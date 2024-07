Jacobo ya anota en los entrenamientos del Córdoba CF

El Córdoba CF vivió este jueves la primera parte de las dos en las que estaba dividida la jornada, ya que Iván Ania programó dos sesiones de entrenamiento y la primera de ellas se celebraba en el campo uno (grande) de la Ciudad Deportiva.

Ya con Jacobo González

A pesar de que Jacobo González, último fichaje cordobesista, ya tuvo su “debut” junto a sus compañeros en la sesión vespertina del pasado martes, en la sesión matutina de este jueves se le pudo ver anotando un gol en el partidillo dispuesto por Iván Ania en la recta final de la sesión.

Jacobo González, durante el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, este jueves. / A.J. GONZÁLEZ

Un Iván Ania que continúa dando sus instrucciones tácticas, que sirven principalmente para que la media docena de caras nuevas vayan asimilando sus conceptos, ya que la otra docena larga de jugadores, que ya estaban la pasada temporada, tienen más que claro qué es lo que pretende el asturiano sobre el terreno de juego.

Una salida de balón limpia

“Bien, bien, nos lo vamos metiendo en la cabeza”, comentaba el entrenador del Córdoba CF tras la ejecución de un ejercicio de balón que culminaba una de sus instrucciones. “La primera opción, balón al extremo, si nos lo tapan hacemos la diagonal y como tercera opción, al otro extremo”. El asturiano parece obsesionado estos primeros días en que la salida de balón del equipo sea limpia o, al menos, lo más clara posible. Y si los dos primeros días se afanaba en aconsejar a los centrales en la manera de conducir el balón (“en diagonal, no en vertical”), este jueves lo hacía en la salida por los laterales y en dónde se podían apoyar éstos para asegurar la posesión y no correr riesgos.

Iván Ania da instrucciones a Kuki Zalazar y a Theo Zidane. / A.J. GONZÁLEZ

También se pudieron ver las evoluciones del nuevo. Jacobo González no necesitará mucha adaptación. Conoce a Iván Ania de su etapa en el Villanovense, tiene como compañero al hermano de uno de sus mejores amigos en el Real Madrid Castilla, Luca Zidane (Theo), del que llegó a manifestar en su momento que “no he visto ningún portero mejor que Luca”. Además, coincidió en el Tenerife con Joselu y en el Celta de Vigo B con Manu Farrando, que bien le han podido orientar sobre Córdoba y el propio Córdoba CF o, sin ir más lejos, con Javi Lara, con el que compartió vestuario la pasada temporada en el Alcorcón.

El madrileño anotó el primero de sus goles como jugador del Córdoba CF y también lo hizo Genaro, en una jugada en la que el sevillano llegó desde atrás y se lanzó a por el balón, provocando el aplauso de alguno de sus compañeros.

Las nuevas configuraciones de las pretemporadas evitan las sobrecargas y molestias, tan típicas en otras épocas, por lo que la primera semana de trabajo se está completando con todos los protagonistas sobre el césped. Iván Ania cuenta con sus 19 jugadores más seis del filial que completan la “convocatoria” del asturiano y en el que se ven detalles también entre los jóvenes. De hecho, el técnico blanquiverde aconsejó a Vázquez en alguna ocasión a la hora de enfrentar a Calderón, pero el joven extremo de Gibraleón se bastó para superar en un par de ocasiones al lateral zurdo de Paradas.

Tras hora y media de trabajo, Iván Ania dio por finalizada la sesión y se espera que a las 19.30 se celebre la segunda, de nuevo en la Ciudad Deportiva, a pesar del aviso naranja por altas temperaturas, aunque la del pasado martes se canceló finalmente y se transformó en una sesión de gimnasio en El Arcángel.