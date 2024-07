Genaro Rodríguez, quinto fichaje del Córdoba CF

El Córdoba CF anunció de forma oficial el quinto fichaje para la temporada 2024-25, en la que competirá en Segunda División A después de una ausencia de cinco años y tras el meritorio ascenso logrado el pasado 23 de junio, al superar al Barcelona Atlétic en la final.

Formado en el Sevilla

Se trata de Genaro Rodríguez, mediocentro defensivo de 26 años procedente del Málaga, con el que logró también el ascenso el pasado 22 de junio tras superar en la final del play off al Gimnástic de Tarragona. El centrocampista sevillano firma por dos temporadas con la entidad blanquiverde y junto a Isma Ruiz, la "renovación" de Álex Sala y el fichaje de Theo Zidane completa el mediocampo cordobesista para la próxima temporada a falta, como mucho, de otra incorporación más, algo que por otra parte no se espera.

Genaro Rodríguez, durante un encuentro con el Málaga, la pasada campaña. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Genaro Rodríguez (Gerena, 1998) se formó en las categorías inferiores del Sevilla y con sólo 19 años llegó a debutar en Segunda División A en su filial, el Sevilla Atlético, después de competir cerca de 40 encuentros en Segunda División B en el filial sevillista y llegar a entrenar con la primera plantilla a las órdenes de Julen Lopetegui. Sin embargo, a pesar de que el de Gerena llegó a ir en alguna convocatoria con la primera plantilla en Liga e incluso en la Europa League, decidió rescindir con la entidad hispalense y firmar una campaña con el Mirandés, en Segunda División, en la temporada 2020-21, equipo en el que jugó 20 encuentros de Liga.

Tras esa temporada, firmó con el Málaga otra campaña con una opcional, sufriendo el descenso a Primera Federación hace dos campañas. El golpe deportivo resultó fuerte y Genaro se mantuvo en la plantilla malaguista para la campaña en la tercera categoría del fútbol español, en la que tuvo cierto protagonismo a las órdenes de Sergio Pellicer. Tras el ascenso, Loren Juarros, director deportivo del Málaga no ofreció la renovación al centrocampista de Gerena aduciendo que "no había motivos económicos", sino un cambio en el diseño de plantilla por el cual Gerardo Rodríguez no entraba en los planes del director deportivo burgalés para la temporada del regreso a Segunda División A.

Ahí apareció el Córdoba CF, que decidió hacerse con los servicios de Gerardo Rodríguez para intentar compensar el adiós de Yussi Diarra, que en este caso liberaría parcialmente de un perfil con mayor responsabilidad defensiva que asumió Isma Ruiz la pasada temporada tras firmar a un futbolista con las características de Gerardo Rodríguez, sin olvidar lo que pueden aportar Álex Sala y Theo Zidane.

Gerardo Rodríguez firma por dos temporadas con el Córdoba CF y está previsto que se incorpore al trabajo de la plantilla blanquiverde este mismo lunes, en el que la plantilla cordobesista está citada a las 8.45 horas en el campo grande (uno) de la Ciudad Deportiva.