El Córdoba CF, una camiseta más y "deuda cero"

Siempre se ha pedido al Córdoba CF que se profesionalice y, a la vez, cuando se han dado muestras de esa profesionalización, se ha echado en cara la falta de sentimiento. En ese equilibrio tan peculiar que provoca la petición de seriedad por parte del club (y exigencia, que también es económica) y, paralelamente, que se quiera a quien tú quieres, deben debatirse todos los dirigentes, sobre todo en El Arcángel. Se nota también con los jugadores, a los que se les pide no sólo ese rendimiento, sino que enamoren a la grada exhibiendo unos sentimientos a los que sólo apelan futbolistas que hace tiempo abandonaron la condición de sub-23.

Subida controlada

Monterrubio identificó bien y supo equilibrar en lo económico. Los precios de los abonos han subido sensiblemente, sobre todo teniendo en cuenta que hace un año y en una categoría inferior, el club decidió congelar precios. Hace unas semanas, este periódico informó de la media del coste de los abonos entre los clubs de Segunda División, y el club blanquiverde no se ha movido de la zona baja. A pesar de la subida experimentada en los carnets, seguirá siendo, el del Córdoba CF, de los plásticos más baratos de la categoría, lo que señala lo barato que estaba en el fútbol de bronce. Además, el sevillano lanzó el mensaje en sala de prensa: unos 3.500 abonados del Córdoba CF tenían, además del 10% de descuento por el ascenso, un 10% adicional por haber acudido a los 17 partidos de Liga de la pasada temporada, mínimo para acogerse al descuento. Esos 3.500, que representan casi un tercio del total de la masa social del club pagarán 160 euros por 21 partidos en Segunda División (más el amistoso contra el Rayo Vallecano, más el primer partido de Copa del Rey). Como no haya ningún partido señalado como mediodía del club (el dirigente recordó que podría señalar uno o marcar dos como de mediodía de ayuda al club), a cada uno de esos 3.500 le saldrá cada encuentro a menos de siete euros.

Una imagen del vídeo promocional de la campaña de abonados del Córdoba CF. / CÓRDOBA

Por si fuera poco, también indicó que el club puede señalar hasta siete partidos para una opción novedosa. Si un abonado no va a ese encuentro y lo comunica, el club venderá su localidad al precio de venta al público general. El 40% de ese ingreso será para el abonado, a quien el club reservará esa cantidad para descontar en el abono de la próxima temporada. Una medida novedosa, esa del abono digital, que tendrá más acogida en Córdoba de lo que a primera vista parece.

Camiseta retro

Otro detalle que ha identificado Monterrubio en Córdoba es que caló hace tiempo la moda o costumbre del coleccionismo o simple recuerdo que representan las camisetas. Ya apuntó maneras durante la pasada campaña –y no sólo por aquellas vestimentas de apoyo a diversas asociaciones-, y en esta temporada lo volverá a hacer. Este fin de semana presentará el club digitalmente la segunda y tercera equipación de esta temporada, también de Joma, al igual que se hizo con la primera vestimenta. Pero se reserva la posibilidad de presentar físicamente una camiseta, que no será la cuarta, sino una edición especial por el 70 aniversario del Córdoba CF. Unos dicen que será de estilo retro, con cuello de polo e incluso cordones. Otros, que será muy parecida a la simpleza que tenían las camisetas en los años 50. El caso es que seguro que se venderá masivamente. Mezclar nostalgia y coleccionismo es lo mejor para hacer caja.

Monterrubio, durante la rueda de prensa por la campaña de abonos del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

«Tenemos cuestiones abiertas», comentó el sevillano sobre el mercado de fichajes, sobre el que puede haber novedades este fin de semana o para inicios de la próxima, aunque Monterrubio marcó un punto de tranquilidad. «Estamos contentos con que ya vayan seis, Iván Ania puede trabajar con el número de jugadores que tiene. Es posible que alguno llegue a corto plazo. Quizás esperemos hasta el final, para dar algún retoque», posiblemente, dejando entrever la necesaria espera a la decisión de algunos jugadores indecisos. El mes de agosto es el de los descartes de equipos de superior categoría y de decisiones finales de futbolistas entre unas ofertas y otras, por lo que los últimos nombres para el Córdoba CF podrían demorarse incluso semanas.

El límite salarial

Había que hablar también del límite salarial. «Tengo claro que vamos a ser unos de los más bajos, clarísimo»», aseguró el sevillano, que también remarcó que «es un límite que va cambiando. El modelo de que la propiedad cubra todos los déficits ya no funciona. Va a cubrirlos todos hasta el 30 de junio, va a dejar al club sin deuda y acreditar de que no va a reclamarla en ningún momento ante LaLiga», añadió, significando que el coste para Infinity de estos cinco últimos años se va a cerca de 30 millones, según el consejero delegado blanquiverde. Además, avisó de que el coste de la plaza, a abonar por los recién ascendidos, es de 3,5 millones de euros y que el pago afecta al límite salarial y que dicho pago puede ser financiado o realizarse en un solo ingreso. Además, lamentó que se «asumen riesgos» porque aún no se conoce al detalle el límite salarial y se han realizado seis incorporaciones, además de las que se hicieron en el filial y en el femenino, que también afecta al límite salarial, al igual que el cuerpo técnico o los servicios médicos. A pesar de esa afirmación de que «ese modelo ya no funciona», se le preguntó a Monterrubio por la posibilidad de que el dueño de una SAD pueda aportar, ampliando el capital de la sociedad, lo que LaLiga hace repercutir luego ese dinero en tres o cuatro temporadas para el límite salarial. «Los propietarios no pueden inyectar dinero para la gestión del club, para cubrir deudas, la única opción que da es la ampliación de capital que tiene una incidencia en el coste de plantilla limitada y pequeña, tres o cuatro temporadas y en algunos casos podría aplicarse en dos, pero tiene una incidencia pequeña. Para que desde la propiedad se pudiera incidir de forma más o menos importante en el límite de plantilla las cantidades serían astronómicas para la ampliación de capital». También recordó Monterrubio que en esta temporada tiene hasta el 30 de junio próximo para cubrir el capital social mínimo que debe asignar el CSD, ya que el Córdoba regresa al fútbol profesional con otra SAD: se marchó con el Córdoba CF SAD como soporte societario y regresa con Unión Futbolística Cordobesa SAD.

Esos casi 30 millones desembolsados por Infinity, según Monterrubio, no influirá en el límite salarial porque renunciará ante LaLiga a reclamárselos a UFC SAD o, lo que es lo mismo, al Córdoba CF, por lo que la entidad blanquiverde «entrará en el fútbol profesional con deuda cero».

El 31 de julio es la fecha límite para la inscripción en LaLiga, una vez obtenida la misma en la RFEF. En todo caso, Monterrubio descartó cualquier tipo de problema, por muchos comentarios o rumores que hubiera en la ciudad, ecos del terremoto ocurrido hace un lustro, cuando se aseguró que «nunca» se aceptaría al Córdoba CF en el fútbol profesional. Sí que estará tras ganárselo deportivamente. Lo que sí apunta a que lo hará con menos dinero del que se podía esperar en un principio. O, al menos, con menos posibilidad de fichar, menos límite salarial, del que podía calcularse, pese a llegar al mismo «con deuda cero».