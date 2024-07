Dragisa Gudelj, agente de futbolistas

El Córdoba CF continúa conformando su plantilla para el regreso a Segunda División A en la temporada 2024-25 después de lograr un ascenso, el pasado 23 de junio en El Arcángel, que ya estará en la historia de la entidad blanquiverde. Un ascenso que se inició con un protagonista en el vestuario blanquiverde, en el que era uno de los capitanes, que tuvo que presenciar la épica cordobesista sobre el terreno de juego del coliseo ribereño desde el palco del estadio municipal. Pese a ello, Dragisa Gudelj fue tan protagonista del mismo como el resto de sus compañeros, ya que en las primeras 15 jornadas de Liga regular no sólo era vital para Iván Ania, sino que se convirtió en el jugador más utilizado por el técnico asturiano hasta ese momento.

En Melilla, último partido

Pero aquel 3 de diciembre del 2023, en el estadio Álvarez Claro de Melilla, todo cambió. Corría el minuto 27.30 cuando el balón llegaba a Adrián Lapeña, que tenía intención de pasárselo a su compañero, Dragisa Gudelj. El riojano comprobó que al serbio le costaba mantener la verticalidad. Apenas dos segundos después, Gudelj caía al suelo, aunque inmediatamente intentaba ponerse de nuevo en pie. En todo momento no pareció que el jugador del Córdoba CF perdiera el conocimiento y en ese mismo instante ya se veía a José Enrique, delantero del Melilla, pedir al árbitro que detuviera el juego. Ruipérez Marín, árbitro del Comité Castellano-Manchego, daba orden de que entraran las asistencias al maltrecho terreno de juego del campo melillense. El doctor y los ayudantes del Córdoba CF corrieron hacia Gudelj, mientras que una camilla también se introducía en el campo, desde una de las esquinas. Sin embargo, no fue necesaria. Dragisa Gudelj, en algún momento esbozando incluso alguna sonrisa, llegó a retirarse del campo por su propio pie, acompañado por las asistencias médicas y algunos compañeros.

Dragisa Gudelj y el doctor Bretones, jefe de los servicios médicos del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Inevitablente, aquel incidente trasladó la memoria de todos al 25 de marzo, cuando Dragisa Gudelj sufrió un episodio de muerte súbita en El Arcángel, durante el encuentro contra el Racing de Ferrol. Tras ser ingresado y después de diversas pruebas médicas, al jugador le fue implantado un DAI (desfibrilador automático independiente), aparato con el que inició la pasada temporada, tal y como hacen otros futbolistas como Eriksen o Daley Blind, actual jugador del Girona. Además del DAI, el futbolista debía tomar una medicación específica que debía suministrarse, también, antes de cada encuentro.

En una entrevista concedida a CÓRDOBA, Dragisa Gudelj confesaba que «esa semana hablé muchísimo con el doctor Segura y con el doctor Bretones. De la vida, de la decisión que había que tomar. Ellos lo veían de otra manera. Como ellos son médicos lo veían de una manera algo diferente a la mía y yo, como soy joven, soy un poco más… No ves el peligro de la misma manera que lo ve un hombre con más edad. Hablando y hablando, cuando fui a hablar con el doctor Segura, cuando me dijo la primera vez que la mejor solución era ponerme el desfibrilador y es lo que él me recomendaba, aunque era mi decisión. Porque lo que pasó era grave, no era algo menor. Hay que valorar la vida. Obviamente, el fútbol es muy importante para mí. He crecido con el fútbol en casa, desde bebé. Pero cuando te pasa algo así creo que te das cuenta del valor de la vida de verdad. Es tu familia, es tu salud y todo eso. Todo lo que llega tras eso son extras, porque lo más importante es la familia y la salud. Ahí decidimos lo del desfibrilador. Luego llegas a casa y empieza la cabeza a trabajar, a pensar, a ver las imágenes y ya te sitúas más en lo que lo has hecho la primera semana. Porque en esos días aún tienes la adrenalina de todo, pero luego, ya en casa, ahí te entra la sensación de: ‘Vale, Dragi, estabas muerto en el campo, no se puede decir de otra manera’. Yo lo quiero explicar de la manera más bonita posible, pero en realidad es lo que hay. Al final te entra la realidad en la cabeza y sobre todo es el miedo que ves en tu familia por tu decisión, de querer jugar, de seguir jugando. El miedo de mi hermano, mis padres, mi hermana, mi novia… Ahí ya analizas lo importante que es. Mientras estaba fuera, inconsciente, pues estaba así, pero tu familia ha sufrido mucho más, porque estaban ahí».

Baja definitiva y agencia de futbolistas

El pasado 28 de junio, el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, afrontaba la situación de Dragisa Gudelj. «No hemos vuelto a hablar con él. Lo importante es que él está bien, lo hemos visto mucho más feliz. Él quiso venir a los partidos, por supuesto a las celebraciones. Estamos encantados de que esté con nosotros y verle así de feliz», comentó el dirigente del Córdoba CF, que amplió la información: «Está de baja, probablemente en tramitación de una incapacitación laboral permanente, a la que puede renunciar cuando estime».

Dragisa Gudelj y Antonio Fernández Monterrubio, en El Arcángel, en la previa de la final contra el Barcelona Atlétic. / MANUEL MURILLO

Según pudo saber este periódico, dicha tramitación no sólo sigue su curso, sino que el serbio no va a renunciar a ella, ya que ve su futuro ligado al fútbol, aunque en este caso como representante de jugadores. Dragisa Gudelj pretende formarse y aprovechar de alguna manera las relaciones que mantiene con muchos jugadores, pese a su juventud, así como la experiencia en el deporte de elite que va más allá de lo personal y alcanza lo familiar, un núcleo en el que se ha inculcado siempre el deporte, en concreto, el deporte de alto nivel. El ya exjugador del Córdoba CF afrontará a partir de ahora una nueva etapa en la que está conectado al deporte de elite y, en concreto, al fútbol, pero en este caso llevando la representación de futbolistas, según ha transmitido a su entorno más cercano.

Dragisa Gudelj, en el bus del Córdoba CF, durante la celebración del ascenso. / MANUEL MURILLO

«Me ha cambiado bastante como persona a mejor», aseguraba Gudelj en estas páginas sobre el incidente del 25 de marzo del 2023. «En todos los aspectos. No quiero decir que he mejorado, porque no me gusta decir eso de mí mismo, pero creo que he aprendido muchísimo en cada aspecto de la vida: personal, familiar, psicológicamente, en todo, en todo he aprendido. Eso me ha empujado a ser una persona mejor y quiero seguir por ese camino. Quiero demostrar a la gente que sabiendo que a pesar de estar muerto en el campo durante tres minutos y medio y te pasas meses sin saber si podrás jugar al fútbol, es una experiencia que te hace más fuerte y, si pasas por todo esto y sales adelante, comprobar que no hay nada en la vida que te pueda parar», finalizaba Dragisa Gudelj, que ahora emprende una nueva etapa, aunque el fútbol seguirá siendo el eje central de su vida.

