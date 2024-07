El Arcángel se prepara para el VAR

El Córdoba CF regresará el próximo 16 de agosto al fútbol profesional con el primer encuentro que disputará en su vuelta a Segunda División A, el 16 de agosto, en Anduva, ante el Mirandés. El 8 de junio del 2019, en Riazor, disputó hasta ahora su último encuentro en el fútbol profesional (2-0) y apenas dos meses después, LaLiga implantaba en la segunda categoría del fútbol español el VAR (acrónimo en inglés de árbitro asistente de vídeo), por lo que el conjunto blanquiverde jugará por primera vez con el sistema en el campo burgalés.

En la bocana de fondo sur

El Arcángel acogerá la instalación y, de hecho, el propio Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, señaló en esta semana el lugar exacto en el que irá situado el VAR en El Arcángel. Las obras han comenzado y los aficionados en El Arcángel tendrán que habituarse a esperar, no en pocas ocasiones, para poder celebrar los goles del Córdoba CF.

Espacio en el que se situará la sala VAR, en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Un equipo de tres personas trabajará en dicha sala y en conjunto para revisar las decisiones tomadas por el árbitro principal sobre el terreno de juego. Esas tres personas ven imágenes de vídeo de los hechos relevantes. El equipo está compuesto por el árbitro asistente de vídeo principal, que suele ser un profesional adscrito al Comité Técnico de Árbitros, su asistente y un operador de repetición. Están ubicados en una sala de operaciones de vídeo que contiene varios monitores que muestran diferentes ángulos de cámara. Dicha sala irá situada en la bocana que se sitúa entre el fondo sur y tribuna en El Arcángel, en una sala que se está creando en el espacio existente bajo las gradas.

El VAR se puede utilizar para revisar cuatro tipos de decisión: los goles y las infracciones que los preceden, expulsiones (tarjetas rojas), multas y para identificar con exactitud el destinatario de cada tarjeta. En algunos casos, se puede revocar una decisión tomada por el árbitro principal; sin embargo, debe ser un «error manifiesto» para que esto suceda.

Por lo general, el proceso para revisar una decisión funciona de dos maneras: el equipo de VAR puede recomendar una revisión de una jugada o acción al árbitro principal situado en el terreno de juego o este mismo puede solicitar una revisión después de tomar una decisión. En la primera situación, si el VAR decide que se ha cometido un claro y manifiesto error, deberá avisar al árbitro principal.

Una vez que esto ha sucedido, el árbitro tiene tres opciones: puede anular inmediatamente la decisión basándose en el consejo del VAR, mantener su decisión inicial o revisar el incidente por sí mismo en un monitor al costado del campo. Inicialmente, ese monitor se situará junto a la bocana de salida de los jugadores al terreno de juego de El Arcángel, en lo que se denomina como RRA o referee review área, área de revisión del árbitro.

En Segunda División, en función de la categoría de partido, se situarán entre ocho y diez cámaras y en función del número de cámaras se determina el de operadores que acompañarán a los colegiados de la sala VAR.

¿Cómo funciona?

Se produce una jugada o una acción dudosa o polémica: cuando ocurre un incidente, el árbitro informa al VAR o el VAR recomienda al árbitro que se revise el incidente. Revisión y asesoramiento por parte del VAR: el vídeo es estudiado por el asistente del VAR, quien notifica al árbitro principal a través de auriculares lo que muestra el metraje. Se toma una decisión o acción: antes de tomar una decisión, el árbitro puede revisar las imágenes de vídeo en el lateral de la cancha. Alternativamente, puede acudir al consejo del VAR y tomar la decisión que estime conveniente tras escuchar dicho consejo o ver las imágenes.

Una de las salas VAR en uno de los estadios del fútbol español. / SPORT

¿Cuando se usa?

Existen cuatro opciones en las que se puede usar VAR en el juego. La primera es para dar validez o no a los goles, así como para comprobar si hay infracciones que precedan al gol. La segunda es para las decisiones de penalización por fuera de juego y las infracciones que preceden a su señalización. La tercera es para mostrar una tarjeta roja y la cuarta es para asegurar la identificación de un jugador sancionado.

