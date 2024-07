El Córdoba CF y el Ayuntamiento celebran "un día histórico" para El Arcángel, el club y la ciudad

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, escenificaron sobre el césped de El Arcángel el final de la situación alegal en la que durante más de 30 años hizo convivir a la entidad blanquiverde con la que, en definitiva, es su casa, al entregar el primero al segundo el acuerdo de la junta de gobierno local por el que se concedía la concesión de uso de El Arcángel por parte del Córdoba CF por los próximos cuatro años, ampliables a otros cuatro, a cambio de un canon de algo más de 100.000 euros al año. Dicho acuerdo, que es un puente hacia la concesión global de la instalación muinicipal al club controlado por Infinity Venture Capital, abre la vía primero a la mejora de El Arcángel y, posteriormente, a su explotación para otros usos más allá del deportivo.

Entrega del acuerdo

Bellido inició su alocución sobre el recién sembrado césped de El Arcángel recordando que “vamos a regularizar, por fin, y después de décadas, la situación de este estadio y la relación del Ayuntamiento de Córdoba con el estadio y con el Córdoba CF. Así que lo primero que vamos a hacer, el consejero delegado y yo, va a ser entregar el acuerdo aprobado este lunes en la junta de gobierno local del contrato de concesión del estadio Nuevo Arcángel al Córdoba CF”.

José María Bellido y Antonio Fernández Monterrubio -con el acuerdo de la junta de gobierno local bajo el brazo-, en el acto celebrado en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Acto seguido, y después de recepcionar el acuerdo, Antonio Fernández Monterrubio calificó el acto como “histórico” y remarcó en más de una ocasión que “lo normal no puede ser algo extraordinario”. El consejero delegado del Córdoba CF recordó que “30 después, el Córdoba CF deja de ser un okupa en su propio estadio. Dejamos de estar en una situación de precario. Hemos conseguido solventar una situación enquistada durante muchísimos años. Ahora el estadio del Córdoba CF pasa a pertenecer, si no entero, al menos en la parte que usamos, al propio Córdoba CF”. Por ello, el dirigente blanquiverde insistió en que era “un día histórico para la ciudad y creo que así debe de ser reconocido y ponerse en valor”. En todo caso, Monterrubio aseguró que el de la regularización del Córdoba CF en El Arcángel no es un final, sino el principio de un proceso. “Seguimos trabajando en algo tan simple como la búsqueda de la normalidad. Lo hemos repetido varias veces. Lo normal no puede ser algo extraordinario en el Córdoba CF”, por lo que recordó algunos acontecimientos recientes en la entidad blanquiverde, de su día a día, para reforzar esa idea de que lo normal no puede ser extraordinario. “Que la ropa tiene que llegar a tiempo, en tiempo y forma, que la tienda oficial del Córdoba CF sea del Córdoba CF y que el primer equipo esté, como mínimo, en Segunda División”. Ahora deben llegar los pasos siguientes. “No es normal tener un estadio a medio hacer desde hace décadas. No es normal la incomodidad que soportan nuestros abonados en el acceso al estadio. No es normal tener una tribuna en las condiciones que la tenemos. Y por supuesto, no es normal tener un estadio, bueno, un terreno de juego, un césped, que sólo explotamos dos días al mes”. Por lo tanto, este 17 de julio, para el Córdoba CF y para Antonio Fernández Monterrubio era el día en el que “conseguimos avanzar, estamos avanzando, aunque admito que no nos conformamos con esta cesión transitoria de cuatro (años) más cuatro. Esta solución es transitoria y así lo hemos hablado el alcalde y yo desde el principio”. Así, el dirigente del Córdoba CF mostró su ambición y la de Infinity señalando que esta cesión es “una solución puente para llegar a una cesión del estadio de larga duración, por encima de 50 años, que nos permita rentabilizar la gran inversión que necesita el estadio. Y construir un Nuevo El Arcángel. Este es el objetivo, a medio y largo plazo, que nos hemos propuesto”.

Para ello, Monterrubio reclamó “la seguridad jurídica que le permita hacer una inversión a muy largo plazo y dotar de utilidad al estadio para ofertar múltiples servicios en El Arenal”, recordando que desde su llegada Infinity planteó a Córdoba “no sólo un proyecto deportivo, sino un proyecto de ciudad”. En lo deportivo, Monterrubio aseguró que “ahora nos proponemos estabilizar deportivamente el proyecto y hacerlo sostenible económicamente. Creo que esta temporada hemos crecido mucho en identidad, en valores, en identificación de los cordobesistas con el club. Hoy damos un paso más hacia esa normalidad, librando además, si me permiten la expresión de un marrón, muy importante a la ciudad. Asumimos la gestión del edificio municipal más caro de la ciudad que solamente nosotros podíamos asumir”, recordó el sevillano, que reclamó para el Córdoba CF su contribución “de manera incuestionable a la creación de riqueza en la ciudad y provincia, tanto en materia de turismo y hostelería como en la promoción de la ciudad y creación de marcas”.

