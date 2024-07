El Córdoba CF de Segunda se pone en marcha

El Córdoba CF de la temporada 2024-25 se pone en marcha. Arranca el Córdoba CF del regreso a Segunda División A y, por fin, se vivirá una pretemporada pensando en qué lugar de los 42 mejores equipos de España se situará el conjunto blanquiverde. Un pensamiento y un deseo que no ocurría desde la 2018-19, por lo que la expectación en el regreso y en todo lo que rodea al Córdoba CF, este verano del 2024, es lógica. El equipo cordobesista regresa al lugar que nunca debió abandonar después de un lustro de sinsabores y decepciones que dieron paso a una campaña, la pasada, en la que no sólo consiguió el ascenso de categoría, sino también relizó un buen fútbol en algunas fases del campeonato.

Cita a las 8.45

Y lo hizo a los mandos de un Iván Ania que también comanda el proyecto del Córdoba CF en su regreso al fútbol profesional. El asturiano dirigirá su primer entrenamiento este lunes a las 8.45 en la Ciudad Deportiva con un plantel que se encuentra apuntalado en un 50%. El entrenador del Córdoba CF dijo adiós a varios jugadores de la pasada temporada, aunque uno de ellos fue doloroso: el de Yussi Diarra al Tenerife. Después de negociaciones de última hora en las que el Córdoba CF intentó retener al maliense, el centrocampista africano decidió cumplir finalmente su compromiso con el club insular, con el que había firmado un contrato de dos temporadas más una por objetivos.

Iván Ania y José Miguel Bretones, en los reconocimientos de la pasada temporada. / MANUEL MURILLO

También tuvo que despedirse definitivamente Ania de Dragisa Gudelj, que seguirá ligado al mundo del fútbol, pero definitivamente lejos del verde. Asimismo, el Córdoba CF decidió prescindir del capitán del ascenso, Kike Márquez, que aún tenía un año de contrato, pero que no entraba en los planes del cuerpo técnico cordobesista, por lo que, más allá de lo deportivo, la caseta necesitará también una recomposición en experiencia, ascendencia e influencia sobre el grupo. A esos nombres se añaden también las bajas de algunos hombres muy importantes y otros menos influyentes en el éxito de la pasada temporada. Alberto Toril, el héroe del ascenso -los tres goles de la final llevaban su firma- se marchó a una aventura en Costa Rica, en el LD Alajuelense, en donde percibirá unos emolumentos que multiplican casi por cuatro el mejor contrato que podía haber conseguido en España.

Lluis Tarrés, Iván Rodríguez, Simo Bouzaidi, Carlos García, Recio, Álvaro Leiva o Christian Delgado, futbolistas que contribuyeron en mayor o menor medida al regreso del Córdoba CF a Segunda División A no vestirán de blanco y verde la próxima temporada y en la planta noble de El Arcángel se afanan en buscar esos hombres que deben elevar el nivel del grupo para conseguir el objetivo de la próxima temporada, que no es otro que el de la consecución de una permanencia lo más tranquila posible.

Para ello, el Córdoba CF inició un capítulo de renovaciones o de contrataciones que desembocó en las continuidades de Carlos Marín (hasta 2027), José Manuel Calderón (renovado por dos campañas, hasta 2026), Kuki Zalazar (una temporada más con una añadida por objetivos) y Álex Sala (que se desvinculó del Girona para firmar por dos temporadas por el club blanquiverde). Por lo tanto, Iván Ania verá 13 caras reconocibles en el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Matías Barboza, Calderón, Adri Castellano, Isma Ruiz, Álex Sala, Christian Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes y Antonio Casas. El entrenador del Córdoba CF verá cinco caras nuevas, que serán presentadas a sus nuevos compañeros: Ramón Vilá, portero de 22 años procedente del Atlético Baleares y que firmó por una temporada con otra más por objetivos; Xavi Sintes, central y pivote de 22 años procedente del Sevilla Atlético y que firmó por dos campañas; Nikolay Obolskiy, delantero ruso de 27 años procedente del Ibiza, que también firmó por dos temporadas; Theo Zidane, centrocampista francés de 22 años procedente del Real Madrid Castilla, que también firmó por dos años por el Córdoba CF, y Genaro Rodríguez, pivote de 26 años procedente del Málaga que firmó por dos temporadas.

Por lo tanto, salvo sorpresa de última hora serán 18 los futbolistas que tendrá a sus órdenes Iván Ania -más los que disponga el asturiano del filial- en el regreso del Córdoba CF al trabajo de pretemporada de la 2024-25. Una pretemporada en la que deberá ver, posiblemente, seis caras nuevas más: un defensa, dos extremos, un centrocampista y dos atacantes, planes que pueden ir modificándose en función de lo que ofrezca el mercado, ya que en la defensa, sin ir más lejos, podrían cambiar los planes iniciales.