Básicamente, y ahí se generan muchas polémicas estériles, el VAR no revisará cualquier posible falta fuera del área de penalti, salvo que esta pueda preceder a un gol, se provoque posteriormente un penalti o se produzca una acción de tarjeta roja.

El colegiado andaluz de Primera, Munuera Montero -residente en Córdoba- revisa una jugada. / PIM

Esquemáticamente, el VAR se centra en goles, penaltis, rojas e identificación para una sanción. En lo que se refiere a goles, si éstos se han producido o no, si el balón ha salido fuera del campo en la jugada de gol, si existe un fuera de juego previo en la jugada del tanto o si existe una falta previa del equipo atacante en la jugada del gol.

En lo que se refiere a penas máximas, el VAR actúa cuando el árbitro sanciona como penalti una infracción que no era tal o era una falta cometida fuera del área. También, si el árbitro no sanciona como penalti una infracción que sí era tal o una falta cometida dentro del área. Asimismo, el videoarbitraje entra en acción si el balón ha salido fuera del campo en la jugada de penalti o si se había producido previamente un fuera de juego o una falta anterior.

¿El árbitro puede pedir VAR?

En la mayoría de los casos, el árbitro informará al VAR de que se debe revisar un incidente. No obstante, el VAR también puede recomendar al árbitro que se mire. Como el VAR es sólo un aviso, el árbitro puede elegir si tomar su consejo o ignorarlo. El árbitro de campo o principal no tiene por qué comprobar una decisión, aunque el VAR se lo recomiende. A menos que haya un «error claro y manifiesto» en la decisión original, no se puede anular.

¿Cómo se revisan las acciones?

Las acciones del encuentro se revisan de dos maneras. En primer lugar, el árbitro del VAR puede informar al principal de que se ha producido un error claro que no requiere que el árbitro revise el metraje. Por lo general, esto se produce cuando un futbolista ha anotado un gol en claro fuera de juego, por lo que desde el VAR, vía inalámbrica se avisa al árbitro principal de que el gol no es legal y no requiere revisión por su parte.

La segunda se conoce como revisión en el campo, en la que el VAR aconseja al árbitro que revise las imágenes en un monitor al costado del campo, ya que desde el videoarbitraje se entiende que es el árbitro principal el que debe valorar la jugada y tomar la decisión. En ambos casos, el árbitro avisará a los jugadores mediante un gesto de señal de televisión antes de tomar una decisión final.

¿Qué sucede cuando se revisa una decisión?

Si es necesario revisar un incidente, el equipo de VAR estudia las imágenes e informa de lo visto en ellas al árbitro a través de un auricular. Si esto ocurre, el árbitro avisará a los jugadores señalándose la oreja o haciendo la señal oficial de revisión del VAR para indicar que se está revisando una decisión. Luego puede revisar el incidente en el costado del campo o aceptar la información del VAR y tomar las medidas necesarias.

¿El Arcángel sabrá de una jugada en revisión?

Si el árbitro está en contacto con el VAR debe señalarse la oreja. Sin embargo, esto no siempre se puede apreciar, ni tan siquiera en televisión. Hay ocasiones en las que el árbitro principal no realiza dicho gesto pero está en contacto con el VAR durante la revisión de una acción de juego acontecida recientemente.

¿Cuánto tiempo tiene el VAR para actuar?

Tras una acción, el VAR tiene margen para intervenir hasta la próxima vez que se reinicie el partido. Por ejemplo, si el VAR detecta una incidencia y el balón sale fuera de juego, debe comunicarse con el árbitro para que detenga el juego hasta que lo haya solucionado. Si no lo hacen y se reinicia el juego, la decisión no se puede anular.

El VAR es ahora una pieza esencial de la tecnología en el fútbol. Los árbitros asistentes de vídeo ya se están utilizando en todas las competiciones de nivel futbolísticas a nivel mundial y ahora se instalará en El Arcángel.

Sala VOR

Paralelamente, existe un equipo de asistencia de vídeo que se aloja en la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). En dicha sala, los árbitros, asistidos por operadores de televisión, chequean todas las jugadas de un partido con las señales de las cámaras que lo cubren. La sala está cerrada y se graba todo el contenido, tanto de vídeo como de audio.