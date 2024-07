El Arcángel no llegará a tiempo a todas las mejoras

El objetivo de mejorar El Arcángel se quedará bastante limitado, al menos, durante lo que resta de este verano. Las aspiraciones del Córdoba CF de que el estadio mostrara una imagen muy mejorada con respecto a lo que se había visto hasta ahora se quedarán algo mermadas. Cierto que habrá mejoras -como la de los accesos-, pero muchas menos de lo que se suponía en un principio. La transformación de El Arcángel llegará, si el Córdoba CF continúa en Segunda División A, a partir del próximo verano. Ni hay tiempo ni hay suficiente presupuesto como para que ese cambio al que se aspiraba en el coliseo ribereño se produjera en el actual verano del 2024, por lo que los cambios, que los habrá, se notarán parcialmente.

La iluminación, caballo de batalla

Por un lado, la iluminación. Económicamente es imposible afrontar un cambio completo a iluminación LED. El coste sería inasumible no sólo para el Córdoba CF, sino para cualquier club de Segunda División A recién ascendido. A lo que sí se aspira es a aumentar los lúmenes en determinadas zonas de El Arcángel y evitar, por todos los medios, que se produzcan sombras durante la retransmisión televisiva. Así, todo se centrará en mejorar la visibilidad de la U televisiva, con lo que sí es posible que se instalen parcialmente focos LED, aunque aún no está claro completamente. En definitiva, habrá mejoría de la visibilidad, pero no un cambio completo del sistema de iluminación de El Arcángel, que se deja para actuaciones a partir del próximo verano y en función de la disponibilidad presupuestaria.

Imagen de una de las torres de iluminación de El Arcángel. / SÁNCHEZ MORENO

En lo que sí trabaja el Córdoba CF es en la mejora de los asientos de sus abonados. Se trabaja para mejorar la limpieza y el mantenimiento general del estadio para la próxima campaña y que los abonados cordobesistas no sufran los contratiempos que han sufrido estos años, sobre todo en lo que a limpieza de su entorno se refiere.

También se estudia la posibilidad de mejorar el acceso digital, tanto de los trabajadores de prensa como de los propios aficionados, que en cada encuentro comprueban la imposibilidad de acceder a internet a través de sus dispositivos móviles. En definitiva, el Córdoba CF trabaja en mejorar El Arcángel, pero no podrá llegar a todas las mejoras que tenía previstas en un principio.

Suscríbete para seguir leyendo