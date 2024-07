Quini es homenajeado en Fernán Núñez por la Conference League

El futbolista de Fernán Núñez Joaquín Marín Ruiz Quini -que mantiene contactos con el Córdoba CF para llegar a El Arcángel- recibió este domingo el homenaje de su pueblo, tras haber ganado este año la Conference League con el que fue su equipo, el Olympiakos griego. El acto, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, en el paseo de Santa Marina, congregó a numerosas personas que quisieron reconocer con su asistencia la gesta deportiva conseguida por este fennanuñense, que ha heredado el gen futbolístico y deportivo de su padre y familia.

"Muy querido por el pueblo"

Tal y como informó este periódico, Quini mantiene contactos con el Córdoba CF de cara a vestir la elástica blanquiverde la próxima temporada, aunque también tiene las opciones de otros clubes, y manifestó a CÓRDOBA que el reconocimiento que se la brindó este domingo en su pueblo le hace sentir “muy feliz, muy querido por el pueblo”, aunque evitó hablar de su futuro inmediato o de sus contactos con la entidad blanquiverde.

Quini firma autógrafos en su pueblo, este domingo. / ANTONIO AGUILERA

Agradecido

“Cuando me comentaron lo del reconocimiento hace unas semanas me hacía mucha ilusión”, manifestó el jugador de Fernán Núñez. “Me da mucha alegría que en Fernán Núñez reconozcan y pongan en valor la trayectoria que tengo y los logros que he podido conseguir estos años”, resaltó el hasta ahora jugador del Olympiakos.

“Para mí es un orgullo ser de Fernán Núñez y llevar el nombre de mi localidad allá a donde voy. Es un día bonito para mí y para mi familia. Es un momento bonito poder disfrutar de este momento con mis amigos del pueblo y con la familia”, añadió el jugador, de 34 años.

Quini muestra la placa recibida. / ANTONIO AGUILERA

En el acto de reconocimiento estuvo presente el alcalde de la localidad, Alfonso Alcaide, además de otros concejales de la Corporación municipal.

Aunque ambas partes mantienen abiertas otras opciones, el Córdoba CF continúa pensando en el de Fernán Núñez como alternativa de peso y experiencia para el carril derecho blanquiverde de la próxima temporada.

