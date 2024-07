Dragisa Gudelj confirma que cuelga las botas

Dragisa Gudelj, que fue jugador del Córdoba CF desde enero del 2022, confirmó este miércoles en sus redes sociales que deja de ser jugador de fútbol profesional, cuelga las botas y según supo este periódico dedicará su tiempo, entre otras labores, a labores de representación de otros jugadores.

Emotivo mensaje

El jugador serbio subió un vídeo con el que enviaba un mensaje muy profundo de cariño hacia su profesión y hacia Córdoba y el Córdoba CF. "Volví a nacer el 25 marzo del 2023", comenzaba manifestando el futbolista. "Empecé con 4 años a jugar al fútbol y desde que nací, mi padre era futbolista, lo primero que tenía en la mano era una pelota. Desde ahí siempre dije que mi sueño sería ser jugador profesional de fútbol. El primer equipo en el que estuve fue el NAC Breda, al que tengo que dar las gracias porque es el primer club profesional donde empecé a jugar al fútbol", rememoraba un Gudelj, que proseguía explicando que empezó "con 6 años, tengo mucho cariño a ese club, porque ahí empecé creciendo como jugador desde pequeño".

Posteriormente, Gudelj comentaba que "con 16 años firmé un contrato con el Ajax, mi primer contrato profesional y desde ahí me fui a Suiza, jugué allí un año, una experiencia muy buena para mí, porque era mi primer año en el que vivía solo y pasé de niño a hombre. Y desde ahí me fui a Portugal, jugué dos años en el Vitoria de Guimaraes que era una buena experiencia para mí también. De ahí llegué a España, donde la verdad es que empecé a sentirme en casa. Empecé jugando en Cádiz, dos años. Quiero decir a todos los aficionados y gente de Cádiz que muchas gracias por los dos años que estuve, porque aprendí mucho, crecí mucho como jugador y como persona también y después de dos años llegué a un club muy especial que es el Córdoba CF". Llegado a ese punto del mensaje a Dragisa Gudelj se le nota cada vez más emocionado en el vídeo.

Lágrimas de despedida

"Desde el primer día que llegué me sentí directamente en casa… Toda la gente del club, de la ciudad me han cogido un cariño increíble y la verdad es que lo único que puedo decir es gracias. Gracias por estar ahí conmigo, desde el primero hasta el último día. La verdad es que es difícil hablar de Córdoba, porque siempre se me ponen los pelos de punta. Es el primer club que me ha dado la confianza y el cariño que necesitaba para crecer como jugador y como persona también. Por toda la gente que estaba en el club y los aficioandos, la ciudad, que me han ayudado para llegar a ese nivel, pues bueno, he pasado momentos muy bonitos que siempre se me van a quedar en el corazón y bueno… El día 25 de marzo pues perdí mi vida". Ahí, Dragisa Gudelj se rompe y comienza a llorar mientras se intercalan imágenes de su primer desvanecimiento, en El Arcángel. Entre lágrimas, Gudelj asevera que perdió "tres minutos y medio de mi vida", que fue el tiempo que estuvo en muerte súbita. "Gracias a Dios volví a nacer y lo único que quería es volver a jugar al fútbol y enseñar a todos los niños y aficionados, gente que me quiere, que siempre tienes que tirar adelante y no parar en un momento difícil de la vida. Lo he dado todo por ponerme la camiseta del Córdoba CF de nuevo y la verdad es que es un sentimiento increíble y muy especial para mí. Estoy muy agradecido de tomar esa decisión, porque por lo menos podía decir que me he convertido en un capitán del Córdoba CF y bueno… ". Ahí de nuevo aparecen imágenes de otro problema acontecido con su corazón, pero en esta ocasión, en Melilla, el pasado 3 de diciembre. Seguidamente, Gudelj reconoce que "mi corazón no podía dar más y esa es la realidad del momento. He hablado con mi familia y mis amigos, con los médicos y hemos tomado la decisión de que voy a dejar el fútbol, que voy a dejar de ser jugador profesional de fútbol".

Gudelj celebra su único gol con el Córdoba CF, en Don Benito. / LOF

"Tampoco quiero estar triste porque esto era un mensaje que quería ser positivo, porque la vida sigue y ahí siempre vamos a tener batallas fuertes", asegura el serbio. "Una vez más, muchas gracias a todo el mundo que me ha apoyado en esa carrera que tenía, que era corta pero bastante intensa y bueno… Gracias a mi familia, a mis amigos, a la gente del club, a los aficionados. Puedo decir que volví a nacer como un cordobés más y Córdoba siempre va a estar en mi corazón. Siempre apoyaré al club desde fuera, si no como jugador, ojalá de otra manera. Tampoco quiero que el mensaje sea algo negativo, quería mandar un mensaje positivo. Solamente decir que en mi carrera he tenido muchos momentos bonitos y especiales. He dado todo por mi parte para seguir jugando pero no se podía. Hay que seguir en la vida y hay que ser positivo siempre. Fuerte en la cabeza y estoy seguro que esto no es un adiós, sino que nos veremos pronto".

Dragisa Gudelj fichó por el Córdoba CF en enero del 2022, cuando el conjunto blanquiverde militaba en Segunda RFEF y el futbolista jugaba en el filial del Cádiz. Su llegada se hizo notar en la plantilla entonces entrenada por Germán Crespo. El jugador se hizo importante desde el primer momento y aunque inicialmente llegó para cubrir tanto la posición de lateral zurdo como de central por el perfil izquierdo, finalmente se hizo imprescindible en el centro de la zaga. En esa primera temporada en el Córdoba CF jugó 16 encuentros, 15 de ellos como titular, acumulando más de 1.400 minutos y anotando un gol, el único que anotó con la camiseta blanquiverde, concretamente, en la visita cordobesista al Don Benito. Por lo tanto, Dragisa Gudelj fue uno de los pilares básicos del Córdoba CF en la consecución del ascenso a Primera Federación, logrado en el Romano José Fouto de Mérida.

La temporada siguiente, la 2022-23, debía ser la de la consolidación y, también, la del segundo ascenso consecutivo. Así comenzó la temporada, con un Córdoba CF lanzado y en pos de su regreso al fútbol profesional, pero a partir de diciembre el conjunto blanquiverde perdió fuelle. Por si fuera poco, con el Córdoba CF inmerso en una crisis de resultados, juego e imagen que dieron al traste con ese objetivo encubierto del ascenso, el 25 de marzo del 2023 llegó un momento fatídico para Dragisa Gudelj. Cuando se disputara el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, el jugador blanquiverde sufrió un episodio de muerte súbita y estuvo más de tres minutos sin señales vitales, tumbado sobre el césped del estadio municipal, mientras que el doctor Segura, con la ayuda del doctor Bretones, intentaba reanimarle. Posteriormente, el 3 de diciembre pasado volvió a sufrir otro episodio cardiaco, en Melilla.

Ahora, el capitán del Córdoba CF, Dragisa Gudelj, dijo adiós al fútbol como jugador profesional. Pero seguirá ligado al mundo del fútbol de una u otra manera.

