, tomar la decisión oportuna.

Pero de vuelta al concepto de análisis de ARN y de conocer el metabolismo de los jugadores del Córdoba CF o, al menos, de los más habituales en el once titular, dichos informes de ARN dejan claao a los doctores la necesidad que tiene cualquier futbolista: desde el tipo de alimentación que debe llevar -de reducir los hidratos al mínimo a elevarlos para convertirlos en el ‘plato único’- hasta la suplementación vitamínica y de nitratos. Esto último fue lo que sirvió al Córdoba CF y a su cuerpo técnico y médico para tener a la plantilla blanquiverde en óptimas condiciones físicas de cara a los cuatro encuentros más importantes de la pasada temporada: los dos ante la Ponferradina y los otros dos y definitivos ante el Barcelona Atlétic.

Hoy por hoy, también se compite desde los servicios médicos de los equipos de fútbol. El análisis de CK o de la enzima creatina quinasa apenas lo hacían hace dos temporadas el Córdoba CF y el Valencia de entre todos los que componen el fútbol español, mientras que hoy por hoy se va extendiendo cada vez más en otros clubs. El estudio del ARN de cada jugador es también algo que se irá implantando progresivamente en todos los clubs de fútbol. De hecho, ya se realiza en la NBA, por ejemplo, y los servicios médicos de la selección española lo tienen en proyecto.

El Córdoba CF ya compite desde hace unas temporadas desde los servicios médicos y la maquinaria y estudios puestos a disposición del plantel blanquiverde dan sus frutos, poco a poco. Uno de ellos se pudo ver en las eliminatorias de ascenso de la pasada temporada y en su debut en Segunda División A debe marcar diferencias y ayudar para que el rendimiento del conjunto blanquiverde lleve a una salvación tranquila.