Bellido recuerda el largo proceso

Finalmente, en esta primera alocución, Monterrubio reconoció que “el estadio necesita una serie de mejoras, primero por una mera cuestión de mantenimiento, son 30 años, y segundo para la adaptación al fútbol profesional. Estamos trabajando en ello con poco tiempo y con pocos recursos, pero trabajamos” para, posteriormente, dar las “gracias” al alcalde, porque “los resultados de nuestro trabajo están a la vista. Muchas gracias a todos los que han trabajado para solventar esta compleja situación”.

Por su parte, José María Bellido coincidió con Antonio Fernández Monterrubio en calificar el momento como “histórico” y alegó para ello varias razones. “Por el tiempo y por las personas que a lo largo de los últimos 31 años han tratado de llegar hasta aquí, han tratado de cerrar ese acuerdo o ese contrato de concesión de las instalaciones al club, que efectivamente desde hace 31 años es quien hace uso de este estadio, que por otra parte nació con esa vocación. Este es un estadio de fútbol profesional, como se puede ver. Sólo hay un club en la ciudad” capaz de asumir El Arcángel como su casa y ese es el “Córdoba CF. Si la ciudad, si todos los cordobeses hicimos el esfuerzo de costear este estadio, era para que fuera usado por el fútbol profesional, por el Córdoba CF. Y como bien se ha dicho, es un estadio que hasta ahora sólo se podía explotar cada 15 días, que era el uso que hacía el Córdoba CF y el que hacíamos miles y miles de cordobeses y cordobesistas cuando veníamos a ver jugar a nuestro equipo”.

Bellido y Monterrubio charlan sobre el césped de El Arcángel tras el acto. / MANUEL MURILLO

Bellido recordaba que “teníamos que poner orden, teníamos que sentar las bases para poder seguir creciendo y avanzando en el futuro. Poner orden es tener garantías, es tener seguridad jurídica a quienes efectivamente trabajáis, Antonio, diariamente en este estadio. Ese orden era imprescindible, tanto para la ciudad, que tampoco es lógico que vivamos en situaciones excepcionales -comparto ese diagnóstico que afortunadamente en la ciudad poco a poco vamos ordenando no solo esta situación, sino otras muchas-, sino también para que los actuales propietarios del club, que han hecho una apuesta importante por Córdoba y por el Córdoba CF, puedan disponer durante los próximos años de este espacio con absoluta seguridad jurídica dentro de la más absoluta transparencia y legalidad”.

“La verdad es que llegar hasta aquí, a pesar de que pueda parecer que es fácil, no lo ha sido, no ha sido sencillo, no ha sido nada fácil”, reconoció un Bellido que remarcó que “sólo en mi mandato hemos tenido que superar muchos obstáculos, pero aquí estamos”, aseveró con orgullo, porque “hemos tenido que saldar una última deuda que había de la expropiación original de los terrenos del estadio, con una empresa que estaba radicada en Alicante, y que tuvimos que saldar esa última deuda. Tuvimos que poner primero orden administrativo para poder llegar a esta situación que hoy nos alegra a todos. Y lo hemos hecho, y quiero dar las gracias, en el mismo tono que ha hecho Antonio Fernández Monterrubio, a todos los que desde el Ayuntamiento han trabajado para ordenar esta situación y poder llegar hasta aquí. A los técnicos y a todos los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al secretario de la junta de gobierno local, a todos los que han trabajado desde la Delegación de Hacienda, a todos los que han trabajado desde el Área de Alcaldía. En definitiva, a todos aquellos que desde hace cinco años venimos trabajando para que un día pudiéramos estar aquí, el CEO del Córdoba CF y el alcalde, diciendo que todo esto está ya solucionado”.

Nueve corporaciones y siete alcaldes después

“Por fin hemos puesto punto y final a una situación de interinidad, de alegalidad, de absoluta extrañeza, que se ha prolongado durante más de tres décadas”, reiteró Bellido, que quiso hacer “algo de memoria” para remarcar “la dificultad” que supuso llegar a esa cesión de El Arcángel al Córdoba CF, para que el primer club de la ciudad dejara de estar en precario. “Desde hace 31 años ha habido nueve corporaciones municipales en el Ayuntamiento de Córdoba. Corporaciones que han presidido, contándome a mí, siete alcaldes distintos, de tres partidos políticos distintos. En esos 31 años el Córdoba CF ha pasado por todas las categorías que van, desde la Primera División a la Segunda RFEF. En tres décadas el club ha pasado de ser un club de fútbol a ser una sociedad anónima deportiva y ha atravesado un proceso de concurso con una venta posterior de la unidad productiva. Por tanto, como ven, ha pasado mucho. Y en el Córdoba CF en concreto han pasado 12 personas que han ocupado la presidencia del club, dos consejeros delegados, incluyendo a Antonio Fernando Monterrubio, y otros tantos administradores concursales. Es decir, como pueden ver, si tantas personas que han querido trabajar en pro de que esta situación se regularizara no llegaron hasta el final del camino es porque esto no es sencillo, porque no era fácil y porque ese acuerdo era complejo”.