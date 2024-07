¿Qué hará el Córdoba CF en El Arcángel?

“Lo primero es convertir el estadio en un centro de ingresos, de un centro de gastos como es a día de hoy, que es un pozo sin fondo. Y a partir de ahí, pues que nos genere valor”. Ese fue el primer objetivo que marcó el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, como transformación del actual El Arcángel al futuro, el que ha de llegar después de la cesión del estadio municipal realizada por el Ayuntamiento de Córdoba.

Los gastos inmediatos del ascenso

Pero Monterrubio no quiso que la euforia se apoderara de los seguidores cordobesistas, que ya veían un El Arcángel Arena en 2025, y puso los pies en el suelo. “Estamos en Liga de Fútbol Profesional. Tenemos una cosa que se llama límite coste plantilla deportiva. Y eso, básicamente lo que quiere decir es que todo lo que me gaste me lo quitan de ahí. O sea, los restos del límite coste plantilla”, avisó el sevillano, que avisó de que “en este primer año tenemos que ser muy prudentes con lo que hacemos. Y por otra parte, como he esbozado, he dado una pincelada en mi intervención, tenemos que adaptarnos al fútbol profesional”. En definitiva, el aterrizaje en Segunda División A va a suponer un gasto para el Córdoba CF, un gasto que se tendrá también en cuenta a la hora de evaluar la inversión deportiva que permita LaLiga, por lo que “no vamos a poder cumplir todos –los cambios necesarios- para el inicio de la temporada, por cuestión de tiempo, porque el play off nos ha hecho, entre comillas, perder un mes de tiempo de planificación y de poder hacer actuaciones, en este caso en el estadio”. Tampoco era sólo cuestión de tiempo, sino también de dinero. “Entonces, de cara al inicio de la temporada, vamos a solucionar lo imprescindible, gastando lo menos posible, y a partir de ahí, en años sucesivos, irnos planteando, sobre todo, mejoras en dos líneas. Mejoras para nuestro aficionado y mejoras que nos permitan ingresar en el estadio”.

Monterrubio habla dirigiéndose al alcalde Bellido durante la presentación del acto en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Eso sí, Monterrubio quiso dejar claro “lo contento” que estaba. No sólo él, sino también “la alegría que se ha llevado Infinity de poder resolver esto después de los cinco años que llevan aquí. Para ellos también era muy importante. Es una situación que no entendían, que no pudiera estar regularizado”.

Monterrubio también dejó un aviso a navegantes: "Toda la toma de decisiones a medio o largo plazo en un club de fútbol están condicionadas por la situación deportiva, porque la situación deportiva genera o disminuye, o sea, hace crecer o disminuir los ingresos económicos y estando en fútbol profesional pues las inyecciones externas pues como que no, que no son la fórmula de de trabajo, digamos”, por lo que “tenemos que equilibrar muy bien en qué momento hacer actuaciones”. El CEO del Córdoba CF dejó claro que la inyección externa de capital al club no aparece en el horizonte y que las buenas actuaciones deportivas del equipo serán el sustento para el desarrollo del propio club. “Vamos a empezar a actuar desde ya en el estadio, de hecho hoy están trabajando en el estadio en modificaciones que hay que hacer para el inicio de la liga”. El dirigente del Córdoba CF detalló que se va a hacer “una primera fase digamos de adaptación a fútbol profesional, que tiene que culminar al final de esta primera temporada, con actuaciones mucho más importantes y, en paralelo, vamos a ir haciendo mejoras para nuestros abonados, sobre todo en gradas y tribunas y en algunas actuaciones que tenemos que hacer: puertas, acceso a minusválidos, etcétera”. Eso sí, quiso dejar claro que “no quiere decir que en paralelo vamos a ir trabajando en el proyecto de largo plazo, proyecto que debemos de definir, que debemos de hablar muchísimo con el Ayuntamiento porque, como como ha dicho el alcalde, no es sólo una actuación en el estadio, sino una actuación urbanística, y por tanto eso requiere compartir muchos planteamientos de lo que nos gustaría hacer”. Planteamientos que deberán lidiar con el plan urbanístico, si este lo permitiera o, en caso contrario, que se pudiera adaptar la norma o el propio proyecto. Por lo tanto, Monterrubio fue franco al reconocer que en eso sólo les frenan “los recursos económicos y el tiempo”.