Pretemporada

Las tres primeras semanas, el Córdoba CF trabajará entre la Ciudad Deportiva y El Arcángel, aunque para utilizar el estadio deberá esperar aún unos días, previsiblemente, ya que hace justo un mes fue replantado. En esas tres semanas protagonizará el Córdoba CF algún amistoso, aunque en julio sólo se conoce uno, el que supondrá la segunda edición del Trofeo Puertas de Córdoba, instaurado por el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, al poco de haber llegado al cargo. En esta edición se disputará el 31 de julio, a las 21.00 horas, y el rival será un equipo de Primera: el Rayo Vallecano.

Trofeo Puertas de Córdoba. / MANUEL MURILLO

También por primera vez en tres años el Córdoba CF realizará una concentración de pretemporada. Se realizará a lo largo de seis días en las instalaciones del hotel Montecastillo, en Jerez de la Frontera. Iván Ania estuvo con el equipo dos días en mayo, cuando decidió apartar al Córdoba CF del bullicio de la Feria, y el asturiano quedó encantado con sus instalaciones. Del 5 al 10 de agosto, los jugadores del Córdoba CF se concentrarán en el hotel jerezano para evitar el calor cordobés y, de paso, dará tiempo a disputar otro amistoso significativo.

El 6 de agosto, a las 21.00 horas, el Córdoba CF protagonizará, junto al Recreativo de Huelva, el regreso del que fuera todo un clásico del fútbol de verano: el Trofeo Colombino. El Decano del fútbol decidió reeditar el prestigioso trofeo y eligió no sólo al Córdoba CF, sino que también se fijó el encuentro justo para el día en el que el club blanquiverde cumple 70 años. Así, en el estadio Nuevo Colombino se podrá ver uno de los partidos con más solera del fútbol español.

En las próximas semanas, el Córdoba CF vivirá otro proceso, no menos importante. A finales de esta semana -podría posponerse hasta el próximo lunes, 22- se realizará la presentación de la campaña de abonados de la temporada 2024-25, una campaña que realizará un claro guiño al 70 aniversario del club y que experimentará una sensible subida de precios, debido a la mejora de categoría, al mayor número de partidos de Liga regular y, también, porque la política de precios del club blanquiverde en las últimas temporadas dio prioridad al número de abonados sobre el precio de los carnets, por lo que ahora toca actualizarse. La campaña durará, al menos, hasta el próximo 31 de agosto, aunque en cualquier caso, en la planta noble de El Arcángel piensan en poner una fecha final a la misma, al igual que al número de abonados, aunque en este término aún no parecen estar claras las cantidades, que oscilan entre los 14.000 y los 16.000 abonados como tope, por lo que está claro que en el Córdoba CF se mantienen expectantes a la respuesta de la ciudad y, en función de esta, colocar límites temporales y numéricos a su campaña de captación de socios.

El lío del límite salarial

Finalmente, la nueva evolución de este Córdoba CF bajo el paraguas Infinity Venture, que por fin logró llevar al equipo blanquiverde hasta el fútbol profesional después de cinco años de sinsabores, supone también el cumplimiento de los parámetros impuestos por LaLiga. Pese a que el presupuesto de este Córdoba CF experimentará un notable aumento, en torno al doble o algo más con respecto al que se manejaba en Primera Federación, el límite salarial rondará los seis millones de euros y, en cualquier caso, oscilará en una horquilla que abarque desde los cinco millones -o algo menos- hasta los algo más de seis millones, siempre dependiendo de la capacidad de la entidad cordobesista de aumentar los ingresos a través de nuevos patrocinios. Ahí tendrá que decir, y no poco, la nueva situación de El Arcángel, que por primera vez en los 25 años que una SAD maneja los destinos de primer club de la capital y de la provincia tendrá una relación completamente regularizada y, por lo tanto, podrá ser explotado por el Córdoba CF.

Por lo tanto, nada tiene que ver el Córdoba CF que se marchó de Segunda División A en el 2019 con el que regresa en el 2024. Pero la competición se rige por los mismos parámetros y aquellos 50 puntos que se rechazaban como objetivo poco ambicioso ahora se convierten en la primera plataforma para mantenerse un año más en el fútbol profesional, que tanto costó recuperar.

El Córdoba CF de la 2024-25 ya se pone en marcha con un proyecto completamente renovado y con la construcción de la propia entidad blanquiverde aún en desarrollo. Tan sólo queda por ver la respuesta que da la ciudad a este nuevo Córdoba CF en el fútbol profesional.