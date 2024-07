El Córdoba CF cierra 632 renovaciones en la primera jornada de la campaña de abonos

El Córdoba CF cerró con 632 renovaciones la primera jornada de la campaña de abonados para la temporada 2024-25, la primera en Segunda División A desde que el club blanquiverde descendiera en el verano del 2019 después de lograr el ascenso el pasado 23 de junio tras cinco años deambulando por los sótanos del fútbol español.

Primer día de la primera fase

Así, ya son 632 los abonados cerrados por el Córdoba CF en esta primera jornada de la primera fase de la campaña, que se centra en las renovaciones y de forma presencial, ya que las renovaciones online no podrán activarse hasta este miércoles. Esto ha provocado el enfado de no pocos socios de Córdoba CF, que mostraron su enfado tanto en El Arcángel como a través de las redes sociales. El descuento prometido la pasada temporada, del 10% por ascenso y de otro 10% por asistir, al menos, a 17 encuentros de Liga regular sólo se podía certificar mediante la asistencia personal a las taquillas de El Arcángel de cada abonado. Así, socios de la provincia tienen que desplazarse hasta el estadio municipal, guardar cola durante horas y gastar el consiguiente combustible del viaje para lograr ese 10% de descuento que, en ocasiones, no pasa de 20 euros.

A. J. González

Esa incomodidad de los abonados del Córdoba CF se produjo ya que las bases de datos de la entidad blanquiverde, hasta este verano, no pudieron integrarse en las nuevas del software implementado por LaLiga, por lo que la única manera de comprobar el derecho de cada abonado es con la asistencia de este a El Arcángel y la comprobación posterior de la base de datos antigua, aplicando luego el descuento a la hora de dar de alta en la base de datos nueva. Un contratiempo que enfadó a no pocos abonados, pero que tiene un trasfondo técnico, difícilmente subsanable por parte del Córdoba CF.

Largas colas en el primer día de la campaña de abonos del Córdoba CF / A.J.González

Muchas colas en El Arcángel

La asistencia de abonados a las taquillas de El Arcángel fue notable, ya que desde la madrugada ya fueron acudiendo aficionados, que antes de la apertura de ventanillas ya se contaban por cientos. Así, como es habitual desde hace años, el club habilitó los aparcamientos del coliseo ribereño para que los seguidores cordobesistas se resguardaran de las altas temperaturas y del sol durante la espera para la renovación de abono. Posteriormente, a media tarde, el Córdoba CF facilitó números a los asistentes para cortar las renovaciones de la jornada, por lo que las taquillas cerraron casi dos horas después del horario previsto, que eran las 20.30 horas. En todo caso, los trastornos a los abonados fue la nota dominante de la primera jornada de la campaña de socios de Córdoba CF para la temporada 2024-25.

Las colas fueron la nota predominante en el primer día de la primera fase de la campaña de abonos del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Hay que recordar que el Córdoba CF impuso un límite de abonos y cerrará dicha venta cuando se alcancen los 15.000 carnets. El número al que llamar para las renovaciones teléfonicas es el 857893000 y el horario de taquillas es de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, mientras que los sábados el horario de atención es de 9.30 a 13.30 horas. Finalmente, la dirección online para la renovación por internet es abonados.cordobacf.com.