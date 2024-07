Jesús León es condenado por la calificación concursal del Córdoba CF

José Antonio Yepes Carmona, que hasta finales del pasado 2023 fue el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba, emitió sentencia en el juicio por el concurso de acreedores culpable del Córdoba CF. En la misma, la decisión del magistrado es bastante clara con la actuación del expresidente y exmáximo accionista del Córdoba CF, Jesús León, ya que Yepes Carmona decidió condenar al de Montoro a tres años de inhabilitación para gestionar bienes ajenos y a reembolsar a la entidad blanquiverde (el Córdoba CF SAD que hoy por hoy controla Carlos González) con una indemnización de 3,8 millones de euros.

Rebaja de la petición inicial

Hay que recordar que la petición inicial del administrador concursal, Francisco Estepa, para Jesús León se iba hasta los 5,3 millones de indemnización al Córdoba CF y 15 años de inhabilitación. Posteriormente, el propio Estepa rebajó la petición para el montoreño, al que si bien le mantenía los años de inhabilitación, reducía su responsabilidad patrimonial hasta los 2,8 millones de euros. Ahora, dicha responsabilidad ha quedado en tres años de inhabilitación y 3,8 millones de euros de indemnización, según adelantó Canal Sur y confirmó este periódico tras acceder a la sentencia. La diferencia de 1,5 millones resulta de la indemnización por esa cuantía recibida en su día por el Getafe por liberar a Sergi Guardiola, por lo que queda la cantidad final de 3.852.897,54 euros.

Francisco Estepa, en una de las vistas del juicio por el concurso de acreedores del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba acogió en noviembre en la Ciudad de la Justicia el primer día de vistas del juicio por el concurso de acreedores culpable del Córdoba CF SAD, 724.55/2019, señalado así en la sexta pieza del mismo, la de calificación, por el que fue administrador concursal de la entidad blanquiverde, Francisco Estepa, que fue anteriormente administrador judicial de la misma y se prolongó hasta inicios del 2024.

Ya en noviembre, Jesús León mantuvo en la sala de vistas que «a 30 de junio el Córdoba CF no tenía deuda. No lo digo yo, lo dice Javier Gómez, director corporativo de LaLiga (en declaraciones a CÓRDOBA) que estaba todo abonado: jugadores, Seguridad Social, Agencia Tributaria… Es decir, se fue pagando». Esa afirmación de León fue corroborada posteriormente por el exconsejero y exdirector general blanquiverde, Alfredo García Amado, que recordó que «hay una ayuda al descenso, que no la puedes percibir si no presentas el certificado de estar al día con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, con los futbolistas, con los demás clubs de fútbol… Si no, LaLiga no te da la ayuda al descenso y toda la documentación que justificaba estar al corriente de todo eso la presentamos al 30 de junio». Por lo tanto, el montoreño afirmó categóricamente que «a 30 de junio, el Córdoba CF estaba equilibrado», siendo detenido cuatro meses después, a principios de noviembre del 2019.

Los exconsejeros

En lo que refiere al resto de miembros del consejo de administración del Córdoba CF en la etapa de León, ya en sus conclusiones nada más finalizar la última vista, Estepa eximió a Manuel Garrido, Fran de Paula López y a Alfredo García Amado de responabilidad. A ellos, se les pedía inicialmente también 273.576 euros de indemnización y dos años de inhabilitación, quedando sólo Magdalena Entrenas con una responsabilidad a juicio de Estepa a satisfacer con dos años de inhabilitación y eximiéndola también de responsabilidad patrimonial. Ahora, el magistrado Yepes Carmona exime de toda responsabilidad de Magdalena Entrenas en su sentencia, así como a Luis Oliver, por lo que el único condenado es Jesús León como único responsable. Sobre Oliver, el juez asegura que "no ha quedado acreditada que ostentara una efectiva administración de la concursada y aunque el señor Oliver Albesa pudiera haber apoyado financieramente a la actual accionista mayoritaria de la concursada (Aglomerados Córdoba SL) para entrar en el capital social de la misma". Asimismo, el magistrado afirma sobre el papel del navarro en el Córdoba CF que no ha quedado acreditado a su juicio "que el señor Oliver Albesa controlara y/o gestionara directamente áreas importantes y esenciale sde la entida concursada, ni menos aún que controlara la tesorería del Córdoba CF SAD, más allá de su intervención en la dirección deportiva a través de su staff por medio del contrato tan aludido de prestación de servicios". Por otra parte, sobre Entrenas afirma Yepes Carmona que "no queda acreditada en el desempeño de sus funciones por la señora Entrenas una conducta dolosa ni negligente que haya causado o agravado la situación de insolvencia de la concursada".

Jesús León, durante el juicio por el concurso de acreedores del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Uno de los argumentos que centró el juicio concursal del Córdoba CF fue la valoración de la venta de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado al Valladolid. León explicó que los problemas se inician «cuando yo echo a toda la banda anterior», en referencia a Luis Oliver y el resto de personas que acompañaban al empresario navarro a su llegada al Córdoba CF y uno de los puntos en los que se detuvieron los abogados y Estepa fue en la operación de venta de ambos jugadores al Valladolid, en la que intervinieron Joaquín Vigueras (agente del delantero) y José Mesas, agente de jugadores, cercano al presidente de entonces del Valladolid y socio de Alfredo García Amado en la agencia de representación Mesas Sports. Más que León, fue el propio García Amado el que defendió aquel doble traspaso. El asturiano aseguró, sin dudarlo, que «la operación de venta de Guardiola y Aguado fue brillante. Obtuvimos 5,4 millones, nos dio capacidad de liquidez para ir pagando y se produjo en el momento más oportuno para nosotros. Era el momento óptimo, porque –Guardiola- perdió valor al no jugar ni meter goles» e insistió en que la operación fue «brillante», tanto, aseguró, que «incluso hoy en día también lo es», recordando que Aguado era un futbolista de la cantera que se vendió por más de dos millones y Guardiola llevaba meses de suplente en el Getafe y se había devaluado. Aún así, el Córdoba CF logró más de tres millones por el futbolista y recordó García Amado que, desde entonces, el delantero sólo ha generado una operación de traspaso, «al Cádiz y sólo por un millón». La operación, tachada por Estepa como catastrófica para el Córdoba CF, fue respaldada sin embargo por el vicepresidente de LaLiga, Javier Gómez, de ahí su posterior rebaja de petición de pena para León que, en cualquier caso, deberá abonar esos casi cuatro millones de euros y permanecer inhabilitado durante tres años.

Ahora, en el horizonte judicial de Jesús León se atisba el juicio penal que debe iniciarse el 1 de octubre, tal y como adelantó este periódico, en el que el montoreño está citado ese 1 de octubre a las 10.00 horas, al igual que el 2 de octubre y también el ocho para prestar por primera vez declaración como principal acusado e iniciar el juicio que tuvo su origen en su detención, el 7 de noviembre del 2019, tras el registro de su domicilio particular. La Fiscalía pide para el expresidente del Córdoba CF un total de nueve años y medio de prisión, así como una indemnización de un millón de euros por la presunta comisión de cuatro delitos en su etapa al frente del Córdoba CF: administración desleal, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

El dictamen del magistrado Yepes Carmona no es firme y contra él cabe la interposición de un recurso de apelación en el plazo de 20 días ante la Audiencia Provincial de Córdoba, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución, recurso que será presentado por la defensa de León, según pudo saber este periódico.

