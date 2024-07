El Córdoba CF y el mercado: tres semanas para el inicio de Liga

La cuenta atrás ha comenzado para el Córdoba CF. El reestreno en Segunda División A, cinco años después de haberla abandonado, se encuentra a tan sólo 21 días de distancia. El 16 de agosto próximo espera el Mirandés en Anduva y a la entidad blanquiverde aún le queda un trecho hasta completar el grupo que debe buscar la salvación en la temporada 24-25.

En principio, y según fuentes de la entidad blanquiverde, no parece que haya prisas para cerrar la plantilla. Todo indica que el Córdoba CF se encuentra en fase de espera. No una espera despreocupada y relajada, sino espera a decisiones que han de tomar algunos de los futbolistas tocados por la comisión deportiva. Con todos los equipos funcionando ya en sus correspondientes pretemporadas, este momento estival se ha puesto como objetivo por parte de muchos jugadores para convencer a sus respectivos técnicos. En caso contrario, tendrán que estudiar seriamente las ofertas recibidas. También están los futbolistas empeñados en jugar en una determinada categoría o los que aspiran a una mayor ficha. De ahí que la segunda quincena de agosto sea la locura habitual en cada cierre de mercado. Apurar hasta el extremo para que el club de marras incremente más la oferta o para que el técnico que dudaba acepte finalmente que el jugador se quede, al menos, hasta el mercado de invierno.

Este condicionante tiene otro añadido por parte del Córdoba CF, que parece fijarse en futbolistas jóvenes. No parece que Monterrubio -máximo rector del club y de la comisión deportiva- mire con buenos ojos a ese futbolista de bastante más de 30 años, con mucha experiencia en el fútbol profesional y con una ficha acorde a esa experiencia. No lo parece. Más bien, vistos los jugadores llegados y los que se tocan, el perfil es el de un futbolista por debajo de 28 o incluso de 26 que, al rendimiento deportivo, se le pueda extraer un rendimiento económico en un futuro no muy lejano. Como todo en el fútbol, un ama de doble filo y un riesgo añadido al ya obvio de ser un novato en la categoría.

Carlos Albarrán en un partido de la eliminatoria por el ascenso contra el Barça B. / MANUEL MURILLO

Un plantel corto en efectivos

Iván Ania, por su parte, tendrá un plantel para estrenarse el próximo 16 de agosto, pero un plantel al que le faltarán alternativas en no pocas posiciones. La portería está cubierta, pero el lateral derecho no. El periodista Ángel García desveló que Carlos Isaac, que disputó las dos últimas temporadas en el Albacete, tiene una oferta del Córdoba CF, aunque antes tendría que desvincularse del club manchego. Con 26 años y un perfil bastante parecido al de Carlos Albarrán, parece cumplir las premisas que suelen buscar en la entidad blanquiverde, que también mira de reojo al resto de la defensa, aunque los lamentos de hace unos días de Monterrubio acerca del ajustado límite salarial parece que no permitirán demasiados afinamientos en la zaga.

De las tres posiciones que actúan detrás del delantero de referencia, dos extremos y un mediapunta, el Córdoba CF debe incorporar, al menos, a dos futbolistas. No se pudieron sacar muchas conclusiones tras la disputa este viernes del torneo en Sanlúcar. En cualquier caso, en esa tripleta por detrás del nueve hacen falta dos caras nuevas, además de ese delantero diferente a Casas y Obolskiy que complete por fin un trío de delanteros, algo a lo que se aspiró hace un año, sin éxito.

Si el Córdoba CF va a cumplir exactamente la lista de la compra, aún le restan cuatro futbolistas por incorporar: un lateral derecho, un delantero, un extremo y otro extremo o un mediapunta. Si aspira a mejorar e intentar dar un salto adicional, un central y otro centrocampista deberían llegar. Todas las plantillas son mejorables, dice el dogma futbolístico, sobre todo cuando llegan las ventanas de fichajes, de ahí que todo el mudo sospeche que el número de caras nuevas por llegar a El Arcángel son más de esas cuatro.