¿Qué jugador del Córdoba CF ha llegado mejor a la pretemporada tras las vacaciones?

El Córdoba CF regresó el pasado lunes al trabajo después de tres semanas de vacaciones, que comenzaron justo cuando el conjunto blanquiverde logró el ascenso a Segunda División A, en aquella eliminatoria inolvidable en la que el grupo de Iván Ania se impuso al Barcelona Atlétic.

10 meses de competición

Tras la lógica fiesta y celebración, con final épico en Las Tendillas, los futbolistas del Córdoba CF tomaron unas más que merecidas vacaciones después de 10 meses de competición oficial y más de 11 meses de trabajo. Tres semanas en las que, pese al esfuerzo realizado y el logro obtenido, también se llevaron tareas para realizar durante el descanso.

Adilson Mendes, entre José Antonio Martínez y Calderón. / MANUEL MURILLO

Hoy en día, casi ni hacen falta esas tareas, ya que los propios profesionales del fútbol son los primeros que se autoimponen gran parte de ese trabajo en las semanas de teórico parón. No lo es tanto, porque los propios jugadores realizan sus rutinas de trabajo incluso durante sus vacaciones. No sólo por que de esa manera la puesta en marcha es más asumible, sino porque también se evitan lesiones. Por lo tanto, las imágenes de hace bastantes años en las que se podían ver incluso a jugadores algo pasados de peso son ya historia. Siempre puede haber alguna excepción, pero no pasan de eso, meras salvedades en una actitud generalizada de responsabilidad y preocupación por mantener la línea de trabajo que se hace durante la temporada.

Pablo Gutiérrez y José Miguel Bretones

En el Córdoba CF tampoco hay excepciones. Pablo Gutiérrez, preparador físico de la plantilla blanquiverde, así como los servicios médicos de la entidad cordobesista, comandados por el doctor José Miguel Bretones, apenas tuvieron que incidir en el trabajo que debían realizar los jugadores a lo largo de sus vacaciones.

Carlos Albarrán realiza ejercicios en el entrenamiento del Córdoba CF, el martes. / A.J. GONZÁLEZ

En todo caso, hay futbolistas que, simplemente, tienen mejor genética o que llevan la autodisciplina a un alto nivel. Y en este Córdoba CF de la 2024-25, el del regreso a Segunda División A, se ha hecho evidente que hay algunos futbolistas que se han reincorporado al trabajo en un nivel óptimo.

Posiblemente, el que mejor imagen esté dando en estos primeros días de trabajo sea Carlos Albarrán. El carrilero badalonés no parece haber parado y transmite las mismas buenas sensaciones que mostró en la semifinal y la final del ascenso, así como en gran parte de la temporada regular. Después de cerca de 240 partidos en Segunda División B y Primera Federación, Albarrán debutará en el fútbol profesional a los 30 años, algo que se hace extraño viendo la temporada que ofreció en el Córdoba CF, en donde mostró un nivel sobresaliente y siendo, claramente, uno de los jugadores destacados de Iván Ania, que fue quien se lo trajo del Algeciras. Ahora es uno de los futbolistas que en estos primeros días de pretemporada mejores sensaciones está transmitiendo sobre su estado físico, comentado por algunos de sus propios compañeros y trabajadores de la entidad blanquiverde. Pero no es el único.

Adilson Mendes es otro de los futbolistas que están marcando un buen tono físico. El portugués se ha reincorporado al Córdoba CF transmitiendo poseer la misma velocidad que en la recta final de la pasada temporada. De hecho, parece tan fino –si no más- que hace dos meses y ya en las primeras sesiones de la pretemporada 2024-25 lo ha dejado claro en más de una ocasión con el balón en el pie.

Finalmente, otros dos futbolistas que están transmitiendo muy buenas sensaciones en lo físico son Christian Carracedo e Isma Ruiz. La imagen que transmite el granadino es la de haberse cuidado de manera especial en las tres semanas de vacaciones, en las que no parece que haya abandonado, ni mucho menos, el trabajo físico, de ahí que haya ofrecido unas buenas prestaciones en las primeras sesiones del Córdoba CF de Segunda División A. Por su parte, el extremo catalán también ha dejado detalles que señalan a un buen estado de forma teniendo en cuenta esas teóricas tres semanas de parón, aunque para algunos no parece que hayan existido.

Albarrán, Adilson, Isma Ruiz y Carracedo son los cuatro jugadores que mejores sensaciones están transmitiendo en estos primeros compases de la pretemporada del Córdoba CF de la 2024-25.

