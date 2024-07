El primer ensayo del Córdoba CF de Segunda

El Córdoba CF de Segunda División se pone en escena. El equipo de Iván Ania disputará este viernes el primer ensayo veraniego en el que pondrá en práctica los primeros fundamentos para afrontar el reto, mayúsculo, de lograr la permanencia en la categoría de plata del fútbol español en la 2024-25.

A preparar el reto y con TV

No será un reto fácil. Después de cinco años de ausencia, el Córdoba CF afronta su primera temporada en un lustro en la que ya no será cabeza de ratón, que era a lo que aspiraba desde la 2019-20, sino cola de ratón, que es a lo que está llamado a ser en esta 2024-25. Así, la entidad blanquiverde confía plenamente en el cuerpo técnico capitaneado por Iván Ania para conseguir esa salvación después de que el asturiano lograra devolverla al fútbol profesional, aquella noche del 23 de junio del 2024.

Iván Ania, en un entrenamiento de pretemporada del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

La primera piedra de toque para ajustar las piezas que ya tiene en la caseta el asturiano se dará esta tarde-noche en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda, en donde a buen seguro estará el que fue capitán del ascenso Kike Márquez, para saludar a sus antiguos compañeros y ver las evoluciones de este nuevo Córdoba CF ante dos rivales muy diferenciados: el Cádiz y el Atlético Sanluqueño. Los encuentros se disputarán a partir de las 19.30 horas y serán retransmitidos en directo por PTV Córdoba. A las 19.30 horas se jugará el Atlético Sanluqueño-Cádiz, a las 20.30 horas, el Cádiz-Córdoba CF y a las 21.30, el Atlético Sanluqueño-Córdoba CF.

Un candidato al ascenso

El Cádiz será uno de los grandes favoritos al ascenso a Primera División de esta temporada después de caer a Segunda pese al cambio de entrenador que hubo durante la temporada. Sergio González dio paso a Pellegrino, que no supo evitar el descenso del conjunto amarillo. Ahora, al Cádiz le ha tocado la reconversión, comenzando por el banquillo, en el que estará Paco López (ex del Granada y del Levante, entre otros) con el objetivo ineludible de lograr el ascenso a Primera División. Ahora ahora, se han marchado doce jugadores que formaron parte del equipo amarillo en la segunda parte de la pasada campaña 2023-24: Conan Ledesma, Aiham Ousuou, Momo Mbaye, Jorge Meré, Javi Hernández, Lucas Pires, Diadié Samassékou, Darwin Machís, Robert Navarro, Sergi Guardiola, Maxi Gómez y Juanmi. Además, tiene otros tres o cuatro futbolistas en el mercado y con muchas papeletas para salir, por lo que Paco López tiene que lidiar con esa reconversión que se alargará, a buen seguro, hasta el próximo 1 de septiembre. En todo caso, y pese a no tener el plantel completo, al igual que el del Córdoba CF, la piedra de toque para Iván Ania es de nivel y puede transmitir una ligera idea de lo que se encontrará el asturiano en esta reentrada en el fútbol profesional.

Paco López, entrenador del Cádiz. / SUPERDEPORTE

El otro rival compite en Primera Federación, pero sigue siendo un adversario de nivel. Además, el conjunto verdiblanco acudirá a la cita ante el Córdoba CF más rodado, ya que el miércoles disputó su primer encuentro de verano ante la Roteña, a la que se impuso por 1-0, y es el único equipo gaditano, junto al Algeciras, en categoría nacional. Con casi una docena de fichajes, el Sanluqueño aspira esta temporada a conseguir una salvación más holgada que la pasada y para ello ha realizado casi una docena de fichajes: Alejandro Pavón, José Enrique, Javi Feria, Yasser, Víctor Valverde, Álex Valiño, Colau, Javi Pérez, Martín Calderón, Álvaro Vega y Alain García, que es la última incorporación verdiblanca, procedente del Ceuta.

Será por lo tanto este triangular una buena piedra de toque para un Córdoba CF al que aún le faltan entre cuatro y seis caras nuevas para completar su plantel. Caras que aún faltarán el próximo miércoles, cuando dispute en El Arcángel el II Trofeo Puertas de Córdoba ante todo un Primera División, el Rayo Vallecano (21.00 horas), en lo que será prácticamente una puesta de largo ante su propia afición y su primera cita en el coliseo ribereño desde que el 23 de junio se celebró en él el ascenso a Segunda División A tras imponerse al Barcelona Atlétic en un partido inolvidable. n