"El Ayuntamiento va a acompañar"

Por su parte, Bellido le respondió públicamente a Monterrubio que “el Ayuntamiento va a acompañar, igual que ha acompañado hasta ahora, para que este estadio crezca y sea un proyecto más ambicioso, que se pueda, llegando a ese máximo que queremos llegar lo va a impulsar el Córdoba CF pero, a menos mientras que yo sea alcalde, nosotros vamos a estar acompañando en ese proyecto. Esto no es un proyecto a puerta fría, digamoslo así, es un proyecto que el Córdoba CF viene trabajando desde hace un tiempo y que hoy es un paso para ganar tranquilidad, seguridad para poder acometer ese segundo proyecto que se va a alcanzar el nivel óptimo, el nivel máximo dentro de los límites que son los límites de la legalidad del planeamiento urbanístico”.

Bellido y Monterrubio chocan las manos tras la cesión de El Arcángel al Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

“A partir de hoy el Córdoba CF, en función de sus recursos, de su tiempo, de multitud de factores que ya son del Córdoba CF, pero donde también queremos ayudarle a acompañarle, puede avanzar en la explotación del estadio porque ahora ya es un concesionario como cualquier otro concesionario municipal”, afirmó Bellido, para advertir posteriormente que “eso implica que además del uso deportivo con este contrato ya hoy pueden empezar a plantearse otros usos complementarios al deportivo con su correspondiente proceso laborioso, con su correspondiente licencia de los usos que quiera sacar, pero ya se puede hacer. Hasta hoy no se podía porque no había ninguna relación legal que uniera al Córdoba CF con el estadio, más allá de un precario y hoy ya se puede”. De hecho, el alcalde puso como ejemplo un incidente relativamente reciente en el que los protagonistas fueron el Córdoba CF, El Arcángel y el Ayuntamiento. “Una simple lona exterior, por ejemplo, en publicidad hoy ya eso se puede hacer. Insisto, se puede hacer con los procesos correspondientes, pero ya el Córdoba CF tiene ese título y así está recogido”.

“Las obras del VAR se están haciendo e irá en la bocana de fondo sur, que es donde irá toda la tecnología. Hay instalaciones de cámaras por todo el estadio que no teníamos en la temporada pasada, vamos a tener la U televisiva con LED. Eso requiere pues también inversiones importantes en temas eléctricos, pues tenemos la instalación eléctrica de hace 30 años y ha cambiado un poquito esto”, detalló un Monterrubio que reconoció que no se puede actuar más profundamente en el aspecto de la iluminación “por falta de tiempo y también de presupuesto”.

También se refirió el consejero delegado del Córdoba CF a la resiembra del césped y también detalló que se deben realizar “adecuaciones en temas de comunicación protocolo”. De hecho, desveló que “ayer recibimos la auditoría de LaLiga sobre el estadio. 108 páginas magníficas”, comentó con sorna, “que nos tenemos que poner a estudiar”.

A contra reloj

En todo caso, Monterrubio dejó detalles de algunos de los múltiples movimientos que hay ahora en el Córdoba CF como prueba de la intensidad con la que se está viviendo el ascenso en la entidad blanquiverde. No sólo por el éxito deportivo, sino en lo que a los múltiples cambios –obligados- que se debe realizar tanto en la organización de la entidad como en el propio estadio. “El día 31 tenemos que presentar la inscripción en LaLiga y vamos contra reloj en todo. Muy contentos, pero contra reloj”, aseveró.

Bellido y Monterrubio ante las banderas de Córdoba, Baréin, España, Andalucía, Europa y Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Finalmente, a Monterrubio se le preguntó de nuevo por el proyecto de Infinity, del que aún no se conoce tan siquiera un esbozo. “El alcalde lo conoció en su momento y yo lo que necesito es encontrarle sentido a ese proyecto”, aseveró el CEO del Córdoba CF, algo que aseguró “no ve” en la actualidad. “Las cosas que hagamos tienen que tener sentido, entonces no nos podemos meter en grandes inversiones si no sabemos qué rentabilidad van a tener” y puso como ejemplo la consabida idea de instalar un hotel en El Arcángel, tan recurrente en el pasado. “Cuando pinto un hotel pues tengo que saber si es de 150 habitaciones o de 300 y tengo que saber cómo lo voy a gestionar porque en el Córdoba CF no sabemos gestionar hoteles y tenemos que buscar un operador”.

“Entiendo que todos tenemos muchas ganas de que el estadio esté nuevo pero todo esto tiene un proceso”, avisó el CEO del Córdoba CF, que dejó otra idea para el futuro y no lejano, precisamente: “Necesitamos una ciudad deportiva que cubra nuestras necesidades, porque la actual ciudad deportiva pues no cubre nuestras necesidades actuales y mucho menos futuras”, reclamó Monterrubio, porque “tenemos que equilibrar estos dos grandes proyectos que son proyectos de ciudad y requieren la colaboración del Ayuntamiento de forma imprescindible”, concluyó.

